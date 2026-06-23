Previa del partido Colombia vs. República Democrática del Congo en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Colombia vs. República Democrática del Congo: detalles del partido

El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a las 02:00 GMT (23 de junio a las 22:00 EST).

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Colombia contra República Democrática del Congo: contexto del partido

El encuentro en Jalisco es clave: ambas selecciones del Grupo K quieren mantener sus buenos resultados tras la primera jornada. Tras la primera jornada —3-1 de Colombia sobre Uzbekistán en Ciudad de México y remontada del Congo para empatar 1-1 con Portugal en Houston—, el margen de error en el Estadio Akron de Guadalajara es mínimo. Ambos llegan a Zapopan sabiendo que la adaptabilidad táctica y una rápida recuperación física tras esos intensos duelos iniciales definirán sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

El técnico Néstor Lorenzo busca que Colombia mantenga la concentración defensiva tras un partido intenso y, al mismo tiempo, aproveche la creatividad de James Rodríguez y la velocidad de Luis Díaz para superar una defensa africana muy resistente. Enfrente tendrá a una R. D. del Congo ordenada y combativa, dirigida por Sébastien Desabre. Los Leopardos, con jugadores de gran físico, defienden con firmeza y contraatacan con peligro, como demostró su empate ante Portugal.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la primera jornada?

Colombia 3-1 Uzbekistán

La selección de Néstor Lorenzo mostró su superioridad en el Estadio Azteca y, pese a la reacción uzbeka en la segunda parte, ganó 3-1. Los cafeteros controlaron el ritmo y rompieron el bloque defensivo rival en el 40’: el lateral Daniel Muñoz se superpuso y remató de volea, de un toque, tras pase de Jefferson Lerma.

En el 60’, Abbosbek Fayzullaev cabeceó un rebote y puso momentáneamente en ventaja a Uzbekistán. Sin embargo, apenas cinco minutos después la calidad colombiana respondió: Luis Díaz aprovechó una transición y colocó un disparo raso al ángulo para recuperar la ventaja. En el tiempo de descuento, Jaminton Campaz, quien había ingresado en la segunda parte, sentenció con un cabezazo certero, afianzando el liderato de Colombia en el Grupo K.

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Portugal 1-1 República Democrática del Congo

El equipo de Sébastien Desabre mostró carácter en el Houston Stadium y remontó el gol inicial de João Neves para empatar 1-1 con Portugal.

Lejos de rendirse, los Leopards se replegaron con orden y contuvieron a Cristiano Ronaldo y compañía gracias a su sólida defensa. Su orden y paciencia rindieron frutos en el descuento: Yoane Wissa superó a la zaga lusa y marcó el 1-1. En la segunda parte, Congo resistió con orden y se llevó un punto merecido que refuerza su moral de cara al duelo en Guadalajara.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Colombia (Néstor Lorenzo)

Néstor Lorenzo puede mantener el valiente y rápido esquema ofensivo que permitió a los Cafeteros vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut. El juego vertical, las rápidas rotaciones por las bandas y las transiciones lideradas por Luis Díaz demostraron la potencia ofensiva de Colombia.

Sin embargo, debe corregir los lapsos de concentración defensiva que, a veces, hicieron que su equipo perdiera la disciplina y encajara un gol en la segunda parte. En su primer partido, el 4-2-3-1 colombiano sufrió para cubrir atrás cuando laterales como Daniel Muñoz se proyectaban al último tercio. Ante la imponente fuerza física de la República Democrática del Congo, perder el balón en la circulación será fatal.Lerma debe mantener una posición rigurosa para cerrar espacios y proteger a los centrales de los contraataques africanos.

República Democrática del Congo (Sébastien Desabre)

Sébastien Desabre no debe cambiar el esquema pragmático que neutralizó a Portugal (1-1). La defensa de cinco sigue siendo fiable, pero ahora necesita un ajuste ofensivo para mejorar el control y la circulación del balón.

Ante el agresivo bloque alto de Colombia, mantener el balón en horizontal o circularlo lento en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. El ajuste de Desabre debe centrarse en su “sala de máquinas”: ordenar a sus tres centrocampistas que proyecten el balón hacia delante con mayor velocidad tras recuperar la posesión. Al avanzar, Congo debe explotar con decisión los espacios que dejan los laterales colombianos. Las proyecciones de sus propios laterales servirán para estirar la defensa rival y crear huecos que el delantero Yoane Wissa puede aprovechar, evitando así el ahogo en el centro del campo.

¿Cuáles son las últimas noticias de ambos equipos para la segunda jornada?

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Noticias del equipo de Colombia

El principal reto de Néstor Lorenzo es mantener la concentración defensiva y dosificar el esfuerzo de sus estrellas. Tras la victoria 3-1 ante Uzbekistán, Colombia no tiene nuevos lesionados ni sancionados, por lo que Lorenzo cuenta con plantel completo.

Colombia mantendrá su flexible 4-2-3-1. El portero Camilo Vargas seguirá bajo los palos, aunque la defensa deberá darle más protección. Davinson Sánchez y Jhon Lucumí seguirán en el centro de la defensa, acompañados por los laterales Johan Mojica y Daniel Muñoz, autor de un sensacional gol en el debut. En el medio, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta aportarán equilibrio en las transiciones.

La creatividad ofensiva recae en James Rodríguez como ’10’, con Luis Díaz a la izquierda y Jhon Arias a la derecha. En ataque, Luis Suárez comandará la delantera, mientras Jaminton Campaz y Jhon Durán aguardan su oportunidad en el banquillo.

Noticias del equipo de la República Democrática del Congo

Sébastien Desabre lidia con un complicado rompecabezas de selección y recuperación física mientras prepara al equipo para un duelo clave ante el líder. El principal tema es cómo gestionar el desgaste tras el heroico 1-1 contra Portugal, que exigió un esfuerzo defensivo intenso bajo el calor de Texas.

La República Democrática del Congo usará un ordenado 5-3-2. En defensa, el central Axel Tuanzebe liderará la zaga junto a Sikou Kapuadi y el capitán Chancel Mbemba, que debe mantener la calma tras su amarilla en la primera jornada. Los laterales Arthur Masuaku y Aaron Wan-Bissaka deberán equilibrar sus subidas para contener a los extremos colombianos, mientras el portero Lionel Mpasi ofrece una cobertura firme.

En el medio, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe y Ngal’ayel Mukau buscarán acelerar la posesión y resguardar a los cinco defensas. En ataque, el goleador Yoane Wissa y el veterano Cédric Bakambu buscarán punzar a Colombia al contraataque.

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Duelos clave entre Colombia y la República Democrática del Congo

Yoane Wissa vs. Davinson Sánchez

Tras anotar el histórico empate ante Portugal con un remate preciso y sereno, Wissa llega cargado de energía y confianza. Contra Portugal ya mostró su fluidez al frente de los Leopards. Para superar la experta defensa colombiana, su velocidad en vertical y su constante movimiento serán clave: debe estirar a los centrales, sacar de posición a los marcadores y abrir espacios que Bakambu pueda aprovechar.

El encargado de frenarle será el central Davinson Sánchez, pilar defensivo de Néstor Lorenzo. En el debut ante Uzbekistán, Sánchez lideró un bloque sólido que ganó 3-1, aunque sufrió en las transiciones finales. Para frenar a Wissa necesita concentración, comunicación y un buen posicionamiento que anule sus desmarques y evite el contraataque congoleño.

James Rodríguez vs. Samuel Moutoussamy

El capitán James Rodríguez, corazón creativo de Colombia, debe imponer el ritmo de posesión y abrir a la defensa rival. Ante Uzbekistán jugó en la mediapunta, esquivó la presión y buscó la creatividad por el centro. Ante la República Democrática del Congo, buscará espacios entre líneas, lanzará pases rápidos y alimentará las subidas por banda de Luis Díaz y Jhon Arias. Si logra girarse y enfrentar a la defensa, su visión desequilibrará el bloque congoleño.

El centrocampista de la República Democrática del Congo, Samuel Moutoussamy, buscará interrumpir ese ritmo creativo. En la primera jornada fue clave en el centro del campo y ayudó a mantener el empate 1-1 ante Portugal. Ahora, en el Estadio de Guadalajara, su labor defensiva sin balón afrontará la prueba definitiva. Debe posicionarse con agresividad para reducir los espacios en el medio, presionar los inicios de juego de James y resguardar a su línea de cinco defensas, evitando que Colombia domine el tercio central y acorrala a la República Democrática del Congo en un bloque defensivo insostenible.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo K?

Tras la primera jornada, el Grupo K ya muestra diferencias claras: Colombia lidera con 3 puntos y una diferencia de goles de +2, después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. R. D. del Congo y Portugal suman un punto cada uno, con diferencia de goles de 0, tras empatar 1-1 en Houston.

Esto deja a Uzbekistán último, sin puntos. El duelo de la segunda jornada en el Estadio de Guadalajara es clave para Colombia y la República Democrática del Congo, que buscan asegurar su pase a la última jornada.

Si Colombia gana

Un segundo triunfo consecutivo del equipo de Néstor Lorenzo los llevaría a seis puntos, a un paso de la clasificación automática a dieciseisavos. Si Portugal no vence a Uzbekistán, la victoria aseguraría a Colombia el pase a la siguiente ronda con una fecha por jugarse. Además, les daría un colchón psicológico y matemático valioso de cara al último duelo contra Portugal, mientras que dejaría a la República Democrática del Congo con un solo punto y obligaría a los Leopardos a ganar sí o sí a Uzbekistán.

Si gana la República Democrática del Congo

Si los dirigidos por Sébastien Desabre ganan, la clasificación se abrirá y el conjunto africano quedará al frente de la lucha por el pase a la siguiente ronda. Con 4 puntos, los congoleños superarían a Colombia y dependerían de sí mismos para avanzar, mientras que los cafeteros se quedarían con 3 y tendrían que buscar un buen resultado ante Portugal en la última fecha.

Si hay empate

Un nuevo empate dejaría a la República Democrática del Congo con dos puntos e invicta, mientras Colombia llegaría a cuatro y lideraría la tabla. Este resultado mantiene vivas las opciones de ambas, pero reduce los márgenes de clasificación en el grupo. Colombia entonces necesitaría solo un empate ante Portugal para avanzar, mientras que Congo debería vencer a Uzbekistán para evitar los criterios de desempate.

Noticias de los equipos y convocatorias

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no se revela la posible alineación; más detalles se confirmarán cerca del inicio del partido.

El técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, tampoco ha anunciado novedades sobre la convocatoria. No hay lesiones ni sanciones confirmadas, y aún no se conoce la posible alineación. Más detalles se darán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Colombia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas. Venció 2-0 a Jordania el 7 de junio y 3-1 a Costa Rica a principios de mes. Cayeron 3-1 ante Francia en marzo y 2-1 frente a Croacia. En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó siete. Los dos triunfos consecutivos de junio indican que el equipo llega en buen momento.

La República Democrática del Congo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Chile el 9 de junio, y también perdió por 1-0 ante Argelia en la Copa Africana de Naciones en enero. Sus triunfos fueron 1-0 ante Jamaica en las eliminatorias mundialistas y 2-0 frente a Bermudas en un amistoso, más un 0-0 contra Dinamarca. Marcó cinco goles y recibió cuatro.

Historial de enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Colombia y la República Democrática del Congo. Será su primer duelo en un Mundial.

Clasificación



