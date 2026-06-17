Previa del partido Jordania - Argelia de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Jordania vs. Argelia: 23 de junio de 2026, 03:00 GMT / 22 de junio de 2026, 23:00 EST.

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Jordania vs. Argelia: contexto del partido

En el norte de California, ambos equipos del Grupo J buscan su primera victoria tras perder en la jornada inaugural: Jordania cayó 3-1 ante Austria y Argelia 3-0 frente a Argentina. En el San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), el margen de error es mínimo. Ambos llegan conscientes de que la recuperación física y mental tras esos exigentes duelos definirá sus opciones de avanzar.

El técnico de Jordania, Jamal Sellami, busca afianzar un once que sufrió ante la eficacia europea en su debut. Confía en la creatividad de Mousa Al-Tamari para imponer ritmo en el último tercio y superar a una defensa africana de gran experiencia. Enfrente estará Argelia, dirigida por Vladimir Petković, que destaca por su orden táctico y su lucha. Con jugadores de primer nivel, los Fennecs muestran una defensa sólida y un contragolpe letal cuando se mantiene la disciplina.

En el moderno San Francisco Bay Area Stadium, ambos técnicos moverán piezas en una partida de ajedrez táctico donde la comunicación en el centro del campo y el control de las transiciones marcarán la diferencia. Argelia ve el encuentro como la oportunidad de relanzar su campaña y reafirmar su candidatura a la siguiente ronda, mientras que Jordania saltará al campo dispuesta a explotar su valentía, su contraataque y su puntería para castigar cualquier error rival. Con las cuentas del grupo tomando forma, ambos equipos saben que un triunfo es vital para mantener vivas sus opciones de avanzar.

Más información: Cómo ver y seguir en directo la Copa del Mundo de la FIFA 2026

¿Cómo les fue en la primera jornada?

Austria 3-1 Jordania

El equipo de Jamal Sellami mostró gran lucha en su debut en la Copa del Mundo de la FIFA en Santa Clara, pero una serie de reveses en la segunda parte lo condenaron a perder 3-1 ante Austria. En el minuto 20, Romano Schmid lanzó un disparo desde el borde del área y batió a Yazeed Abulaila. Tras el descanso, Jordania respondió con valentía: Ali Olwan aprovechó un pase de Noor Al-Rawabdeh y marcó de remate solitario el 1-1.

Los debutantes aguantaron y vieron cómo el VAR anulaba un gol de Marko Arnautović por mano. Sin embargo, en el 76’, el defensa Yazan Al-Arab desvió un córner a su propia portería. Arnautović sentenció en el descuento de penalti, pero la valentía de Jordania le da confianza para la segunda jornada.

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Argentina 3-0 Argelia

Los «Zorros del Desierto» se toparon con un sólido muro defensivo sudamericano y encajaron el 1-0 en el 17’ tras un preciso disparo de Messi.

Los Fennecs aguantaron con orden y, gracias a las transiciones de Anis Hadj Moussa, inquietaron en cada contra. En la segunda parte, la presión argentina pesó y el desgaste se notó. Messi aprovechó un rebote en el 60’ para el segundo y cerró su hat-trick con otro disparo preciso desde el borde del área en el 76’. Pese al marcador, la sólida organización argelina durante la primera hora ofrece un modelo a seguir para su duelo en Santa Clara.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Jordania (Jamal Sellami): afianzar el bloque bajo y mejorar la puntería en el último tercio.

Mantener el 3-4-3, pero corregir la amplitud defensiva y evitar pérdidas en transición ante una Algeria intensa.

Sin embargo, debe corregir con firmeza los errores defensivos y el desgaste que les costaron puntos al final. En su debut, el 3-4-3 de Jordania a veces perdió amplitud, lo que creó huecos en la defensa. Ante una Argelia agresiva, perder el balón o mostrar pasividad será letal. Su prioridad debe ser blindar el centro del campo para resguardar a la zaga de tres, cerrar los carriles laterales y frenar la sobrecarga argelina en la zona central.

Argelia (Vladimir Petković): Transiciones rápidas en el medio y sobrecarga ofensiva por bandas.

Vladimir Petković no debe desmantelar su esquema táctico pragmático, que ayudó a su equipo a resistir y frustrar a la campeona Argentina en su primer partido. La defensa sigue siendo fiable, pero la segunda jornada exige un ajuste ofensivo en cómo los Fennecs controlan y avanzan la posesión.

Ante el sólido bloque defensivo de Jordania, circular el balón en horizontal o ralentizarlo en el centro del campo generará cansancio y ataques previsibles. Petković debe acelerar la salida de balón desde el pivote y buscar la profundidad con rapidez. Al avanzar, Argelia debe crear superioridad numérica por las bandas con transiciones agresivas. Fundamental será aprovechar las subidas explosivas de laterales como Rayan Aït-Nouri para estirar a los rivales y abrir espacios que el capitán Riyad Mahrez —que entró desde el banquillo ante Argentina— pueda explotar, evitando así que el ataque se ahogue en el centro del campo.

¿Hay novedades en la plantilla para la segunda jornada?

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Noticias del equipo de Jordania

El principal reto de Jamal Sellami es cohesionar a su joven plantilla y recuperar la confianza tras hacer historia. Los Nashama vencieron 3-1 a Austria sin nuevos lesionados ni sancionados, por lo que Sellami cuenta con todos sus jugadores.

Mantendrá su 3-4-3. El cuerpo médico y el técnico trabajarán con el central Yazan Al-Arab para que supere el golpe anímico tras su autogol. Formará de nuevo con Mohannad Abu Al-Nadi y Abdallah Nasib para blindar la portería de Yazeed Abulaila. En el medio, Noor Al-Rawabdeh, autor de una asistencia en la primera jornada, formará dupla con Nizar Al-Rashdan, mientras que Mohannad Abu Taha e Ihsan Haddad ocuparán los carriles.

La referencia ofensiva sigue siendo la delantera. Ali Olwan mantiene su puesto de punta tras su gran actuación y gol histórico. Lo acompañarán la estrella Mousa Al-Tamari en la derecha y Omer Al-Fakhouri en la izquierda; Sellami confía en que este trío ofensivo aporte velocidad y transiciones letales para superar a la defensa argelina.

Noticias del equipo de Argelia

Vladimir Petković busca soluciones tácticas y de recuperación para enderezar el rumbo tras la derrota por 3-0 ante Argentina, que exigió un esfuerzo defensivo intenso desde el primer minuto.

Argelia se apoyará en su equilibrado 4-3-3. En defensa, los centrales Aïssa Mandi y Ramy Bensebaini liderarán la zaga para corregir los errores que costaron la derrota en Kansas City. Los laterales Rayan Aït-Nouri y Rafik Belghali deberán contener sus subidas para evitar que los rápidos extremos rivales les sorprendan en transición, mientras que el portero Luca Zidane buscará mayor protección para reforzar su dominio del área.

El principal dilema de Petković al elegir el once está en el centro del campo: necesita creatividad y equilibrio.Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui y el joven Ibrahim Maza deben acelerar la posesión. En ataque, Amine Gouiri comandará el centro, apoyado por Farès Chaïbi en la izquierda y por la velocidad de Anis Hadj Moussa, del Feyenoord, en la derecha, para punzar a Jordania al contraataque.

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Duelos clave entre Jordania y Argelia

Ali Olwan vs. Aïssa Mandi

Tras marcar el histórico primer gol de Jordania en una Copa del Mundo de la FIFA con un remate brillante y sereno en la primera jornada, Ali Olwan sigue siendo el punto de referencia, lleno de energía y confianza, de la delantera de Jamal Sellami. Olwan se movió de forma impecable por el centro para encabezar el ataque de los Nashama contra Austria. Para superar la experta defensa argelina, su velocidad en vertical y su constante movimiento deberán atraer a los centrales y abrir espacios para las subidas de Mousa Al-Tamari por las bandas.

El central Aïssa Mandi, baluarte defensivo de Vladimir Petković, deberá frenarlo. Mandi lideró el bloque defensivo ante Argentina y mantuvo la solidez durante la primera hora en Kansas City, aunque finalmente cedió ante la presión física de los sudamericanos. Para frenar a Olwan, el central debe mantener la concentración, comunicarse con claridad y usar su buen posicionamiento para cortar sus incursiones y evitar que Jordania gane velocidad en la transición.

Ibrahim Maza contra Noor Al-Rawabdeh

Ibrahim Maza, la joven chispa creativa del centro del campo argelino, debe imponer el ritmo de posesión y abrir espacios para los Fennecs. Ante Argentina jugó en la base, esquivó la presión y buscó la creatividad por dentro. Ante Jordania, su misión será encontrar espacios entre líneas, lanzar rápidos pases verticales y alimentar las incursiones por banda de Farès Chaïbi y Anis Hadj Moussa. Si Maza consigue girarse y enfrentar a la defensa, su visión desequilibrará el bloque rival.

El centrocampista jordano Noor Al-Rawabdeh tratará de romper ese ritmo creativo. En la primera jornada dio la asistencia que permitió a Olwan empatar ante Austria. Ahora, su trabajo defensivo sin balón se pondrá a prueba en el estadio de la Bahía de San Francisco. Debe posicionarse con agresividad para reducir el centro del campo, cortar la construcción de Maza y resguardar a su defensa, evitando que los norteafricanos controlen ese tercio y presionen a Jordania en su área.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo J?

Tras la primera jornada, el Grupo J ya muestra una clara separación. Argentina, vigente campeona, lidera con tres puntos y una diferencia de +3 tras vencer 3-0 a Argelia. Austria le sigue con los mismos puntos y una diferencia de +2, después de ganar 3-1 a Jordania.

Así, Jordania y Argelia quedan en la parte baja de la tabla con cero puntos. El encuentro de la segunda jornada, en el San Francisco Bay Area Stadium, es un punto de inflexión para ambas, que buscan mantener vivas sus opciones de clasificación de cara a la última jornada.

Si Jordania gana

Una victoria histórica del equipo de Jamal Sellami los lanzaría a tres puntos y reabriría la lucha por los dos primeros puestos. De ganar, y dependiendo del Argentina-Austria en Dallas, Jordania quedaría segunda por diferencia de goles. Además, llegaría con ventaja psicológica a la última fecha contra Argentina, mientras que Argelia se quedaría sin puntos y al borde de la eliminación.

Si gana Argelia

Si los de Vladimir Petković ganan, revivirán su regreso al Mundial y devolverán a los norteafricanos a la lucha por los dieciseisavos. Los tres puntos les permitirían alcanzar al perdedor del Argentina-Austria y llegar con ventaja al último duelo contra los europeos. En cambio, dejaría a Jordania sin puntos y sin margen de error: debería vencer a Argentina en la última jornada y, aun así, podría necesitar criterios de desempate para aspirar al tercer lugar.

Un empate

Un nuevo empate en Santa Clara dejaría a ambos con un solo punto, casi sin opciones realistas de avanzar. Aunque no los elimina, reduce al mínimo sus posibilidades de clasificación. En ese caso, ambos llegarían a la última jornada obligados a ganar y a esperar resultados favorables en otros grupos para optar a ser uno de los ocho mejores terceros.

Noticias de los equipos y convocatorias

La selección de Jordania, dirigida por Jamal Sellami, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no se confirma la alineación. Más detalles se compartirán cerca del inicio del partido.

La selección de Argelia está dirigida por Vladimir Petkovic. Al igual que Jordania, por ahora no hay información sobre lesiones o sanciones, ni once inicial confirmado. Se publicarán actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Jordania no ha ganado en sus últimos cinco partidos: dos empates y tres derrotas. Perdió 2-0 con Colombia el 7 de junio de 2026 y 4-1 con Suiza a finales de mayo. Antes, empató con Nigeria y Costa Rica en marzo. En esos cinco encuentros encajó 11 goles y marcó siete.

En cambio, Argelia ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco encuentros. Su más reciente fue un 4-0 ante Bolivia el 11 de junio de 2026, y antes venció 1-0 a Países Bajos. La goleada 7-0 a Guatemala en marzo muestra su potencia ofensiva. Solo perdieron 1-0 con Nigeria en la Copa Africana de Naciones. Marcaron 12 goles y encajaron solo 2 en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

JOR Último partidos ALG 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Algeria 1 - 1 Jordania 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos se midieron solo una vez, con empate 1-1 en un amistoso el 30 de mayo de 2004. El martes jugarán su primer duelo oficial.

Clasificación

En el Grupo J, Argelia lidera y Jordania es cuarta antes de la segunda jornada.