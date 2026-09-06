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Previa del Real Madrid vs Inter de la Champions League de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Real Madrid vs Inter Milán
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Inter Milán

Previa completa del Real Madrid vs Inter de la Liga de Campeones de la UEFA. Analizamos los resultados ligueros del fin de semana, el estado de forma reciente y las claves de este partidazo del martes por la noche en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Inter: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Estadio Bernabeu

El Real Madrid y el Inter de Milán comenzarán el 8 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Lee más: El fracaso del Real Madrid en Andalucía: ¿un tropiezo del semental o el inicio de una caída?

Gigantes europeos se enfrentan en la jornada 1

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para abrir su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA contra la potencia italiana Inter de Milán. Tras un frustrante fin de semana doméstico en LaLiga, el conjunto blanco aspira a reaccionar de inmediato en el escenario europeo y marcar el tono de su campaña de grupo. Para el Inter de Milán, un viaje a Madrid tras una vibrante victoria liguera ofrece una oportunidad ideal para dar un golpe temprano ante un rival directo del grupo.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La frustración del fin de semana del Real Madrid: tropiezo ante el Real Betis

El Real Madrid llega al martes en busca de una reacción rápida después de sufrir una derrota por 1-0 fuera de casa ante el Real Betis en LaLiga en la jornada 4 (4 de septiembre). Pese a controlar la posesión y alinear un frente de ataque con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, el Madrid encajó el gol de la victoria en el minuto 81, obra de Troy Parrott. Un penalti lanzado por Mbappé en el tiempo de descuento fue detenido, lo que dejó al Real Madrid con las manos vacías y necesitado de recuperar la eficacia de cara a portería.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

La remontada de cinco goles del Nerazzurri ante el Napoli

El Inter de Milán llega a Madrid rebosante de confianza tras firmar una dramática victoria por 3-2 sobre el SSC Napoli en San Siro en la Serie A en la jornada 3 (5 de septiembre). Después de verse 2-0 abajo al inicio de la segunda mitad, Lautaro Martínez encendió la remontada con un gol en el minuto 56 antes de que Marcus Thuram igualara en el 82. Después, Martínez completó la heroica remontada con el gol de la victoria en el tiempo añadido del minuto 90 para sumar los tres puntos, enviando al Inter a Madrid con una gran inercia positiva.

Pedigrí europeo y dominio temprano en el grupo

Los enfrentamientos entre estos dos pesos pesados continentales producen de forma constante batallas tácticas de alta intensidad. Los rápidos ataques por banda del Real Madrid a través de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé pondrán a prueba la estructura defensiva de tres hombres del Inter, mientras que la dupla ofensiva del Inter formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram supondrá una amenaza constante en rápidos contraataques. Con márgenes mínimos separando a la élite de Europa, el encuentro del martes promete drama del más alto nivel desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Real Madrid contra Inter Milán alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen6E. Camavinga7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler8F. Valverde10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10Lautaro Martínez94F. Esposito
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

El Real Madrid está dirigido por Jose Mourinho, aunque no se ha informado de lesiones ni sanciones confirmadas antes de este partido. Tampoco se ha confirmado una posible alineación titular por el momento, y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio.

El Inter está liderado por Cristian Chivu y, del mismo modo, no se ha confirmado ninguna noticia sobre lesiones o sanciones en la plantilla visitante. La información de ambos equipos se actualizará a medida que haya novedades.

Forma

RMA

RMA - Formulario

S04
W0-3
ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

JUV
W1-2
BET
W1-0
MON
W4-1
CGL
W0-1
NAP
W3-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Madrid llega en una forma doméstica sobresaliente, con victorias en sus cinco partidos más recientes entre LaLiga y amistosos de pretemporada. Su última actuación fue un contundente triunfo por 4-0 sobre el Málaga en LaLiga, después de un 4-1 ante la Real Sociedad tres días antes. El equipo de Mourinho también ganó por 1-2 a domicilio ante el Espanyol, demostrando su capacidad para rendir lejos de casa. En esos cinco partidos, el Real Madrid marcó 13 goles y encajó solo cuatro.

El Inter también ha estado en gran forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y un empate. Sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 con el AC Milan en pretemporada. Desde entonces, el equipo de Chivu no ha perdido, incluido un triunfo por 4-1 sobre el Monza en la Serie A y una victoria por 0-1 en Cagliari el 30 de agosto. El Inter marcó ocho goles en sus últimos cinco encuentros y encajó tres.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Real MadridEmpateInter Milán
5
0
0
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Amistosos
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
11Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Liga de Campeones el 7 de diciembre de 2021, cuando el Real Madrid ganó 2-0 en el Bernabéu. En los últimos cuatro duelos de la Liga de Campeones entre ambos, el Real Madrid no ha perdido ni una sola vez, con tres victorias y ningún empate. En esa racha, el Real Madrid ganó 1-0 en Milán en septiembre de 2021, venció 2-0 a domicilio al Inter en noviembre de 2020 y se llevó un vibrante 3-2 en el Bernabéu ese mismo mes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

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