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Previa del Sunderland-Chelsea en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
M. Rogers

Previa completa del Sunderland-Chelsea de la Premier League en el Stadium of Light. ¿Podrá el Sunderland, colista, sacar algo ante el Chelsea?

Previa del Sunderland contra el Chelsea en la Premier League

crest
Premier League - Jornada 10
Stadium of Light

El Sunderland recibe al Chelsea en el Stadium of Light en un partido de la Premier League el domingo 8 de noviembre a las 10:00 EST y las 14:00 GMT. ¿Podrá el colista Sunderland poner en marcha su temporada ante un Chelsea que va a más?

El Sunderland empieza a notar la presión

El equipo de Regis Le Bris perdió 3-1 ante el Coventry City en su último partido de la Premier League y solo ha sumado dos puntos en sus tres últimos encuentros de la máxima categoría, con derrotas también ante el Bournemouth y el Brighton. Todavía no han saltado las alarmas, pero las cosas no están saliendo según lo previsto para el Sunderland en lo que va de temporada.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

El Chelsea siempre ofrece espectáculo

El Chelsea viaja al norte con confianza tras vencer 2-0 al Manchester United en Stamford Bridge, un resultado que situó al equipo de Xabi Alonso en la cuarta posición de la Premier League. Romeo Lavia asistió a Morgan Rogers en el primer gol antes de que Cole Palmer marcara de penalti para asegurar los puntos.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

¿Cómo le irá al visitante en el norte?

Históricamente, el Stadium of Light ha sido un campo difícil para el Chelsea, y el Sunderland ganó el último enfrentamiento entre ambos en su estadio. Eso da a la plantilla de Le Bris motivos reales para el optimismo.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Datos clave y bajas por lesión

  • El Sunderland no podrá contar con Omar Alderete por sanción, mientras que Romaine Mundle y Daniel Ballard siguen de baja por lesión.
  • Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens y Jorrel Hato no están disponibles por lesión para el Chelsea, pero está previsto que Emiliano Martinez regrese a la portería.

Posibles onces

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Noticias de los equipos y plantillas

Sunderland contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
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Sunderland
SUN
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyDamián MartínezDamián MartínezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Once inicial

Chelsea

Manager

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

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