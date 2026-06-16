Previa del partido Bélgica - Irán de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Bélgica e Irán se enfrentarán el 21 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

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Bélgica vs. Irán: contexto del partido

El partido en el sur de California es clave: ambos equipos buscan romper el empate del Grupo G. Tras empatar en la primera jornada —Bélgica 1-1 con Egipto en Seattle e Irán 2-2 con Nueva Zelanda en Los Ángeles—, el margen de error en el SoFi Stadium es mínimo. Los dos planteles llegan a la costa conscientes de que la recuperación física y el impulso anímico tras esos exigentes debut definirán sus opciones de avanzar.

El técnico belga, Rudi García, debe encontrar rápido la cohesión que solo apareció con la entrada de Romelu Lukaku ante Egipto. Confiará en el talento de Kevin De Bruyne para controlar el centro del campo y imponer un ritmo de posesión que desgaste a Irán. Del otro lado está Irán, dirigido por Amir Ghalenoei, que muestra solidez y lucha. Tras remontar dos veces ante Nueva Zelanda, el Team Melli apuesta por una defensa tenaz y un contraataque letal.

En el moderno Estadio de Los Ángeles, el duelo se reducirá a ajustes tácticos. Ambos deben evitar colapsos en el centro del campo, por lo que la comunicación y la precisión en el último tercio serán decisivas. Bélgica busca reafirmar su condición de favorita, e Irán aspira a aprovechar su letal contraataque. Con las opciones de clasificación tomando forma, avanzar desde el Grupo G guiará cada decisión desde el primer pitido.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Bélgica 1-1 Egipto

El equipo de Rudi García dominó el partido en Seattle, pero remontó un gol en contra para empatar 1-1 ante una ordenada Egipto. Los Faraones sorprendieron a los Diablos Rojos en el minuto 19, cuando Emam Ashour aprovechó un pase de Mohamed Salah y batió a Thibaut Courtois con un potente disparo. En la segunda parte Bélgica apretó: Kevin De Bruyne acertó el poste de falta. En el 66’, recién entrado, Romelu Lukaku presionó y forzó un autogol de Mohamed Hany que estableció el 1-1 final.

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Irán 2-2 Nueva Zelanda

El equipo de Amir Ghalenoei mostró carácter en el Los Angeles Stadium y remontó dos veces para empatar 2-2 ante Nueva Zelanda. Los iraníes empezaron en desventaja por el gol de Elijah Just en el 6’, pero Ramin Rezaeian igualó poco después de la media hora. Just repitió a inicio del segundo tiempo, pero Irán insistió y, en el 63’, Mohammad Mohebi firmó el 2-2 definitivo. El Grupo G queda abierto de cara a la segunda jornada.

¿Qué ajustes tácticos deben hacer ambos entrenadores?

Bélgica (Rudi García): ataque directo y mayor velocidad en el último tercio.

No debe renunciar a la posesión, pero sí corregir la falta de ritmo y cohesión que afectó a la primera parte ante Egipto. Aunque dominó la cancha, Bélgica se mostró lenta en la construcción hasta que Lukaku cambió la dinámica en la segunda mitad.

Ante el sólido y compacto bloque defensivo iraní, el centro estará muy congestionado, así que probablemente García apueste por un ataque más veloz y por sobrecargas dinámicas por las bandas. En lugar de dejar que Kevin De Bruyne y Amadou Onana circulen el balón horizontalmente en el centro, Bélgica debe acelerar hacia delante. Aprovechar la velocidad de Jeremy Doku y Leandro Trossard permitirá estirar la defensa iraní y crear espacios de valor para Lukaku, evitando insistir en vías centrales poco productivas.

Irán (Amir Ghalenoei): Integridad defensiva y contraataques efectivos

El equipo de Amir Ghalenoei mostró carácter al remontar dos veces el marcador y empatar 2-2 con Nueva Zelanda, pero ahora necesita un ajuste defensivo urgente. Aunque sus transiciones ofensivas fueron incisivas en Los Ángeles, también se expuso a contraataques verticales que crearon peligro en su propio tercio defensivo.

Ante el superior centro del campo belga, liderado por De Bruyne, ser pasivo o perder la estructura en ataque es un error. Ghalenoei debe afinar el motor del equipo: Ezatolahi y Ghoddos. Ambos deben presionar con agresividad para cortar la construcción belga desde atrás y evitar que consoliden la posesión. Al recuperar el balón, deben evitar el pase lateral y lanzar diagonales rápidas que aprovechen los espacios dejados por los laterales belgas.

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¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

Noticias del equipo de Bélgica

El principal reto de Rudi García de cara a su visita al sur de California es reforzar la cohesión colectiva de su plantilla, al tiempo que gestiona la carga física de sus estrellas veteranas. Afortunadamente para los Diablos Rojos, salieron de su intenso empate a 1-1 en el debut contra Egipto sin nuevas lesiones ni preocupaciones por sanciones, lo que deja a García con una plantilla al completo para elegir.

Kevin De Bruyne volverá a ser el motor creativo, pero la duda está en el ataque. Tras un arranque lento ante Egipto, García debe decidir si incluye a Romelu Lukaku desde el inicio. El delantero, recuperado de sus lesiones en el Nápoles, entró en la primera jornada y forzó el empate. Lukaku presiona para sustituir a Loïs Openda y aportar su presencia física ante el bloque bajo iraní, mientras que por las bandas Leandro Trossard y el joven Matías Fernández-Pardo aportarán frescura.

Noticias del equipo de Irán

Amir Ghalenoei, en cambio, lidia con un rompecabezas mayor. Su prioridad es dosificar el desgaste tras el 2-2 ante Nueva Zelanda, que exigió un esfuerzo defensivo y ofensivo de alta intensidad.

El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para recuperar a los pivotes Saeid Ezatolahi y Saman Ghoddos y afianzar el centro del campo. En defensa, el central Shojae Khalilzadeh completó 90 minutos sin problemas y será clave para organizar una zaga compacta que debe comunicarse con firmeza ante Lukaku y De Bruyne. En ataque, la estrella Mehdi Taremi mantendrá su lugar, mientras que el goleador de la primera jornada, Mohammad Mohebi, y el dinámico Mehdi Ghayedi aportarán velocidad para punzar a la contra.

Duelos clave entre Bélgica e Irán

Romelu Lukaku vs. Shojae Khalilzadeh

Romelu Lukaku, autor del gol del empate ante Egipto apenas unos segundos después de saltar al campo, sigue siendo el referente de la delantera de Rudi García. Aunque Bélgica sufrió por su lento juego de construcción en la primera parte del debut, un Lukaku en forma aporta la presencia física necesaria para fijar a los centrales, abrir espacios y rematar en el área.

Para detenerlo estará el central del Tractor, Shojae Khalilzadeh, baluarte defensivo de Amir Ghalenoei. La zaga iraní mostró carácter ante Nueva Zelanda, pero ahora afrontará un desafío mucho más exigente. Khalilzadeh deberá mantener concentración y comunicación constantes, evitar que Lukaku lo intimide o lo saque de posición y, así, impedir los espacios que los creativos centrocampistas belgas aprovechan sin piedad.

Kevin De Bruyne vs. Saeid Ezatolahi

El motor creativo de Bélgica, el capitán Kevin De Bruyne, ya golpeó un poste en Seattle y buscó constantemente romper la defensa egipcia. Ante Irán, su misión será evitar el tráfico en el medio y lanzar transiciones rápidas. Si consigue tiempo y espacio en la zona central, buscará romper las líneas iraníes con su visión de juego y alimentar las incursiones de extremos como Jeremy Doku.

Para frenar ese ritmo aparece el potente Saeid Ezatolahi, del Shabab Al-Ahli, indiscutible ‘6’ y escudo de la medular iraní. Ante Nueva Zelanda mostró que su visión táctica es clave para resguardar la defensa, pero en el Los Angeles Stadium se someterá a la prueba definitiva. Debe cerrar espacios, presionar la salida de balón de De Bruyne y marcar a los centrocampistas que llegan tarde al ataque, para evitar que Irán se encierre en un bloque defensivo pasivo.

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¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo G?

Tras dos empates en la primera jornada —Bélgica 1-1 Egipto e Irán 2-2 Nueva Zelanda—, el Grupo G está empatado a un punto por equipo. El choque de la segunda fecha en Los Ángeles será decisivo para definir las opciones de clasificación de cada selección.

Si Bélgica gana

Una victoria del equipo de Rudi García los elevaría a cuatro puntos y los dejaría al borde de los octavos. De ganar, Bélgica lideraría el grupo y, con un empate en la última jornada ante Nueva Zelanda, aseguraría el pase, trasladando la presión a Irán.

Si Irán gana

Si Irán gana, liderará el grupo y estará a un paso de su primer pase a octavos. Con cuatro puntos, Irán solo necesitaría un empate ante Egipto en la última jornada para avanzar. En cambio, Bélgica se quedaría con un punto y debería ganar a Nueva Zelanda en un partido de alta presión para aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Si empatan

Un empate en el Los Angeles Stadium dejaría a ambos equipos con dos puntos, aplazando la definición del grupo hasta una última jornada de alto riesgo. El empate evita la eliminación prematura de ambos, pero reduce sus márgenes de seguridad. En este caso, Bélgica necesitaría ganar en la última jornada para asegurar uno de los dos primeros puestos, mientras que Irán se encontraría en una situación similar ante Egipto, con la obligación de triunfar para evitar depender de desempates por el tercer lugar.

Noticias y plantillas

Bélgica, dirigida por Rudi García, no reporta lesiones ni sanciones; la alineación se anunciará cerca del inicio del partido.

Irán, dirigido por Amir Ghalenoei, tampoco reporta lesiones ni suspensiones y mantiene en reserva su posible once. Más novedades llegarán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Bélgica ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 con Egipto en su debut mundialista el 15 de junio; antes, venció 5-0 a Túnez y 2-0 a Croacia en amistosos. Anteriormente, empató 1-1 con México y derrotó 5-2 a Estados Unidos. En total, marcó 10 goles y encajó tres, manteniendo su imbatibilidad.

Irán ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro terminó 2-2 contra Nueva Zelanda en su debut en el Mundial, el 16 de junio. Antes, venció a Malí 2-0 y a Gambia 3-1 en amistosos, y goleó a Costa Rica 5-0 en marzo. Su única derrota fue 2-1 contra Nigeria. En total marcó 14 goles y encajó cinco, encadenando tres victorias antes de debutar en la Copa.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para los cinco encuentros anteriores entre Bélgica e Irán. Se añadirá más contexto histórico cuando la información esté disponible.

Clasificación

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