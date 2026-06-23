Previa del partido Argelia - Austria de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

El partido entre Argelia y Austria comenzará el 27 de junio de 2026 a las 22:00 EST.

Contexto del partido

Es un duelo directo por el segundo boleto a los dieciseisavos de final del Grupo J, pues Argentina ya aseguró el primero.

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Lo ocurrido hasta ahora en el Mundial

La selección argelina remontó 2-1 ante Jordania, con tantos en la segunda parte de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri, y dejó fuera del torneo a los debutantes.

El cabezazo de Benbouali neutralizó el tanto inicial de Nizar Al-Rashdan y Gouiri, a ocho del final, empujó el balón en un barullo ante la portería, manteniendo vivas las esperanzas argelinas tras la derrota 3-0 ante Argentina. La estrella Riyad Mahrez, que descansó contra los argentinos, fue titular ante Jordania y debería mantener su puesto en este choque decisivo.

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Austria cayó 2-0 ante la lección de Messi, pero antes venció 3-1 a Jordania y aún depende de sí misma. El perdedor podría avanzar como “lucky loser”, pero nadie quiere dejar su suerte al azar. Su diferencia de goles es mejor que la de Argelia, así que un empate les bastaría. Marcel Sabitzer, quien cumplió 100 partidos con Austria ante Argentina, será clave en el mediocampo si los austriacos quieren avanzar.

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Posibles alineaciones

Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Austria: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

Convocatoria de 26 jugadores de Argelia

Porteros: Oussama Benbot (USM Argel), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Granada)

Defensas: Achraf Abada (USM Argel), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys de Berna), Aissa Mandi (Lille) y Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente).

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Convocatoria de 26 jugadores de Austria:

Porteros: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Maguncia), Stefan Posch (Maguncia), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venecia)

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Noticias de los equipos y convocatorias

La selección de Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no confirma la alineación. Más noticias se conocerán cerca del inicio del partido.

La selección de Austria está dirigida por Ralf Rangnick. Al igual que en el caso de Argelia, por el momento no hay información disponible sobre lesiones o sanciones y no se ha confirmado ningún once inicial previsto. Se publicarán más datos a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Argelia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Jordania el 23 de junio, remontada con gol de Amine Gouiri en los últimos minutos. Antes, cayó 3-0 ante Argentina en la primera jornada. En la preparación venció 4-0 a Bolivia y 1-0 a Países Bajos, y empató 0-0 con Uruguay. En cinco partidos marcó ocho goles y encajó cuatro.

Austria ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha perdido uno y ha empatado otro. Su último encuentro terminó con una derrota por 2-0 ante Argentina el 22 de junio, con dos goles de Lionel Messi en Dallas. Antes, venció 3-1 a Jordania en la primera jornada, su primer triunfo en un Mundial desde 1990. En los amistosos previos, superó 1-0 a Túnez y 1-0 a Corea del Sur, y goleó 5-1 a Ghana. Austria marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay datos recientes sobre enfrentamientos entre Argelia y Austria. Este partido en el Kansas City Stadium es el dato más reciente y se actualizará si aparece más información histórica.

Clasificación

En el Grupo J, Austria es segunda y Argelia tercera antes de este decisivo partido de la tercera jornada.