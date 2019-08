Previa, partidos y horarios de la cuarta jornada de la Premier League en DAZN

Arsenal-Spurs, en busca de la recuperación; Liverpool visita a Burnley y el City recibe al Brighton; además, Southampton-United y Chelsea-Sheffield.

-

Duelo de necesidades en St Mary´s Stadium. Los locales, liderados por Oriol Romeu en un excelente momento de forma, reciben a un Manchester United repleto de dudas. Los de Ole Gunnar Solskjær quieren lograr una victoria antes del parón que les devuelva la confianza y el lugar en los puestos altos de la tabla. Tras vencer y convencer en la primera jornada frente al (4-0), los Red Devils no han podido vencer (0V 1E 1D), generando las primeras dudas de la temporada en torno a la figura del entrenador noruego. Para ello deberán comenzar por dejar la puerta a cero, ya que solo lo han conseguido en una ocasión en los últimos 14 partidos de Premier League. Los penaltis fallados por Pogba y Rashford hicieron que el United dejara de ganar 3 puntos, siendo el equipo con más penaltis fallados (37) en la historia de la Premier League.

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 13:30 horas de

Chelsea -

El Chelsea solo ha perdido tres de sus 80 enfrentamientos ante equipos recién ascendidos en la Premier League (66V 11E 3D) y nunca en el mes de agosto (10V 1E 0D). Recibe en esta ocasión al Sheffield United, equipo que solo ha ganado en una de sus últimas 25 visitas de Premier League a Stamford Bridge (1V 8E 16D), 0-2 del en diciembre de 1999. Una jornada más, Frank Lampard confiará en sus dos grandes apuestas de este año, Mason Mount y Tammy Abraham. El delantero ha marcado más goles que cualquier otro futbolista inglés en las dos primeras categorías nacionales desde el comienzo de la campaña pasada (28 – incluidos playoffs).

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 16:00 horas de España

-

Selhurst Park acoge un duelo de equipos que buscan prolongar su racha ganadora. Los locales consiguieron su primera victoria de la temporada en Old Trafford, y los ``villanos´´ hicieron lo propio frente al en Villa Park. El Crystal Palace ha sido el cuarto equipo con más victorias en Premier League (10), después de , y . De hecho, desde la victoria frente al en febrero, solamente Manchester City (49) y Liverpool (45) superan a los Eagles (30) en puntos en la máxima competición inglesa. Por su parte, el Aston Villa cuenta con uno de los delanteros más en forma del momento, el brasileño Wesley, que viene de cuajar una gran actuación con gol.

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 16:00 horas de España

Leicester - Bournemouth

El Leicester, uno de los mejores equipos en este inicio de temporada en la Premier League, recibe en el King Power Stadium al Bournemouth de Eddie Howe. Los visitantes consiguieron la victoria en su único partido a domicilio, (1-2 frente al Aston Villa), mientras que en casa no han pasado del empate. James Maddison, cuyo nombre se ha vinculado en los últimos días al Manchester United y Liverpool, volverá a ser el gran referente en ataque, ya que su influencia en el juego ofensivo del equipo es máxima. Su asociación con Vardy y Ayoze es el principal arma de un Leicester que, de conseguir la victoria, se mantendría en los puestos altos de la clasificación.

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 16:00 horas de España

Manchester City -

Enfrentamiento sencillo, a priori, para el conjunto de Pep Guardiola. Al menos así lo dicen las estadísticas. El Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos contra el Brighton entre todas las competiciones, y el conjunto visitante solamente ha conseguido 1 punto de 36 en partidos fuera de casa en Premier League ante los ``seis grandes´´ (0V E1 D11). El técnico catalán volverá a apostar por su dupla goleadora, Sterling – Agüero, sumando 9 goles entre ambos, firmando uno de sus mejores arranques goleadores hasta la fecha. El Brighton cuenta en sus filas con Leandro Trossard, una de las principales revelaciones del inicio de campeonato. El extremo belga es una de las noticias positivas en el equipo del sur de .

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 16:00 horas de España

Newcastle -

St James’ Park dará cobijo a uno de los partidos con más urgencias de lo que llevamos de temporada. Es cierto que apenas se llevan disputadas tres jornadas, pero los locales, el Newcastle, solo han ganado un partido, mientras que el Watford es, hasta el momento, una de las decepciones del inicio de campaña, y es que todavía no ha inaugurado su casillero de puntos y cierra la tabla. A pesar de ello, los Hornets han ganado tres de los últimos cuatro partidos que han disputado contra las Urracas.

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 16:00 horas de España

- Norwich

West Ham y Norwich son dos equipos a los que les está costando arrancar en este inicio de temporada. Los Hammers despertaron la pasada jornada venciendo al Watford, mientras que el Norwich solo ha ganado un encuentro a pesar de tener a Teem Pukki, la sensación de estas primeras fechas, aunque hay que tener en cuenta que los dos partidos que ha perdido han sido ante Liverpool y Chelsea. En lo que a datos se refiere, el West Ham no pierde ante el Norwich desde el pasado año 1989.

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 16:00 horas de España

- Liverpool

El Liverpool es el único equipo hasta la fecha que cuenta sus partidos por victorias en este inicio de Premier League, pasando por encima del Arsenal en la última jornada, pero la visita a Turf Moor no será, a priori, sencilla para los pupilos de Jürgen Klopp, porque el Burnley suma cuatro puntos y solo ha sucumbido ante el Arsenal y por la mínima (2-1) para situarse en la sexta plaza de la tabla. A pesar de esta situación, los datos hablan muy bien a favor de los Reds, que han ganado ocho de los últimos diez partidos jugados ante los Clarets.

El partido se juega el sábado 31 de agosto a las 18:30 horas de España

-

El Wolverhampton no ha hecho otra cosa que empatar en lo que se lleva disputado de Premier League, tres empates contra Leicester, Manchester United y Burnley. En esta ocasión los Wolves visitan Goodison Park para verse las caras con un Everton que no termina de arrancar a pesar del gran talento que tienen en la plantilla, con hombres como los recién llegados Moise Kean o Alex Iwobi o los que ya tenían en nómina: Gylfi Sigurdsson, Richarlison, Michael Keane y compañía. El año pasado los Wolves ganaron al Everton en su casa, y los Toffees buscarán no caer derrotados en dos ocasiones consecutivas, algo que no ocurre desde el 1960.

El partido se juega el domingo 1 de septiembre a las 15:00 horas de España

Arsenal -

Nueva edición del derbi de Londres en una de las temporadas en las que más arraigada está la rivalidad, ya que los objetivos y la calidad de las plantillas se ha equilibrado bastante en los últimos años. Ambos llegan a la cita del Emirates Stadium tras tropezar en la Premier League, los Gunners contra el Liverpool y los Spurs, sorprendentemente, ante el Newcastle en casa. Aunque pueda parecer que el Arsenal ha logrado mejores resultados en las últimas campañas, lo cierto es que solo ha ganado dos de los últimos diez partidos ante los Spurs. Así las cosas, Londres se divide y las espadas estarán en todo lo alto.

El partido se juega el domingo 1 de septiembre a las 17:30 horas de España