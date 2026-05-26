Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá
Para verlos desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor canadiense y disfruta de los partidos en directo por TSN (inglés) o RDS (francés).
🌎 País
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Checa
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Canadá?
En Canadá, los derechos exclusivos de retransmisión de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 los tiene Bell Media.
Aquí te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- Televisión en inglés: los partidos se retransmitirán en directo por TSN (The Sports Network) y CTV.
- Televisión en francés: RDS (Réseau des sports).
- Para verlos en línea o en dispositivos móviles, usa las apps deTSN+ o RDS. Los partidos de CTV también se pueden seguir en la app de CTV o en Crave (canal lineal de CTV).