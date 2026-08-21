Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 07:30 The MKM Stadium

El Hull City vs Manchester United comenzará el 22 de agosto de 2026 a las 07:30 EST y 12:30 GMT.

El Hull City se mide al Manchester United en la jornada 1

El Hull City regresa a la Premier League este sábado tras pasar nueve años en las categorías inferiores, y su recompensa es un choque en la jornada inaugural contra el gigante Manchester United.

¿Cómo ha llegado el Hull hasta aquí?

El Hull regresó a la tierra prometida de la Premier League después de clasificarse para el playoff del Championship de la temporada pasada en la última jornada de la fase regular, seguido de victorias sobre el Millwall en las semifinales y el Middlesbrough en la final. Ha estado muy activo en el mercado de fichajes, incorporando a 14 jugadores nuevos para ayudarle con las exigencias del fútbol de élite. El Hull comenzó la temporada pasada como favorito al descenso en el Championship y encajó 66 goles en liga, el cuarto peor registro, por el camino. Decir que fue una sorpresa que alcanzara la final del playoff, y luego la ganara, sería quedarse corto.

Mucho dependerá del hereo de la final del playoff Oli McBurnie, autor de 19 goles la temporada pasada.

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Los fichajes del Hull

El Hull ha hecho cambios masivos en su plantilla. Hasta ahora han llegado 11: Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath y la compra récord del club, el defensa central Nobel Mendy, que ha llegado procedente del Rayo Vallecano por algo más de 20 millones de libras.

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¿Puede Carrick retomar donde lo dejó?

En la segunda mitad de la temporada 2025-26, el United fue uno de los mejores equipos de Europa bajo el mando del técnico interino Michael Carrick. El excentrocampista del United transformó su suerte tras una primera mitad de campaña desastrosa con Ruben Amorim. El técnico de 44 años heredó una plantilla que ocupaba la décima posición en la tabla y la convirtió en un equipo capaz de ganar a Arsenal, Liverpool y Manchester City en el espacio de cuatro meses. Esa racha de 12 victorias, tres empates y dos derrotas en 17 partidos de Premier League le valió un contrato permanente de dos años.

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Carga extra de trabajo para la plantilla del United

Un gasto neto de 55 millones de libras en verano ha llevado a los centrocampistas Andrey Santos y Youri Tielemans a llegar desde el Chelsea y el Aston Villa, respectivamente. El United jugará la Liga de Campeones por primera vez en tres años y eso sin duda ejercerá una presión extra sobre sus jugadores. Rasmus Hojlund fue vendido al Napoli por 38 millones de libras, mientras que Casemiro, Jadon Sancho y Tyrell Malacia se marcharon como agentes libres. Marcus Rashford regresa tras una cesión en el Barcelona, pero sigue sin estar claro si continuará en Old Trafford para la nueva temporada. El wonger de 18 años Tynan Thompson ha llegado desde el Tottenham Hotspur en una operación de 8 millones de libras. El United tiene una dura competencia por los puestos en ataque, con Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheas Cunha habiendo demostrado todos su nivel a este nivel. La defensa central es una preocupación para el United, con Matthijs de Ligt y Lenny Yoro lidiando ambos con lesiones persistentes. Bruno Fernandes sigue siendo el talismán del club. El mediapunta portugués batió la temporada pasada el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League, creando 21 goles para sus compañeros.

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Posibles onces

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Noticias de los equipos y plantillas

El Hull City llega al partido con un número significativo de jugadores no disponibles. Jakirovic no podrá contar con el portero Jack Butland; los defensas John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes y Jens Hjertø-Dahl; los centrocampistas Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob y Oscar Zambrano; y los delanteros Liam Millar y Enis Destan. No se ha confirmado ningún once inicial probable, y se añadirán actualizaciones más cerca del comienzo del partido.

El Manchester United también afronta el viaje al norte con preocupación por las lesiones. Carrick no puede contar con Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount ni Tom Heaton. No se ha publicado ninguna alineación confirmada, y se espera más información sobre el equipo a medida que se acerque el partido.

Forma

Los últimos cinco resultados del Hull City muestran tres victorias, un empate y una derrota. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Eintracht Frankfurt en un amistoso el 8 de agosto, mientras que su anterior resultado competitivo fue una victoria por 1-0 sobre el Middlesbrough en el Championship el 23 de mayo. También venció al Konyaspor por 3-0 y al Rizespor por 2-1 en pretemporada, marcando siete goles en esos cinco partidos y encajando cinco.

Los últimos cinco partidos del Manchester United dejaron tres victorias, un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Leeds United el 12 de agosto, que el United ganó en los penaltis. También empató 1-1 con el Paris Saint-Germain y venció 2-1 al Atletico Madrid, mientras que una goleada por 5-0 al Rosenborg fue el resultado más destacado de su pretemporada. El United marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó cuatro, aunque la derrota ante el Wrexham al principio de la pretemporada sigue siendo una mancha notable.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en febrero de 2017, cuando ambos equipos empataron 0-0 en la Premier League en Old Trafford. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el United presenta el mejor balance, con dos victorias, mientras que el Hull logró una y otros dos partidos acabaron en empate. La única victoria del Hull en esa serie llegó en la Carabao Cup en enero de 2017, un triunfo en casa por 2-1, mientras que el United ganó la ida de esa eliminatoria por 2-0.