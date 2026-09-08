Previa del Tottenham-Everton de la Premier League: los Spurs siguen sin marcar tras 270 minutos

El Tottenham Hotspur vs Everton comienza el 12 de septiembre de 2026 a las 12:30 EST y 17:30 GMT.
El Tottenham sigue sin marcar tras 270 minutos de fútbol
A pesar del enorme gasto del Tottenham en el mercado de fichajes, todavía no ha logrado ver puerta en sus tres primeros partidos de la Premier League esta temporada. A las derrotas ante Brentford y Newcastle les siguió un insulso empate 0-0 contra el Nottingham Forest en su último encuentro. El equipo de Roberto De Zerbi no logró registrar ni un solo disparo a puerta ante el Forest y dio las gracias a la intervención del VAR, que anuló el tanto tardío de Neco Williams por mano. Los nuevos fichajes Savio (titular), Omar Marmoush (titular) y Mykhailo Mudryk (que entró como suplente) tuvieron minutos.Getty Images
Un golazo de Maitland-Niles mantiene el invicto del Everton
El Everton remontó dos veces ante el Manchester United para lograr un empate 2-2 con el Manchester United. El debutante Ainsley Maitland-Niles marcó un golazo en el minuto 96, lo que significa que el Everton suma cinco puntos en sus tres partidos hasta ahora y sigue invicto.Getty Images
Datos clave
- El Tottenham no ha marcado en sus tres primeros partidos de liga de una temporada por primera vez desde 1975.
- La última victoria del Everton a domicilio en la Premier League contra el Tottenham llegó en septiembre de 2020.
- El Tottenham firmó el pleno de victorias ligueras ante el Everton la temporada pasada y ha ganado sus últimos cinco partidos en casa en la Premier League contra el Everton.
Posibles alineaciones
Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.
Everton (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
Noticias de los equipos y plantillas
Tottenham contra Everton alineaciones probables
Manager
- R. De Zerbi
Forma
Historial de enfrentamientos
Cara a cara
Clasificación
|#
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|Puntos
|Formulario
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