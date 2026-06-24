Previa del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Colombia y Portugal se enfrentarán el 27 de junio de 2026 a las 19:30 EST (23:30 GMT).

Contexto del partido

Colombia lidera el Grupo K y, si evita la derrota, asegurará el primer puesto y un rival más accesible en dieciseisavos. Portugal necesita ganar para quedarse con el liderato.

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Récord en el Mundial:

Colombia ha mostrado buen nivel en su 3-1 ante Uzbekistán y en el 1-0 frente a una sólida República Democrática del Congo. El lateral derecho Daniel Muñoz, del Crystal Palace, ha marcado dos goles. La pareja de centrales, Davinson Sánchez y Jhon Lucumi, forma un bloque sólido. En el medio campo destacan Jefferson Lerma, compañero de Muñoz, y la joven promesa del Racing de Santander, Gustavo Puerta. Arriba, James Rodríguez, Luis Suárez (Sporting de Lisboa) y el desequilibrante Luis Díaz (Bayern de Múnich) pondrán a prueba a Portugal.

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Portugal arrancó con un 1-1 ante la ordenada República Democrática del Congo, pero luego goleó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo. Al igual que Colombia, Portugal amenaza desde las bandas. João Cancelo asistió a Ronaldo en el primer gol ante Uzbekistán y la estrella del PSG, Nuno Mendes, marcó de tiro libre directo. En la medular destacan João Neves y Vitinha, con Bruno Fernandes como ‘10’. La titularidad de Pedro Neto peligra; Rafa Leão, autor de un gol en la segunda jornada, podría reemplazarlo, mientras que Bernardo Silva también aspiraría al once.

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Posibles alineaciones

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

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Convocatoria de 26 jugadores de Colombia

Porteros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bolonia), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Centrocampistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern de Múnich), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar).

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Convocatoria de 26 jugadores de Portugal.

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Rubén Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (París Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Rubén Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (París Saint-Germain), Vitinha (París Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (París Saint-Germain).

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Noticias de los equipos y plantillas

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, aún no confirma alineación ni informa de lesiones o sanciones. Más detalles se anunciarán cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, tampoco ha confirmado la alineación ni informado de lesiones o sanciones. Se actualizará esta información antes del partido en Miami.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Colombia llega en buen momento: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 3-1 sobre Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial el 18 de junio, además de amistosos ante Jordania (2-0) y Costa Rica (3-1). Solo perdió contra Francia (3-1) y Croacia (2-1) en marzo. Ha marcado nueve goles y encajado seis.

Portugal, por su parte, suma tres victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros, si bien el 1-1 inicial en el Mundial ante la República Democrática del Congo el 17 de junio empañó su buena preparación. El equipo de Martínez venció a Nigeria y Chile por 2-1 en junio, y a EE. UU. por 2-0 en marzo; además, empató 0-0 con México. Portugal ha marcado seis goles y ha encajado cuatro en sus últimos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre el historial de enfrentamientos entre Colombia y Portugal en el conjunto de datos facilitado. Los registros oficiales se actualizarán antes del inicio del partido.

Clasificación

En el Grupo K, Colombia lidera y Portugal es tercero, así que ambos necesitan ganar el último partido de la fase de grupos.