Portugal vs. Gales: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portugal y Gales arrancarán el 24 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Los campeones arrancan su campaña de grupo

La vigente campeona de la UEFA Nations League, Portugal, regresa a casa en el Estádio José Alvalade para recibir a Gales en la jornada 1. En el inicio de una nueva etapa bajo las órdenes del recién nombrado seleccionador Jorge Jesus, la Seleção aspira a poner en marcha la defensa de su título con una actuación contundente ante su afición. Para la Gales de Craig Bellamy, volver a la Liga A supone una prueba enorme mientras busca competir de tú a tú con una de las mejores selecciones de Europa.

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Nuevo comienzo para la Seleção: la era Jorge Jesus arranca en Lisboa

Portugal afronta el partido inaugural del jueves con la intención de arrancar su campaña con una victoria tras alcanzar los octavos de final del Mundial 2026. Jorge Jesus ha convocado una sólida lista de 25 jugadores con veteranos estrella como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias y Cristiano Ronaldo, de 41 años, junto a nuevas convocatorias como Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha y Fábio Silva. Con una calidad creativa letal en todo el centro del campo, Portugal aspira a marcar un listón alto en el Grupo A4.

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Los hombres de Bellamy buscan golpear primero

Gales viaja a Lisboa decidido a ponerse a prueba tras lograr el ascenso de nuevo a la Liga A durante el anterior ciclo de la Nations League. El equipo de Craig Bellamy busca reaccionar tras sus recientes amistosos internacionales, apoyándose en el potencial ofensivo de Brennan Johnson, Daniel James y David Brooks, además de la solidez por dentro de Ethan Ampadu y Joe Rodon. Medirse a Portugal a domicilio representa un obstáculo importante, pero Gales tiene mucha velocidad al contraataque para amenazar al conjunto local.

¿Puede Gales contener el frente de ataque de Portugal?

Históricamente, los enfrentamientos entre estas dos selecciones han dejado una alta intensidad táctica, especialmente la victoria de Portugal por 2-0 en las semifinales de la Eurocopa 2016. El trío de centrocampistas formado por Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes intentará controlar la posesión y abrir espacios para Rafael Leão y Ronaldo. Mientras tanto, Gales confiará en un bloque medio disciplinado y en transiciones rápidas a través de Brennan Johnson para generar ocasiones al contragolpe. Con puntos valiosos en juego en el Grupo A4, el choque del jueves promete emociones desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, J Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Gales: Ward; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, J James; Brooks, Thomas, Johnson; D James

Noticias de los equipos y plantillas

Portugal está dirigida por Jorge Jesus, que ha dado su primera lista para la campaña de la Nations League. Por el momento no se han confirmado lesiones ni sanciones, y el posible once inicial todavía no ha sido anunciado. Se añadirán más novedades sobre el equipo cuando se acerque el inicio del partido.

Gales está dirigida por Craig Bellamy. Al igual que Portugal, por ahora no hay información disponible sobre lesiones o sanciones del equipo visitante. Habrá actualizaciones a medida que se acerque el encuentro.

Forma

Portugal llega a este encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y dos en contra. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en cuartos de final del Mundial, poniendo fin a una racha que había incluido una victoria por 2-1 sobre Croacia y un contundente 5-0 frente a Uzbekistán. Portugal dejó su portería a cero en dos de esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo difícil de superar pese a su temprana eliminación en el Mundial.

Gales ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y ocho encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso de junio. Su única victoria en esa racha llegó antes, con una goleada por 7-1 sobre Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial, aunque ese resultado ya parece lejano vista la mala dinámica posterior.

Historial de enfrentamientos

Las dos selecciones se han enfrentado dos veces en la historia reciente registrada, con victoria de Portugal en ambas ocasiones. El duelo más reciente fue en la Eurocopa 2016, el 6 de julio, cuando Portugal ganó 2-0. Antes de eso, Portugal derrotó a Gales por 3-0 en un amistoso en junio de 2000. Portugal ha ganado los dos enfrentamientos y no ha encajado ningún gol en esos dos partidos.

Clasificación

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Dinamarca DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Noruega NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Gales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



