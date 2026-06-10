Previa del partido Portugal - República Democrática del Congo de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Portugal y la República Democrática del Congo se enfrentarán el 17 de junio de 2026 a las 13:00 EST (17:00 GMT).

Previa de Portugal vs. República Democrática del Congo: ¿Es este el momento de Ronaldo?

La peligrosa Portugal, campeona de Europa en 2016, abre el Grupo K frente a la República Democrática del Congo en Houston, Texas. ¿Conseguirá su primer Mundial?

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Portugal?

El seleccionador Roberto Martínez cree que es el momento de que la selección ibérica conquiste el mayor trofeo del fútbol mundial, gracias a la calidad de su plantilla. El emblemático Cristiano Ronaldo, de 41 años, posee el récord masculino de partidos internacionales (227) y goles (143). Es uno de los seis jugadores que han disputado cinco Mundiales, y este será su sexto.

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La estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, llega tras firmar 21 asistencias en la Premier 2025-26, récord histórico en una temporada. El cuarteto del PSG —Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos— acaba de ganar la Champions y llega con confianza. Si Portugal no lo logra en 2026, ¿cuándo lo hará?

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¿Quién es el seleccionador de la República Democrática del Congo y quiénes son sus jugadores clave?

El seleccionador Sébastien Desabre ha llamado al veterano Gaël Kakuta, de 34 años, quien apenas ha jugado dos veces con su país en los últimos dos años, por lo que su inclusión es una apuesta. También destacan el lateral del West Ham Aaron Wan-Bissaka y el delantero del Newcastle Yoane Wissa.

Convocatoria de 26 jugadores de Portugal para el Mundial

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (París Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Rubén Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (París Saint-Germain), Vitinha (París Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

El camino de Portugal hacia el Mundial

Bajo la dirección de Martínez, Portugal superó un disputado Grupo F de la UEFA y se clasificó directamente tras vencer 9-1 a Armenia en la última jornada.

Convocatoria de 26 jugadores de la República Democrática del Congo para el Mundial

Porteros: Matthieu Epolo (Standard de Lieja), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensas: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak de Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Delanteros: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

El camino de la RD del Congo hacia el Mundial

La República Democrática del Congo terminó segunda en el Grupo B, por detrás de Senegal, y accedió a la repesca. Allí venció a Nigeria en los penaltis y, en la final intercontinental, batió a Jamaica en la prórroga para lograr el billete mundialista.

Noticias y plantillas

Roberto Martínez aún no confirma la alineación de Portugal para el debut en el Grupo K y no hay informes de lesiones o sanciones. Rafael Leão fue expulsado en el amistoso ante Chile, pero su participación sigue en el aire. Más actualizaciones se conocerán cerca del inicio del partido.

Sébastien Desabre tampoco ha revelado el once congoleño y no hay lesiones o sanciones confirmadas. Más noticias se confirmarán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Portugal llega al torneo con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 2-1 ante Chile el 6 de junio, pese a la expulsión de Leão. Antes, venció 2-0 a Estados Unidos y empató 0-0 con México en amistosos consecutivos. Marcarón 13 goles y encajaron cuatro en esos cinco encuentros, si bien su única derrota, 2-0 contra Irlanda en noviembre en la fase de clasificación para el Mundial, recordó sus vulnerabilidades.

La República Democrática del Congo llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles con Dinamarca el 3 de junio, tras vencer 1-0 a Jamaica en la fase de clasificación y 2-0 a Bermudas en un amistoso. En esos cinco encuentros marcaron cuatro goles y encajaron solo uno, con la única derrota ante Argelia en la Copa Africana de Naciones.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre ambas selecciones. El partido del 17 de junio en el NRG Stadium será el primero documentado.

Clasificación

En el Grupo K, Portugal es tercera y la República Democrática del Congo segunda, ambas a la espera de su primer encuentro.