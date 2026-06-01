Según Foot Mercato, William Saliba sufrió una lesión. El defensa del Arsenal podría estar varias semanas de baja, lo que pone en peligro su participación en el Mundial.

Los problemas surgieron en la final de la Liga de Campeones del sábado, cuando el Arsenal perdió ante el París Saint-Germain en los penaltis. Saliba, ya mermado, jugó todo el partido y la prórroga, lo que podría haber agravado su dolencia.

Por ahora se desconoce la gravedad exacta de su lesión, pero la situación preocupa a la Federación Francesa de Fútbol.

Con 31 partidos con Les Bleus, se ha vuelto imprescindible para Didier Deschamps. En el último Mundial era suplente, pero desde entonces ha sido titular casi siempre.

De confirmarse su baja, Maxence Lacroix, Lucas Hernández y Jules Koundé aspiran a reemplazarlo junto a Dayot Upamecano.

Francia integra el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak, y debutará el 16 de junio ante Senegal. Aún se desconoce si Deschamps podrá contar con Saliba para ese encuentro.