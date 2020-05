"El primero que quiere que Sambueza regrese al América soy yo"

Al cuadro capitalino le 'sobran' foráneos y eso lo complicaría; de cualquier manera no lo rechazó completamente.

Miguel Herrera desea a Ruben Sambueza en el América y viceversa. Sólo existe un inconveniente: el reglamento para la cantidad de extranjeros y la reducción que el cuadro de Coapa pretende llevar a cabo en las próximas semanas. De no ser por eso, todas las partes involucradas se plantearían su regreso.

"El primero que quiere que llegue soy yo. (Pero) lo veo muy difícil porque es un jugador No Formado en México (NFM) y tendríamos que sacar a dos futbolistas", afirmó en entrevista con TUDN cuando le preguntaron por los rumores que hablaban sobre la salida del argentino de .

"Que hubo contacto es mentira. No me he sentado con Santiago (Baños, el presidente deportivo) porque estamos en la renegociación del contrato y no sabes si vas a dirigir o qué iba a pasar. No estamos cerrando las puertas al 100%, pero es una probabilidad muy baja", añadió

El sudamericano tuvo una etapa inicial en las Águilas a partir del Apertura 2012 y se mantuvo durante nueve torneos hasta el Apertura 2016. Allí ganó dos títulos de junto al Piojo, con quien coincidió también en Estudiantes Tecos. Posteriormente pasó por el y los propios Tuzos, con los que se enroló desde mediados del 2019.

Al igual que el resto de los conjuntos de la Primera División, los Azulcremas ya se preparan para el arranque del Apertura 2020.