Primera reacción de la Federación Saudí ante la polémica del partido entre Al-Ahli y Al-Fayha

La Federación Saudí de Fútbol ha emitido su primer comunicado oficial sobre la polémica arbitral en el partido de la Liga Roshen entre Al-Ahli y Al-Fayha.

El Al-Ahli empató 1-1 con el Al-Fayha el miércoles en Al-Majma'a, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales controvertidas, lo que llevó al Al-Ahli a emitir un comunicado en el que criticaba al árbitro y pedía que se hiciera público el audio de sus conversaciones con el VAR.

La Federación Saudí de Fútbol respondió con un comunicado en el que anuncia que las comisiones competentes investigan los hechos para preservar la integridad del fútbol local.

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En su nota, la Federación señaló: «Sobre el partido entre Al-Fayha y Al-Ahli en la jornada 29 de la Liga Profesional Saudí Roshen y las declaraciones posteriores a los medios».

La Federación Saudí de Fútbol informó que sus comisiones revisarán los hechos y comunicarán cualquier novedad conforme a los procedimientos oficiales, respetando su independencia y los principios de gobernanza y transparencia.

Finalmente, reitera su compromiso con la imparcialidad y la reputación del fútbol saudí, de acuerdo con sus estatutos.

Y añadió: «Al mismo tiempo, la Federación reitera su orgullo por todos los clubes y su compromiso de colaborar con ellos como socios en el desarrollo del fútbol saudí, dentro de un sistema basado en la integración y la responsabilidad compartida».

El delantero inglés del Al-Ahli, Ivan Toney, afirmó tras el partido que el cuarto árbitro le indicó que se centrara solo en la Liga de Campeones de Asia, lo que confirmó su entrenador alemán, Matthias Jaissle.

El empate complica la lucha del Al-Ahli por el título de la Liga Roshen, pues queda a cuatro puntos del líder, Al-Nassr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, Al-Hilal.