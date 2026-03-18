Probable alineación de la Sampdoria: Lombardo hace pocos cambios; Soleri tiene ventaja sobre Brunori, y en la defensa entra Ferrari

Esta noche, la Sampdoria afronta en Carrara un delicado partido por la permanencia, el primero de los ocho últimos encuentros decisivos para el futuro de la temporada. A pesar de los rumores de los últimos días sobre posibles cambios tácticos, el equipo debería salir con la misma alineación que se vio contra el Venezia, con Lombardo dispuesto a mantener el 3-4-2-1 y gran parte del once que saltó al campo en el último partido. Como se esperaba, Pierini y Coda también han sido convocados, pero ambos parecen destinados a una participación limitada durante el partido.





Las decisiones también están condicionadas por las bajas: Henderson sigue fuera y Hadzikadunic no está disponible, siendo duda también para el próximo partido, mientras que Abildgaard permanece en observación y apunta a su regreso contra el Avellino. En defensa, Ferrari está listo para ocupar el puesto del danés, flanqueado por Viti y con Palma como favorito, aunque viene de realizar una sesión de entrenamiento aparte el lunes, con Riccio como alternativa. En el centro del campo, se confirma la pareja Esposito-Conti, con Di Pardo por delante de Depaoli a la derecha y Cicconi en la banda contraria.

En ataque sigue abierta la pugna entre Soleri y Brunori, con el primero con ventaja para ser titular desde el primer minuto, también a la luz de la situación disciplinaria y de la posible rotación del delantero más utilizado en las últimas semanas. Por detrás del delantero deberían actuar Cherubini y Begic, este último recién llegado de su convocatoria con Eslovenia, en un esquema ofensivo que no debería alejarse del visto contra el Venezia.





Posible alineación de la Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Ferrari, Palma; Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi; Begic, Cherubini; Soleri. Entrenador: Lombardo.