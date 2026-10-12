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Liga de Campeones
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoReal Madrid
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Previa del Roma-Real Madrid en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
J. Mourinho

Análisis completo del Roma-Real Madrid en el regreso de la Champions League tras un largo parón por selecciones. Repasamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Stadio Olimpico, Rome

El Roma-Real Madrid comenzará el 14 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Roma recibe a un viejo conocido en el Olímpico

El Roma vuelve a la Champions League por primera vez en seis años y su primer partido en casa será contra su antiguo entrenador, Jose Mourinho, que lo llevó a conquistar la UEFA Conference League en 2022.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Al Roma le cuesta cerrar los partidos

En las últimas semanas, el Roma ha empatado tres de sus cuatro partidos entre todas las competiciones, incluido el 1-1 ante el Fenerbahce en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

El Real Madrid todavía no termina de arrancar

Al Madrid le costó, pero acabó imponiéndose por 1-0 al Villarreal en LaLiga gracias a un gol de Yan Diomande, el costoso fichaje marfileño, poco después de la hora de juego. Es un buen resultado para los hombres de Jose Mourinho, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 20 minutos con diez tras la expulsión de Vini Jr. El Madrid venció al Inter por 2-1 en el Bernabéu en su primer partido de la Champions League.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Datos clave y bajas

  • El Roma marcó al menos dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos europeos en casa.
  • El Roma no podrá contar con Mile Svilar ni Bryan Cristante, mientras que los brasileños Éder Militão y Rodrygo siguen ausentes en el Real Madrid.
  • Solo dos de las últimas ocho victorias del Madrid entre todas las competiciones llegaron sin encajar goles.

Noticias de los equipos y plantillas

Roma contra Real Madrid alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. DiazB. DiazF. ValverdeF. ValverdeY. DiomandeY. DiomandeK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

El once previsto de Gasperini incluye a Mile Svilar en la portería, con una defensa de cuatro formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka y Wesley. Se espera que Marten de Roon y Manu Kone ocupen el centro del campo, con Matias Soule, Paulo Dybala y Devyne Rensch por delante y Donyell Malen como referencia en ataque. Por ahora no constan lesionados ni sancionados en el Roma, aunque se seguirá de cerca la disponibilidad de Malen tras su tarjeta roja contra el Como. Si la situación cambia, se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Se espera que Mourinho alinee a Thibaut Courtois en la portería, por detrás de una defensa de cuatro formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold figuran en el centro del campo junto a Yan Diomande, con Brahim Diaz y Federico Valverde apoyando a Kylian Mbappe en ataque. Por ahora no constan lesionados ni sancionados entre los visitantes, aunque la tarjeta roja que vio Vinicius Junior contra el Villarreal podría afectar a su disponibilidad para este encuentro.

Estado de forma

ROM

ROM - Formulario

ATA
W2-1
FB
D1-1
TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Roma suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado ocho goles y encajado cinco. Su encuentro más reciente terminó 0-0 en el campo del Como, en la Serie A, un resultado para el que necesitó resistir tras quedarse con diez. Antes empató 2-2 con el Inter y venció 2-0 al Torino. En esa racha también figuran el empate 1-1 con el Fenerbahce en la Champions League y la victoria 2-1 sobre el Atalanta en la Serie A.

El Real Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha perdido uno y ha ganado el restante. En el más reciente venció 1-0 al Villarreal y, antes, derrotó 2-1 al Inter en la Champions League y 4-1 al Rayo Vallecano en LaLiga. Su única derrota fue ante el Atlético de Madrid, por 2-1 en LaLiga. El Madrid ha marcado diez goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

RomaEmpateReal Madrid
1
0
4
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
2Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El Real Madrid ha dominado históricamente este enfrentamiento. En los últimos cinco duelos registrados, el Madrid ha ganado cuatro veces y el Roma ninguna, con un empate: un 2-2 en un amistoso disputado en agosto de 2019. Los cuatro encuentros oficiales fueron en la Champions League y el Madrid ganó por 0-2, 3-0, 2-0 y 2-0. El Roma aún no ha derrotado al Real Madrid en un partido oficial dentro de este conjunto de datos, y el Estadio Olímpico no ha sido un fortín ante este rival en los últimos tiempos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la Champions League, el Roma ocupa actualmente el 17.º puesto y el Real Madrid, el 13.º. Ambos se encuentran en una zona de la tabla en la que necesitan sumar puntos para asegurarse un camino cómodo en la fase de liga.

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