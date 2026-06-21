Previa del partido Bélgica - Irán del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Bélgica vs. Irán: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

El partido se jugará el 21 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

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Bélgica contra Irán: contexto del partido

El partido en el sur de California es clave: ambos equipos buscan romper el empate del Grupo G. Tras empatar en la primera jornada —Bélgica 1-1 con Egipto en Seattle e Irán 2-2 ante Nueva Zelanda en Los Ángeles—, el margen de error en el SoFi Stadium es mínimo. Los dos planteles llegan a la costa conscientes de que la recuperación física y el impulso anímico determinarán su camino hacia la siguiente ronda.

El técnico belga, Rudi García, busca afianzar un once que solo encontró cohesión tras la entrada de Romelu Lukaku ante Egipto. Confía en la creatividad de Kevin De Bruyne para controlar el centro del campo y desgastar a Irán con posesión. Del otro lado está Irán, dirigido por Amir Ghalenoei, que destaca por su orden táctico y lucha. Tras remontar dos veces ante Nueva Zelanda, el “Team Melli” muestra una defensa tenaz y transiciones letales cuando se exige disciplina de élite.

En el moderno Estadio de Los Ángeles se espera un duelo de ajedrez táctico: ningún error en el centro del campo y precisión en el último tercio resultarán decisivos. Bélgica busca reafirmar su condición de favorita, e Irán aspira a aprovechar su letal contraataque. Con las cuentas del grupo ya claras, ambos equipos priorizarán la eficacia desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Bélgica 1-1 Egipto

El equipo de Rudi García dominó el partido en Seattle, pero debió remontar para empatar 1-1 ante una ordenada Egipto. Los Faraones sorprendieron a los Diablos Rojos en el minuto 19, cuando Emam Ashour recibió de Mohamed Salah —que celebraba su cumpleaños— y batió a Thibaut Courtois. En la segunda parte Bélgica apretó: Kevin De Bruyne golpeó un poste de tiro libre. Al minuto 66, Romelu Lukaku entró y, segundos después, su presión forzó un autogol de Mohamed Hany que igualó el marcador.

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Irán 2-2 Nueva Zelanda

El equipo de Amir Ghalenoei mostró carácter en el Los Angeles Stadium y remontó dos veces para empatar 2-2 ante Nueva Zelanda. Los locales se adelantaron por medio de Elijah Just en el 6’, pero Ramin Rezaeian igualó poco después de la media hora. Just repitió a inicio del segundo tiempo, pero Irán no se rindió. En el 63’, Mohammad Mohebi firmó el 2-2 definitivo que deja a todo el Grupo G abierto de cara a la segunda jornada.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Bélgica (Rudi García): centrarse en el ataque directo y la velocidad en el último tercio.

No debe renunciar a la posesión, pero sí corregir la falta de ritmo y cohesión que afectó a la primera parte ante Egipto. A pesar de dominar la cancha, los Diablos Rojos se mostraron lentos en la construcción hasta que la entrada de Romelu Lukaku en la segunda parte cambió la dinámica física.

Ante el sólido y compacto bloque defensivo iraní, el centro estará congestionado, así que García podría acelerar el ritmo de ataque y explotar las bandas con sobrecargas dinámicas. En vez de dejar que Kevin De Bruyne y Amadou Onana circulen el balón en horizontal, Bélgica debe acelerar en vertical. Aprovechar la velocidad de Jeremy Doku y Leandro Trossard permitirá estirar la defensa iraní y crear espacios de valor para Lukaku, evitando el centro abarrotado.

Irán (Amir Ghalenoei): mantener la integridad defensiva y gestionar la contrapresión.

El equipo de Amir Ghalenoei mostró carácter al remontar dos veces el marcador ante Nueva Zelanda, pero necesita ajustar su defensa. Sus transiciones ofensivas fueron incisivas, aunque también dejaron espacios en su propio tercio, por lo que deberá mejorar la cobertura ante posibles contraataques.

Ante el superior centro del campo belga, liderado por De Bruyne, ser pasivo o perder la estructura en ataque es un desastre seguro. Ghalenoei debe ajustar el motor del equipo: Saeid Ezatolahi y Saman Ghoddos. Deben presionar con agresividad para cortar la construcción belga desde atrás y evitar que consoliden la posesión. Al recuperar el balón, Irán debe evitar el pase lateral y lanzar diagonales rápidas que aprovechen los espacios dejados por los laterales belgas.

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¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

Noticias de la selección de Bélgica

El principal reto de Rudi García es cohesionar el grupo y dosificar a sus veteranos. Tras el 1-1 ante Egipto, Bélgica no tiene nuevos lesionados ni sancionados, así que el técnico cuenta con todos sus jugadores.

Kevin De Bruyne volverá a dirigir la creación, pero la duda está en el ataque. Tras un primer tiempo flojo ante Egipto, García debe decidir si incluye a Romelu Lukaku desde el inicio. El delantero, recuperado de sus lesiones en el Nápoles, entró en la primera jornada y forzó el empate. Lukaku presiona para sustituir a Loïs Openda y aportar su presencia física ante el bloque bajo iraní, mientras que por las bandas Leandro Trossard y el joven Matías Fernández-Pardo aportarán frescura.

Noticias de la selección de Irán

Amir Ghalenoei, en cambio, tiene un rompecabezas mayor al preparar a su equipo para la potencia belga. El gran dilema del Team Melli es cómo recuperar energías tras el desgastante 2-2 ante Nueva Zelanda, un partido de ida y vuelta que exigió un esfuerzo enorme.

El cuerpo médico trabaja para recuperar a los pivotes Saeid Ezatolahi y Saman Ghoddos, clave en el centro del campo. En defensa, el central Shojae Khalilzadeh, que completó los 90 minutos, deberá organizar una zaga compacta y comunicativa ante Lukaku y De Bruyne. En ataque, la estrella Mehdi Taremi mantendrá su lugar en la delantera, mientras que el goleador de la primera jornada, Mohammad Mohebi, y el veloz Mehdi Ghayedi aguardan su oportunidad para aprovechar los contraataques.

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Duelos clave entre Bélgica e Irán

Romelu Lukaku vs. Shojae Khalilzadeh

Romelu Lukaku, autor del gol del empate ante Egipto apenas unos segundos después de saltar al campo, sigue siendo el referente del ataque de Rudi García. Aunque Bélgica sufrió por su lento juego de construcción en la primera parte del debut, un Lukaku en forma aporta la potencia física necesaria para fijar a los centrales, abrir espacios y rematar con peligro.

El encargado de frenarle es el central “Tractor” Shojae Khalilzadeh, baluarte defensivo de Amir Ghalenoei. Aunque la zaga iraní mostró carácter ante Nueva Zelanda, ahora afrontará un reto mucho más exigente. Khalilzadeh deberá mantener la concentración y comunicarse con claridad en el centro de la defensa para no ceder terreno ni salir de su posición, pues cualquier espacio será aprovechado por los creativos centrocampistas belgas.

Kevin De Bruyne vs. Saeid Ezatolahi

El capitán Kevin De Bruyne, corazón creativo de Bélgica, dominó el partido ante Egipto con un tiro al poste y constante presión. Ante Irán buscará evitar el tráfico, lanzar contraataques y abrir espacios para sus extremos. Si consigue tiempo y espacio en la zona central, buscará romper las líneas iraníes con su visión de juego y alimentar las incursiones de extremos como Jeremy Doku.

El “6” de Shabab Al-Ahli, Saeid Ezatolahi, debe cortar ese ritmo. Ante Nueva Zelanda mostró su visión táctica, pero en el Los Angeles Stadium se someterá a la prueba definitiva. Debe presionar con inteligencia, cerrar espacios, cortar la construcción belga y marcar a los mediocampistas que llegan tarde para evitar que Irán se repliegue demasiado.

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¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo G?

Tras dos empates en la primera jornada —Bélgica 1-1 Egipto e Irán 2-2 Nueva Zelanda—, el Grupo G está empatado con un punto por equipo. El choque de la segunda jornada en Los Ángeles será decisivo para la clasificación.

Si Bélgica gana

Una victoria del equipo de Rudi García los llevaría a cuatro puntos y los dejaría al borde de la clasificación a dieciseisavos. De ganar, Bélgica lideraría el grupo y, con un empate en la última jornada ante Nueva Zelanda, aseguraría el pase, trasladando toda la presión a Irán.

Si Irán gana

Si Irán gana, liderará el grupo y estará a un paso de la fase eliminatoria. Con cuatro puntos, Irán solo necesitaría un empate ante Egipto en la última jornada para avanzar. En cambio, Bélgica se quedaría con un solo punto y debería ganar a Nueva Zelanda en la última fecha para mantener alive su opción de pasar como uno de los mejores terceros.

Un empate

Si empatan, ambos quedarán con dos puntos y el grupo se definirá en una última jornada de alto riesgo. El empate evita la eliminación prematura, pero reduce su margen de error. En ese caso, Bélgica necesitaría ganar su último partido para aspirar a uno de los dos primeros puestos, y lo mismo valdría para Irán frente a Egipto, que buscaría evitar depender de criterios de desempate entre terceros.

Noticias de los equipos y plantillas

Bélgica, dirigida por Rudi García, no ha reportado lesiones ni sanciones; la alineación se anunciará cerca del inicio.

Irán, dirigido por Amir Ghalenoei, tampoco reporta lesiones ni suspensiones y mantiene en reserva su posible once. Más detalles llegarán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones 15 R. Cheshmi

Estado de forma

Bélgica ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos: 1-1 con Egipto en el debut mundialista, 5-0 a Túnez y 2-0 a Croacia en amistosos, además de un 1-1 con México y un 5-2 a Estados Unidos. En total, marcó 10 goles y encajó tres, manteniendo su imbatibilidad.

Irán ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro terminó 2-2 contra Nueva Zelanda en su debut en el Mundial, el 16 de junio. Antes, venció a Malí 2-0 y a Gambia 3-1 en amistosos, y goleó a Costa Rica 5-0 en marzo. Su única derrota fue 2-1 contra Nigeria. En total marcó 14 goles y encajó cinco, encadenando tres victorias antes de debutar en la Copa.

Historial de enfrentamientos

No hay datos sobre los últimos cinco encuentros entre Bélgica e Irán. Se añadirá información histórica cuando esté disponible.

Clasificación

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