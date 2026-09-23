¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoPortugal
Estadio Jose Alvalade
team-logoGales
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Previa del Portugal vs. Gales de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Portugal vs Gales
UEFA Nations League A
Portugal
Gales

Previa completa del partido entre Portugal y Gales en la Liga de Naciones de la UEFA. Analizamos el estado de forma más reciente, las novedades de las plantillas y las claves antes de este estreno del Grupo A4 del jueves por la noche en Lisboa.

Portugal vs. Gales: detalles del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 1
Estadio Jose Alvalade

Portugal y Gales arrancarán el 24 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Los campeones arrancan su campaña de grupo

La vigente campeona de la UEFA Nations League, Portugal, regresa a casa en el Estádio José Alvalade para recibir a Gales en la jornada 1. En el inicio de una nueva etapa bajo las órdenes del recién nombrado seleccionador Jorge Jesus, la Seleção aspira a poner en marcha la defensa de su título con una actuación contundente ante su afición. Para la Gales de Craig Bellamy, volver a la Liga A supone una prueba enorme mientras busca competir de tú a tú con una de las mejores selecciones de Europa.

FBL-POR-NATIONS LEAGUE-PRESSERGetty Images

Nuevo comienzo para la Seleção: la era Jorge Jesus arranca en Lisboa

Portugal afronta el partido inaugural del jueves con la intención de arrancar su campaña con una victoria tras alcanzar los octavos de final del Mundial 2026. Jorge Jesus ha convocado una sólida lista de 25 jugadores con veteranos estrella como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias y Cristiano Ronaldo, de 41 años, junto a nuevas convocatorias como Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha y Fábio Silva. Con una calidad creativa letal en todo el centro del campo, Portugal aspira a marcar un listón alto en el Grupo A4.

Wales v Montenegro - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B4Getty Images

Los hombres de Bellamy buscan golpear primero

Gales viaja a Lisboa decidido a ponerse a prueba tras lograr el ascenso de nuevo a la Liga A durante el anterior ciclo de la Nations League. El equipo de Craig Bellamy busca reaccionar tras sus recientes amistosos internacionales, apoyándose en el potencial ofensivo de Brennan Johnson, Daniel James y David Brooks, además de la solidez por dentro de Ethan Ampadu y Joe Rodon. Medirse a Portugal a domicilio representa un obstáculo importante, pero Gales tiene mucha velocidad al contraataque para amenazar al conjunto local.

¿Puede Gales contener el frente de ataque de Portugal?

Históricamente, los enfrentamientos entre estas dos selecciones han dejado una alta intensidad táctica, especialmente la victoria de Portugal por 2-0 en las semifinales de la Eurocopa 2016. El trío de centrocampistas formado por Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes intentará controlar la posesión y abrir espacios para Rafael Leão y Ronaldo. Mientras tanto, Gales confiará en un bloque medio disciplinado y en transiciones rápidas a través de Brennan Johnson para generar ocasiones al contragolpe. Con puntos valiosos en juego en el Grupo A4, el choque del jueves promete emociones desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, J Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Gales: Ward; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, J James; Brooks, Thomas, Johnson; D James

Noticias de los equipos y plantillas

Portugal contra Gales alineaciones probables

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formación
Gales crest
Gales
WAL
4-2-3-1
D. CostaD. CostaJoão CanceloJoão CanceloN. MendesN. MendesR. VeigaR. VeigaR. DiasR. DiasP. NetoP. NetoB. FernandesB. FernandesJ. FelixJ. FelixVitinhaVitinhaRúben NevesRúben NevesC. RonaldoC. RonaldoD. WardD. WardJ. DasilvaJ. DasilvaN. WilliamsN. WilliamsR. Norrington-DaviesR. Norrington-Daviesteam-logoB. CabangoJ. JamesJ. JamesN. BroadheadN. BroadheadD. BrooksD. BrooksE. AmpaduE. Ampaduteam-logoS. ThomasB. JohnsonB. Johnson
Gales crest
Gales
WAL
4-2-3-1
Portugal

Once inicial

Gales

Manager

  • J. Jesus
  • C. Bellamy

Portugal está dirigida por Jorge Jesus, que ha dado su primera lista para la campaña de la Nations League. Por el momento no se han confirmado lesiones ni sanciones, y el posible once inicial todavía no ha sido anunciado. Se añadirán más novedades sobre el equipo cuando se acerque el inicio del partido.

Gales está dirigida por Craig Bellamy. Al igual que Portugal, por ahora no hay información disponible sobre lesiones o sanciones del equipo visitante. Habrá actualizaciones a medida que se acerque el encuentro.

Forma

POR

POR - Formulario

COD
D1-1
UZB
W5-0
COL
D0-0
CRO
W2-1
ESP
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
WAL

WAL - Formulario

MKD
W7-1
BIH
L1-1
NIR
D1-1
GHA
D1-1
ROU
L2-1
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Portugal llega a este encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y dos en contra. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en cuartos de final del Mundial, poniendo fin a una racha que había incluido una victoria por 2-1 sobre Croacia y un contundente 5-0 frente a Uzbekistán. Portugal dejó su portería a cero en dos de esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo difícil de superar pese a su temprana eliminación en el Mundial.

Gales ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y ocho encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso de junio. Su única victoria en esa racha llegó antes, con una goleada por 7-1 sobre Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial, aunque ese resultado ya parece lejano vista la mala dinámica posterior.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

PortugalEmpateGales
2
0
0
Campeonato de Europa
Portugal badge
Portugal
POR
2
Gales badge
Gales
WAL
0
F
Amistosos
Portugal badge
Portugal
POR
3
Gales badge
Gales
WAL
0
F
5Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron0/2

Las dos selecciones se han enfrentado dos veces en la historia reciente registrada, con victoria de Portugal en ambas ocasiones. El duelo más reciente fue en la Eurocopa 2016, el 6 de julio, cuando Portugal ganó 2-0. Antes de eso, Portugal derrotó a Gales por 3-0 en un amistoso en junio de 2000. Portugal ha ganado los dos enfrentamientos y no ha encajado ningún gol en esos dos partidos.

Clasificación

Grp. 4

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
DinamarcaDinamarcaDEN
00000000
2
NoruegaNoruegaNOR
00000000
3
PortugalPortugalPOR
00000000
4
GalesGalesWAL
00000000
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google