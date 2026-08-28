Previa del Tottenham Hotspur vs Newcastle United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Tottenham Hotspur vs Newcastle United: detalles del partido

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur y Newcastle United comenzarán el 29 de agosto de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

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El escenario del norte de Londres: drama del sábado por la tarde en N17

Tottenham Hotspur regresa a casa para enfrentarse al Newcastle United el sábado 29 de agosto, en un duelo trepidante de la jornada 2 de la Premier League. Tras resultados opuestos en el fin de semana inaugural, los Spurs intentan aprovechar el ambiente de su estadio para sumar sus primeros puntos ligueros de la temporada. Para el Newcastle, el viaje al norte de Londres representa una valiosa oportunidad para dar continuidad a su sólido estreno y poner a prueba sus credenciales para acabar entre los cuatro primeros fuera de casa.

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El Tottenham busca una respuesta inmediata tras la derrota en el estreno

El Tottenham llega a la jornada 2 con la intención de reaccionar tras una decepcionante derrota por 3-0 en casa del Brentford en el Gtech Community Stadium el 22 de agosto. Los tempranos desajustes defensivos hicieron que los Spurs se vieran por detrás por los goles en la primera parte de Keane Lewis-Potter y Vitaly Janelt, antes de que Michael Kayode añadiera un tercero tras el descanso. De vuelta en casa, los Spurs tratarán de reforzar su estructura defensiva y apoyarse en el talento creativo de James Maddison y Mathys Tel para romper la zaga del Newcastle.

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El brillante arranque del Newcastle: drama y resistencia en el vibrante 2-2 ante el Liverpool

Newcastle United viaja al norte de Londres con mucha energía después de empatar 2-2 en un dramático partido contra el Liverpool en St. James' Park el domingo 23 de agosto. Anthony Elanga abrió el marcador en el minuto cinco antes de que Joe Willock devolviera la ventaja en la segunda mitad. Aunque un penalti de Dominik Szoboszlai en el minuto 99 privó al Newcastle de los tres puntos, el equipo mostró una enorme presión física y mordiente al contragolpe, cualidades de las que dependerá para incomodar a los Spurs el sábado.

Cara a cara: duelos muy disputados y con muchos goles

Los partidos entre Tottenham y Newcastle han ofrecido de forma constante encuentros de ritmo alto y muchos goles. En su choque liguero más reciente, en febrero de 2026, el Newcastle se impuso por 2-1 en Londres gracias a los goles de Malick Thiaw y Jacob Ramsey. Con ambos equipos contando con jugadores de banda veloces y unidades fuertes en el centro del campo, el duelo del sábado promete márgenes mínimos y un ritmo sin pausa.

Posibles onces iniciales

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali, Gallagher; Savio, Richarlison, Tel

Newcastle United: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Noticias de los equipos y plantillas

Roberto De Zerbi no podrá contar con seis jugadores para este partido. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Micky van de Ven, Pedro Porro y Pape Sarr figuran todos como lesionados, sin sanciones que afecten a la plantilla. Aún no se ha confirmado ninguna alineación probable y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Matthias Jaissle tiene una lista de ausencias más corta, pero igualmente destacable, para el Newcastle. Valentino Livramento y Joelinton no están disponibles por lesión. No hay sanciones para los visitantes y se añadirá un once previsto cuando se confirme.

Forma

Los últimos cinco partidos del Tottenham dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Brentford en la Premier League el 22 de agosto, un duro inicio de la campaña liguera. Antes de eso, los Spurs empataron 2-2 con el Hoffenheim en un amistoso antes de vencer al mismo rival por 3-0 el día anterior. En esos cinco partidos, el Tottenham marcó siete goles y encajó seis, siendo la derrota ante el Brentford su único resultado competitivo en esa racha.

Los últimos cinco partidos del Newcastle dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Liverpool en la Premier League el 23 de agosto, un resultado que llegó pese a haberse puesto dos veces por delante. Antes de eso, el Newcastle empató 1-1 con el Strasbourg y perdió 1-2 ante el Bayer Leverkusen en pretemporada. El Newcastle marcó siete goles en esos cinco encuentros y encajó ocho, con su única victoria llegando ante el Valencia.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la Premier League el 10 de febrero de 2026, cuando el Newcastle ganó 2-1 en el Tottenham Hotspur Stadium. Antes de eso, ambos equipos empataron 2-2 en St James' Park en diciembre de 2025. El Newcastle también venció al Tottenham por 2-0 en la Carabao Cup en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, el Newcastle presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota, siendo el triunfo del Tottenham en esa racha una victoria por 1-2 en St James' Park en enero de 2025.