¡Problema para España! Mali convoca a Adama Traoré para los amistosos de octubre

El jugador de los Wolves no llegó a debutar con La Roja y Mali quiere que juegue ya

Adama Traoré se ha visto envuelto sin quererlo en una guerra futbolística entre y Mali. El jugador del Wolverhampton, con doble nacionalidad, todavía no ha disputado ningún partido con la selección absoluta de ningún país y ahora Mali ha decidido convocarlo.

En noviembre de 2019, pese a la llamada de España, se vio obligado a retirarse de la concentración debido a una lesión después de su primera convocatoria. Luis Enrique volvió a citarlo en agosto de este año, pero una vez más la fortuna le privó de debutar con La Roja después de dar positivo en la prueba de Covid-19.

Ahora, Mali lo ha convocado para sus próximos partidos amistosos internacionales contra e , el 9 y 13 de octubre respectivamente.

Si Traore decide darle la espalda a España y comprometer su futuro con Mali, es poco probable que sea elegible para jugar de nuevo con La Roja. Pese a la nueva normativa de la FIFA que permite a un jugadr jugar con más de un combinado nacional, el papeleo por completar sería demasiado tedioso para cumplir con las reglas de elegibilidad de la FIFA. Después de haber jugado a nivel juvenil con España, esta se ha convertido en su asociación principal, y se necesitaría documentación de las federaciones española y maliense para completar un cambio de nacionalidad.

El artículo sigue a continuación

Kanouté quiere convencerlo

Una de las personalidades más influyentes del país, el exSevilla Frederic Kanouté, le ha pedido públicamente a Adama que escoja a Mali: "Si me estás escuchando en este momento, me dirijo hacia ti, Adama. La Asociación de Fútbol de Mali me ha llamado para decirme: 'Por favor, ve a verlo porque hablas un español perfecto para poder convencerlo", dijo en BBC Sport.

"Me gustaría que jugara para Mali, pero diré la verdad; obviamente va a ser una lucha y no va a ser tan cómodo jugar en una selección africana. Pero la gente te devuelve mucho y él tiene la oportunidad de hacer algo grande con una generación muy, muy talentosa que tenemos en Mali, así que intentaré convencerlo".