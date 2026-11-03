RB Leipzig vs Manchester City: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

El Manchester City visita el Red Bull Arena de Leipzig para disputar un partido de Champions League tras encadenar dos derrotas en la Premier League. ¿Podrá Enzo Maresca enderezar el rumbo? El encuentro comenzará a las 16:00 EST y a las 18:00 GMT del miércoles 4 de noviembre.

¿Aumenta la presión sobre Maresca en el City?

El City ha perdido dos partidos seguidos de Premier League, ante el Aston Villa y el Brighton, lo que ha permitido al vigente campeón, el Arsenal, arrebatarle el liderato. Maresca lamentó un error individual de Matheus Nunes en la derrota ante el Brighton del pasado fin de semana. El City comenzó esta Champions League con una victoria por 0-2 en Oporto, a la que siguieron una derrota en casa por 2-4 ante el PSG y una goleada por 5-1 al AEK Atenas. El goleador noruego Erling Haaland suma cuatro tantos en la Champions esta temporada. Ha marcado 12 goles en ocho partidos contra el Leipzig a lo largo de su carrera, por lo que afrontará este encuentro con confianza.

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El Leipzig empieza a asentarse con Demichelis

El RB Leipzig tiene motivos para confiar: ha ganado cinco partidos consecutivos en casa entre todas las competiciones sin encajar un solo gol. Sin embargo, esta temporada ha sufrido duras derrotas a domicilio, especialmente ante el Como y el Real Madrid en la Champions League, ambas por 4-1, y cayó goleado por 6-1 en el campo del Bayern de Múnich a mediados de octubre. Aun así, su rendimiento en casa, con 19 goles en sus últimos cinco partidos, será un gran motivo de optimismo para Martin Demichelis. En total, el Leipzig encadena diez victorias como local, incluida una por 1-0 ante el PSV en esta competición.

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Datos clave y novedades sobre lesiones

Maxime Estève se perdió la victoria del Leipzig ante el Schalke el pasado fin de semana. La única baja por lesión del Manchester City frente al Brighton el pasado fin de semana fue Antoine Semenyo.

Erling Haaland ha marcado 12 goles en ocho partidos contra el Leipzig a lo largo de su carrera.

El compatriota de Haaland Antonio Nusa suma un gol y cuatro asistencias en los últimos tres partidos del Leipzig.

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Novedades de los equipos y plantillas