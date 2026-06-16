Previa del partido Túnez-Japón de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Túnez y Japón se enfrentarán el 20 de junio de 2026 a las 23:00 EST (21 de junio a las 04:00 GMT).

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Túnez vs. Japón: contexto del partido

El choque en el noreste de México es clave: ambas selecciones buscan destacarse en el competitivo Grupo F. Tras una primera jornada intensa y arriesgada, el margen de error en el Estadio BBVA de Monterrey es mínimo. Llegan a Nuevo León conscientes de que el impulso anímico y una rápida recuperación física después de los exigentes partidos iniciales definirán sus opciones en la fase eliminatoria.

El técnico tunecino busca afianzar un once sólido atrás y ordenado, capaz de cerrar espacios y romper el ritmo de posesión rival. Del otro lado, Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, muestra creatividad y dinamismo. Los Samurai Blue dependen de un pase rápido y una presión intensa que exige máxima precisión en el último tercio.

En el moderno Estadio de Monterrey, Guadalupe, se espera un duelo de ajedrez táctico. Ambos deben evitar colapsos en la transición central, por lo que la comunicación del bloque y la velocidad vertical serán claves. Túnez buscará mostrar su organización y explotar las jugadas a balón parado, mientras Japón intentará imponer su velocidad por las bandas. Con las opciones de clasificación tomando forma, ambos equipos saldrán desde el primer minuto a asegurar el pase a la siguiente ronda.

¿Cómo les fue a ambos equipos en la primera jornada?

Suecia 5-1 Túnez

Túnez sufrió un duro inicio en el Mundial, cayendo 5-1 ante una Suecia implacable en el Estadio de Monterrey. Los norteafricanos no lograron una defensa sólida y cedieron ante la potencia física de los suecos. Aunque mostraron algo de reacción en la segunda parte, el orden táctico se desmoronó bajo presión. Llegan a la jornada 2 en el último lugar del Grupo F y deben corregir sus fallos defensivos para mantener alive sus opciones.

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Países Bajos 2-2 Japón

El equipo de Hajime Moriyasu mostró gran flexibilidad táctica y resistencia, y consiguió un empate 2-2 ante la potente Holanda en Dallas. Los Samurai Blue igualaron el ritmo de los holandeses gracias a su técnica y a rápidas transiciones, y aunque sufrieron en los minutos finales, su orden táctico y mental les permitió sumar un valioso punto que les da confianza para el duelo en Monterrey.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Túnez (interino): gestión de crisis y reconstrucción de la defensa.

Tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, la Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi y ahora el cuerpo técnico interino debe reconstruir la confianza y la defensa para mantener vivas las opciones del equipo.

Ante la precisión y velocidad de pase de Japón, que ya batió a Holanda, repetir los errores individuales y la marca pasiva del debut sería letal. El técnico interino debe replegarse a un bloque bajo sólido para reconstruir la defensa. Los pivotes Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri no pueden dejar espacios; deben cerrar líneas, proteger a los centrales y marcar a los centrocampistas que llegan tarde. Al recuperar el balón, Túnez debe lanzar transiciones directas y balones largos para evitar la presión japonesa.

Japón (Hajime Moriyasu): Precisión en el último tercio y amplitud sostenida

Moriyasu no debe cambiar el fluido esquema de posesión que le dio el 2-2 ante Holanda en Dallas, pero sí mejorar la precisión en el último tercio para dañar a un rival herido. Aunque brilló con rápidas combinaciones frente a los holandeses, Japón no debe abusar de los pases centrales ante un bloque bajo.

Ante el muro defensivo de Túnez —reforzado tras el desastre de la primera jornada—, el centro estará muy congestionado. Su ajuste clave pasará por sobrecargar los costados: en vez de atascarse con posesiones lentas en el centro, los Samurai Blue deben acelerar el balón hacia delante. La velocidad de Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma puede estirar la defensa tunecina y abrir espacios para centros de calidad, evitando las trampas del centro.

¿Hay novedades en la convocatoria de Túnez para el segundo partido?

Noticias del equipo de Túnez

Para mantenerse con vida, el cuerpo técnico debe lograr un rápido cambio de mentalidad y apoyarse en sus pilares tácticos.

El capitán Ellyes Skhiri volverá a organizar el centro del campo y asumirá una gran carga defensiva para estabilizar la zaga. La clave estará en el medio y en el último tercio, donde el equipo busca más solidez y velocidad en la transición. Los centrocampistas Anis Ben Slimane y Hannibal Mejbri presionan para imponer una línea más compacta, mientras que los creativos Elias Achouri e Ismaël Gharbi luchan por un puesto en el once para aportar contraataques incisivos y aliviar la defensa.

Noticias del equipo de Japón

Hajime Moriyasu, con la obligación de dejar fuera a jugadores clave lesionados como Kaoru Mitoma, busca la mejor fórmula para aprovechar el impulso tras el 2-2 ante Países Bajos.

El motor del centro del campo, Ao Tanaka, asumirá una enorme responsabilidad como pivote, probablemente junto a Kaishu Sano para formar un doble pivote resistente a la presión. La verdadera flexibilidad táctica está en ataque: Daichi Kamada, autor del 2-2 ante Holanda, se mantiene como creativo, mientras Takefusa Kubo y Ritsu Doan amenazan por las bandas. En ataque, rotará delanteros como Ayase Ueda y Daizen Maeda para desgastar a la defensa tunecina con presión y velocidad.

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Duelos clave entre Túnez y Japón

Omar Rekik vs. Ayase Ueda

Aunque la defensa tunecina se desmoronó en la derrota 5-1 contra Suecia, Rekik fue uno de los pocos destacados y marcó un imponente cabezazo en la primera parte tras un centro de Hannibal Mejbri. Para dar opciones a las Águilas de Cartago en el Estadio de Monterrey, Rekik debe olvidar su ímpetu ofensivo y concentrarse en ordenar una defensa que mostró graves fallos de comunicación.

Lo pondrá a prueba Ayase Ueda, delantero del Feyenoord y referente de Japón. Aunque el equipo asiático remontó dos veces para empatar 2-2 con Holanda, Ueda busca un papel más decisivo tras un debut prudente en Dallas. Ueda sabe bloquear a los centrales y abrir espacios para las subidas de sus compañeros; Rekik deberá mantener la concentración y una férrea disciplina táctica en el centro para evitar que el japonés se gire y sirva a los extremos.

Hannibal Mejbri contra Ao Tanaka

Hannibal Mejbri, motor emocional y eje creativo de Túnez, dio un respiro vital ante Suecia con su asistencia precisa justo antes del descanso. Contra Japón su carga táctica aumentará. Deberá equilibrar su instinto ofensivo con un intenso trabajo defensivo, cerrando espacios en la transición para frenar las rápidas combinaciones del centro del campo japonés.

Ao Tanaka, que asume la responsabilidad de la creación tras la lesión del capitán Wataru Endo, buscará imponer su ritmo. Junto a Kaishu Sano, Tanaka ya ayudó a los Samurai Blue a igualar a Holanda en la transición. Si Tanaka tiene tiempo y espacio para controlar el centro del campo, romperá las líneas tunecinas con su pase preciso y lanzará a Takefusa Kubo y Ritsu Doan por las bandas, exponiendo a una defensa vulnerable.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo F?

Tras la primera jornada, el Grupo F está polarizado, así que la segunda fecha es una auténtica olla a presión. Túnez llega a Monterrey último, con cero puntos y una diferencia de -4, tras perder 5-1 con Suecia. Japón, en cambio, tiene un punto y una diferencia de 0 después de empatar 2-2 con Países Bajos.

Mientras Suecia y Países Bajos se miden en la parte alta, este duelo es clave para las cuentas de ambos equipos.

Si Japón gana

Una victoria del equipo de Hajime Moriyasulos lanzaría a cuatro puntos y los acercaría a los octavos de final. De ganar, Japón podría aspirar al primer puesto del grupo y, con un empate en la última fecha ante Suecia, aseguraría su pase. Túnez, en cambio, se quedaría sin puntos y al borde de la eliminación.

Si Túnez gana

Si los pupilos de Sabri Lamouchi superan las distracciones y ganan, revivirán sus opciones y mantendrán abierto el grupo. Túnez sumaría tres puntos y llegaría con ventaja psicológica al duelo final contra Países Bajos. Japón, con un solo punto, quedaría por debajo y necesitaría ganar a Suecia en la última jornada para tener opciones.

Un empate dejaría a ambos con un punto, manteniendo la incertidumbre y obligando a Japón a ganar a Suecia y a Túnez a superar a Países Bajos en la última jornada.

Un nuevo empate dejaría a Japón con dos puntos y daría a Túnez su primer punto, aplazando la definición del grupo a una última jornada de alto riesgo. Un empate mantiene vivas a ambas selecciones, pero reduce su margen de error. En ese caso, Japón necesitaría ganar a Suecia para asegurar una de las dos plazas que clasifican directamente, y Túnez debería vencer a Países Bajos, además de mejorar su diferencia de goles para evitar depender de criterios de desempate.

Noticias y plantillas

Túnez, dirigido por Sabri Lamouchi, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no confirma su posible once.

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, no reporta lesiones ni sanciones confirmadas. Tampoco hay once inicial confirmado; se esperan novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Túnez llega en baja forma: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue la derrota 5-1 contra Suecia en su debut mundialista el 15 de junio. Antes, perdieron 5-0 ante Bélgica en un amistoso el 6 de junio y 1-0 contra Austria el 1 de junio. Su único otro resultado positivo fue un empate sin goles con Canadá y una victoria 1-0 sobre Haití. Túnez marcó solo dos goles y encajó 11 en esos cinco partidos.

Japón, en cambio, suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Empató 2-2 con Países Bajos en su debut mundialista el 14 de junio, y antes venció 1-0 a Islandia, 1-0 a Inglaterra en Wembley y 1-0 a Escocia. Una victoria 3-0 ante Bolivia en noviembre de 2025 cierra la serie. Japón marcó siete goles y encajó dos en esos cinco duelos.

Historial de enfrentamientos directos

El último amistoso, el 17 de octubre de 2023, acabó 2-0 para Japón. En cuatro duelos, Japón domina con tres triunfos. La única victoria tunecina fue 3-0 en un amistoso el 14 de junio de 2022, en Japón. El primer encuentro data del Mundial 2002, el 14 de junio: Túnez perdió 2-0 como local.

Clasificación



