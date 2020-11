Primera y última vez en el dudoso arte de repartir carnés

Prometo que iba a sentarme junto al teclado, en aras del teletrabajo, para contarles las miserias de lo que hace unos años se conocía como periodismo deportivo y hoy es una fosa séptica de telebasura. Y sin embargo, aunque mi capacidad para indignarme por la escombrera en que hemos convertido nuestra profesión sigue intacta, ha sucedido algo que me ha entristecido. Como periodista primero y como atlético después. Hace tiempo que las redes sociales, más allá de ser una magnífica herramienta de comunicación, se han convertido en una fábrica de odio incesante que nace desde lo más viscoso de la impunidad que procura el anonimato del cobarde.

Sí, por desgracia, las redes sociales, en muchas ocasiones, acaban siendo ese bar de borrachos al que se refirió en su día con bastante puntería Segurola, Desde ahí vierten su reprobaciones, mofas, bilis e insultos los brillantes críticos, los que nunca se equivocan, los aspirantes a periodistas, los 'followers' aburridos, los 'haters' de manual, los 'niños-rata' y - atención, sorprendente-, una infame legión de presuntos hinchas de un equipo que, curiosamente, sólo se dedican a tirarle porquería a los jugadores o entrenadores de su propio equipo. Nuevos tiempos, viejas mierdas.

Hace años que vengo repitiendo que, en materia del , ni quiero ni pretendo repartir carnés de buenos y malos atléticos. Todos tenemos derecho a sentir nuestros colores como nos nazca, siendo tolerables todas las ideas, siempre que no se falte al respeto al que siente o piense diferente, porque hay muchos modos y maneras de sentir a un club. Sin embargo, con la venia, hoy me van a permitir que me tome el día libre. Hoy sí voy a repartir carnés entre atléticos decentes y atléticos indecentes.

Hoy sí toca hacer una incursión en el dudoso arte de repartir carnés. Miren, atléticos decentes son todos los que apoyan al equipo o no, los que critican al equipo o no, los que van al estadio o no, los que son gilistas y los que no, los que son cholistas y los que no, los que creen que Joao Félix es el mejor y los que no, los que se gastan el dinero en camisetas o no y los que prefieren el escudo al logo y los que no. Todos caben en esa categoría porque, repito, cada uno es dueño de sentir el Atleti como le de la gana. Faltaría más. En realidad no importa si eres del Atleti o no, si le representas o no, sino simplemente, si eres una persona decente o no. Y en esta vida, son más las personas decentes que las que no lo son.

Y atléticos indecentes, que los hay, son todos esos que se han dedicado a insultar, vejar, desprestigiar y arrojar un montón de porquería sobre un jugador que ha dado todo siempre, con más o menos acierto; que se ha podido ir varias veces del equipo para ganar el doble, que ha defendido esa camiseta en 300 ocasiones y que pudo puso en peligro su salud, jugando para el Atleti cuando orinaba sangre después de cada partido. Esos dicen que son del Atleti, pero no lo son. Habrán entrado en el Atleti, pero el Atleti jamás entrará en ellos.

Rubén Uría