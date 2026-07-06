Previa del partido Suiza - Colombia del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Suiza vs. Colombia: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

El partido entre Suiza y Colombia dará comienzo el 7 de julio de 2026 a las 20:00 GMT y a las 16:00 EST.

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Dos selecciones en alza se juegan un lugar en cuartos.

En el Estadio de Vancouver, dos equipos en franco crecimiento se miden en un duelo abierto e intrigante de octavos de final. Murat Yakin guía a una Suiza confiada que busca prolongar su buena racha y alcanzar los cuartos por segunda vez consecutiva.

Enfrentan a la invicta Colombia de Néstor Lorenzo, ordenada y eficiente en Norteamérica. Aunque ambos equipos mostraron más funcionalidad que explosividad en la fase de grupos, el duelo de Vancouver —a vida o muerte— ofrece un billete a los ocho mejores del mundo.

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Suiza reaccionó tras el 1-1 inaugural ante Catar y goleó 4-1 a Bosnia. Los hombres de Yakin se repusieron con autoridad: golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina y vencieron 2-1 a la anfitriona Canadá, liderando el Grupo B. En la fase eliminatoria vencieron 2-0 a Argelia y avanzaron a octavos.

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Colombia se apoya en una defensa sólida y aún no ha perdido. Venció 3-1 a Uzbekistán, 1-0 al Congo y empató 0-0 con Portugal, liderando el Grupo K. En dieciseisavos batió 1-0 a Ghana.

Las lesiones graves y los dilemas en el centro del campo condicionan las decisiones

La preparación táctica del choque se ve afectada por las noticias de las plantillas. Colombia pierde al veterano delantero Jhon Córdoba, descartado por una grave lesión en el isquiotibial sufrida ante Ghana. Su lugar lo ocupará Luis Suárez, autor de la asistencia del gol de la victoria en la ronda anterior.

Suiza, por su parte, tiene la duda del centrocampista Michel Aebischer, quien se recupera de una lesión muscular con un plan de entrenamiento individual. Si no llega, Yakin recurrirá al doble pivote Granit Xhaka-Remo Freuler para proteger la zona central ante la joven promesa Johan Manzambi.

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Las trampas de aislamiento por las bandas frente a los bloques centrales rígidos marcarán la diferencia.

El plan se basa en el control del espacio y las bandas. Colombia explotará la velocidad de Luis Díaz por la izquierda para estirar la defensa suiza y abrir pasillos para los centrocampistas.

Suiza, en cambio, priorizará la contención para luego lanzar contraataques ordenados. En lugar de arriesgar con muchos hombres, mantendrá un bloque compacto y usará la frescura de Manzambi para alimentar a Embolo.

Estructuras consolidadas ante la prueba definitiva

Suiza se enfrenta a una dura prueba ante una Colombia cohesionada que lleva tres partidos sin encajar gol y solo ha recibido uno en todo el torneo.

Colombia, sin su referencia aérea, deberá integrar a Suárez sin perder profundidad ni el marcaje necesario para frenar a una Suiza letal en varias zonas.

Posible once de Suiza contra Colombia

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Posible once de Colombia contra Suiza

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

Estadísticas clave del Suiza-Colombia

Se midieron una vez en un Mundial, en 1994, con triunfo colombiano 2-0. En total, Colombia lidera 2-1, con un empate; el último duelo fue 3-1 en un amistoso en Miami en 2007.

Suiza solo ha ganado uno de sus nueve partidos mundialistas ante equipos sudamericanos (2E, 6D): 2-1 a Ecuador en 2014.

Ambos equipos buscan un lugar en cuartos de final, lo que igualaría su mejor actuación histórica: Suiza lo logró en 1934, 1938 y 1954, y Colombia en 2014.

El suizo Breel Embolo lleva cuatro goles en el Mundial; solo Sepp Hügi (seis) y Xherdan Shaqiri (cinco) han marcado más.

Su único cruce eliminatorio ante un europeo fue contra Inglaterra en octavos de 2018, con eliminación en penaltis tras empate 1-1.

Colombia ha ganado uno de sus tres octavos de final (2-0 a Uruguay en 2014).

Colombia ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos mundialistas y encadena tres sin encajar.

Convocatoria de 26 jugadores de Suiza

Porteros: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Defensas: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer

Centrocampistas: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Rubén Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Delanteros: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Convocatoria de 26 jugadores de Colombia

Porteros: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defensas: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Centrocampistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Delanteros: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo «Cucho» Hernández, Luis Suárez

Noticias y plantillas

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no reporta lesiones ni sanciones, y aún no hay alineación confirmada.

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, tampoco ha reportado lesiones o sanciones. Aún no hay once inicial confirmado para estos octavos de final. Más actualizaciones llegarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Suiza llega con tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue 2-0 ante Argelia en la ronda de 32, el 3 de julio, manteniendo su racha invicta en el torneo. Antes, venció 2-1 a Canadá y 4-1 a Bosnia, cediendo solo empates 1-1 ante Catar y Australia. En total, marcó diez goles y encajó tres, destacando el 4-1 a Bosnia.

Colombia llega con un balance de G-G-G-G-E: venció 1-0 a Ghana el 4 de julio en dieciseisavos, gol de Jhon Arias. Antes, venció 1-0 a la República Democrática del Congo y 2-1 a Canadá en la fase de grupos, y debutó con un 2-0 sobre Argelia. Solo cedió un empate 1-1 con Catar. Colombia marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos, y llega a octavos con cuatro victorias seguidas.

Historial de enfrentamientos

SUI Último partidos COL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente data de un amistoso el 25 de marzo de 2007, con victoria colombiana 3-1.

Clasificación

Suiza terminó primera del Grupo B y Colombia encabezó el Grupo K; ambos llegan a octavos como líderes de grupo.