Sunderland vs AZ Alkmaar: detalles del partido

Europa League - Jornada 1 16 sept 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. y AZ Alkmaar se enfrentarán el 16 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El fútbol europeo regresa a Wearside

El Sunderland regresa al Stadium of Light para abrir su campaña en la fase de liga de la UEFA Europa League ante el conjunto neerlandés AZ Alkmaar. Después de una dura derrota en la Premier League el fin de semana, el equipo de Régis Le Bris aspira a resetear bajo los focos y sumar puntos cruciales en este inicio ante su afición. Para el AZ Alkmaar, viajar al noreste de Inglaterra tras un empate en competición doméstica supone una oportunidad para reafirmar su pedigrí europeo y ganar impulso en el continente.

Getty Images

El tropiezo de los Black Cats contra el Arsenal

El Sunderland afronta el partido del miércoles con la intención de reaccionar tras la derrota por 2-0 en casa ante el Arsenal en la Premier League en la jornada 4 (12 de septiembre). Pese a resistir durante una primera parte sin goles, el Sunderland encajó un tanto de Bruno Guimarães en el minuto 57 antes de que un penalti en los últimos minutos de Bukayo Saka certificara el triunfo visitante. El resultado puso fin a una semana invicta que incluyó un empate 1-1 en Brentford y una victoria por 1-0 sobre el Hull City en la EFL Cup.

Getty Images

El punto compartido de los Kaaskoppen en el AFAS Stadium

El AZ Alkmaar viaja a Inglaterra tras empatar 1-1 en casa ante el Willem II en la Eredivisie en la jornada 6 (11 de septiembre). El capitán Jordy Clasie abrió el marcador para el AZ en el minuto 32, pero Devin Haen igualó para el Willem II en el 81. El resultado llega después de una victoria por 3-2 a domicilio ante el SC Heerenveen, manteniendo al equipo de Maarten Martens firmemente en la mitad alta de la tabla de la Eredivisie antes de su compromiso europeo.

¿Podrá la afición del Sunderland romper el escudo táctico del AZ Alkmaar?

Los duelos entre equipos ingleses y neerlandeses suelen poner de relieve contrastes tácticos dinámicos. El bloque medio físico del Sunderland y su energía a través de Granit Xhaka y Enzo Le Fée pondrán a prueba la salida de balón basada en la posesión del AZ, liderada por Jordy Clasie y Calvin Stengs. Mientras tanto, Brian Brobbey tratará de ser la referencia del ataque del Sunderland ante la estructura defensiva del AZ. Con el máximo impulso posible en la fase de liga en juego en la jornada 1, el choque del miércoles promete una gran dosis de drama desde el pitido inicial.

Posibles alineaciones

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

AZ Alkmaar: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Daal; Meerdink

Noticias de los equipos y plantillas

Regis Le Bris no ha confirmado su probable alineación titular para este encuentro de la Europa League y, por el momento, el club no ha facilitado información sobre lesiones o sanciones. Se añadirán más actualizaciones sobre el equipo a medida que estén disponibles conforme se acerque el inicio del partido.

En el caso del AZ Alkmaar, el entrenador Leeroy Echteld tampoco ha revelado aún sus planes de convocatoria para el viaje a Wearside. Actualmente no hay datos disponibles sobre lesiones o sanciones del conjunto visitante, y la información más reciente se reflejará aquí a medida que vaya surgiendo.

Forma

El Sunderland llega a este partido con un balance de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cuatro encuentros oficiales, y su compromiso más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Brentford en la Premier League el 5 de septiembre. Antes de eso, logró una victoria por 1-0 sobre el Fulham y sufrió una derrota por 2-1 ante el Ipswich Town. En sus últimos cinco partidos, incluida la pretemporada, los Black Cats han marcado cinco goles y han encajado tres.

El AZ Alkmaar llega en un estado de forma sobresaliente, tras ganar cada uno de sus últimos cinco partidos en la Eredivisie. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 a domicilio ante el SC Heerenveen el 6 de septiembre, después de arrollar por 5-2 al Go Ahead Eagles la semana anterior. El equipo de Echteld se ha mostrado prolífico, y su racha invicta se remonta al inicio de la campaña.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre el Sunderland y el AZ Alkmaar. Este partido representa un capítulo nuevo entre ambos clubes a nivel europeo.