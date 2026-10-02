Previa del Portugal vs Noruega de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Portugal vs Noruega: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portugal y Noruega se enfrentarán el 4 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

El líder del Grupo A4 recibe a una Noruega que busca reaccionar

Portugal regresa a casa, al Estádio do Dragão de Oporto, para recibir a Noruega en la jornada 4 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League, dentro del Grupo A4. Tras arrasar en sus primeros encuentros, la Seleção de Jorge Jesus aspira a mantener su campaña impecable y afianzar el control en lo más alto de la clasificación. Para la Noruega de Ståle Solbakken, viajar a Portugal después de un doloroso revés en Cardiff supone una oportunidad urgente para reactivar su lucha por la permanencia en la Liga A.

Getty Images

El thriller de seis goles de la Seleção en Copenhague

Portugal llega al domingo por la noche rebosante de confianza después de imponerse con un explosivo 4-2 a Dinamarca en Copenhague en la jornada 3, el 1 de octubre. Los goles de João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67') y el suplente João Félix (87') sellaron una victoria vibrante. Tras las victorias anteriores ante Gales (1-0) y Noruega (2-1 en Oslo), Portugal ocupa el primer puesto del Grupo A4 con pleno de puntos.

Getty Images

La frustración de Løvene: desconsuelo final en Cardiff

Noruega viaja a Oporto buscando resetear su campaña tras una frustrante derrota por 2-1 a domicilio contra Gales en la jornada 3, el 1 de octubre. El centrocampista Oscar Bobb adelantó pronto a Noruega en el minuto 11, pero una tarjeta roja al defensa Torbjørn Heggem al borde del descanso cambió el partido. Gales lo aprovechó en la segunda parte para llevarse los tres puntos, lo que deja a Erling Haaland y al capitán Martin Ødegaard decididos a provocar una reacción en suelo portugués.

Haaland y Ødegaard ponen a prueba la salida de balón de Portugal

Los duelos entre estos dos equipos presentan enfrentamientos individuales dinámicos y una calidad ofensiva de élite. El motor del centro del campo portugués, liderado por Vitinha, Bruno Fernandes y Rúben Neves, intentará dictar la posesión y lanzar a Rafael Leão y Gonçalo Ramos a los espacios. Mientras tanto, Noruega se apoyará en gran medida en la visión creativa de Martin Ødegaard para conectar con Erling Haaland frente a Rúben Dias y Renato Veiga. Con puntos cruciales del Grupo A4 en juego, el choque del domingo promete grandes emociones desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Portugal está dirigida por Jorge Jesus, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones para el conjunto local. Se añadirán actualizaciones de la convocatoria a medida que se acerque el inicio del partido.

Noruega está dirigida por Stale Solbakken y, del mismo modo, por ahora no se ha confirmado ningún dato oficial sobre lesiones o sanciones. Sin embargo, se vio a Martin Odegaard cojeando tras el primer enfrentamiento en Oslo y su estado físico será monitorizado antes de este partido. Se ofrecerán más novedades del equipo a medida que estén disponibles.

Forma

Portugal llega a este encuentro en un gran momento, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final del Mundial. Su compromiso más reciente fue el triunfo por 2-1 sobre Noruega en la Nations League en Oslo, y antes de eso venció a Gales por 1-0 en su estreno en la Nations League. En esos cinco partidos, Portugal ha marcado nueve goles y solo ha encajado dos, mostrando una solidez defensiva que ha sido una de las señas de identidad de la era Jesus.

Noruega ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-1 ante Portugal en Oslo, aunque llegaba con buenas sensaciones tras vencer a Dinamarca por 3-2 en la jornada 1. Noruega también alcanzó los cuartos de final del Mundial, derrotando a Brasil y Costa de Marfil en las rondas eliminatorias antes de caer por 2-1 ante Inglaterra. Ha marcado ocho goles en sus últimos cinco encuentros, pero ha encajado nueve, y no ha dejado su portería a cero en ninguno de esos partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones tuvo lugar en Oslo el 27 de septiembre de 2026, cuando Portugal ganó por 2-1 en la UEFA Nations League, el primer partido de lo que promete ser un doble duelo muy igualado en la fase de grupos. Antes de eso, no se enfrentaban desde un amistoso en mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0 en casa. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Portugal ha ganado cuatro veces y Noruega una, con el combinado portugués mostrando una ventaja constante en este cruce.

Clasificación