¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoPortugal
Estadio Municipal de Braga
team-logoDinamarca
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Previa del Portugal-Dinamarca de la Liga de Naciones de la UEFA: Portugal busca asegurarse el primer puesto del grupo A4

Portugal vs Dinamarca
UEFA Nations League A
Portugal
Dinamarca

Con la confianza de un pleno de 12 puntos tras imponerse en sus enfrentamientos consecutivos ante Noruega y Dinamarca, la selección de Portugal de Jorge Jesus recibe a Dinamarca este sábado en el Estadio Municipal de Braga con el objetivo de asegurarse oficialmente el primer puesto del grupo 4 de la Liga A.

Portugal vs. Dinamarca: datos del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Estadio Municipal de Braga

El trepidante duelo de Copenhague prepara un choque decisivo en Braga

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Portugal recibe a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga el 14 de noviembre, en la recta final del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Jorge Jesus busca asegurarse el primer puesto tras haber obtenido ya una plaza en cuartos de final.

Será el primer partido en casa de una nueva etapa para Portugal. Cristiano Ronaldo se retiró de la selección la semana pasada tras un supuesto desencuentro con Jesus por su papel en el equipo, y puso fin a una trayectoria de 23 años en la que marcó 146 goles en 234 partidos. Jesus ha convocado a siete caras nuevas mientras comienza a remodelar el grupo.

Lee más: Con un emotivo mensaje de despedida: Cristiano Ronaldo anuncia por sorpresa su retirada de la selección

Bernardo Silva encabeza la nueva jerarquía de líderes, en la que la capitanía se determina por el número de partidos con la selección. El centrocampista del Real Madrid forma parte del grupo de veteranos junto a Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves y Bruno Fernandes. Portugal llega en buena forma, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en la Liga de Naciones.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

Dinamarca ocupa el segundo puesto del grupo y no podrá contar con dos jugadores importantes. El central del Barcelona Andreas Christensen sigue de baja por una lesión en el muslo sufrida en septiembre, mientras que Patrick Dorgu, del Manchester United, también ha quedado descartado. El equipo de Brian Riemer se ha apoyado en Joachim Andersen y Oliver Provstgaard en defensa y ha demostrado solidez en sus últimos encuentros.

Dinamarca tendrá presente el resultado del partido de ida. Portugal ganó 4-2 en Copenhague en octubre y los daneses querrán resarcirse en suelo portugués.

El estado físico de Rafael Leao también preocupa a los anfitriones después de que el delantero del Galatasaray fuera sustituido en el descanso de un partido de la Super Lig el 8 de noviembre. No obstante, describió el problema como algo sin gravedad y espera someterse a más pruebas antes de que se concentre la selección.

Noticias de los equipos y convocatorias

Portugal contra Dinamarca alineaciones probables

Manager

  • J. Jesus

Estado de forma

POR

POR - Formulario

ESP
L0-1
WAL
W1-0
NOR
W1-2
DEN
W2-4
NOR
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DEN

DEN - Formulario

COD
D0-0
NOR
L3-2
WAL
W2-0
POR
L2-4
WAL
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

PortugalEmpateDinamarca
4
0
1
UEFA Nations League A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
F
UEFA Nations League A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
F
UEFA Nations League A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
F
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
F
European Championship Qualification
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación

Grp. 4

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PortugalPortugalPOR
440094+512
W
W
W
W
2
DinamarcaDinamarcaDEN
42027706
W
L
W
L
3
GalesGalesWAL
410325-33
L
W
L
L
4
NoruegaNoruegaNOR
410368-23
L
L
L
W
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google