Previa del partido Alemania - Paraguay del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Alemania vs. Paraguay, ronda de 32 del Mundial, 29 de junio de 2026: 16:30 EST / 21:30 GMT.

Previa del partido Alemania - Paraguay de la ronda de 32 del Mundial

Una Alemania impredecible y peligrosa se mide a una Paraguay que avanzó a pesar de sus irregulares actuaciones en la fase de grupos. ¿Qué esperar de este duelo en Boston, Massachusetts?

Cómo llegaron Alemania y Paraguay hasta aquí

Alemania cerró la fase de grupos con una inesperada derrota ante Ecuador, aunque ya tenía el pase en el bolsillo tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil con un tanto agónico de Deniz Undav.

Paraguay arrancó con un 4-1 ante la anfitriona, EE. UU., se repuso con un 1-0 sobre Turquía y cerró con un 0-0 contra Australia que le bastó para avanzar. Alemania parte como favorita y, quien gane, se medirá al vencedor de Francia-Suecia el 4 de julio.

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Las múltiples amenazas de Alemania

La «Die Mannschaft» ha marcado 10 goles, repartidos entre siete jugadores, lo que muestra la variedad de recursos del equipo de Julian Nagelsmann. El delantero del Stuttgart Deniz Undav, que ha despuntado tarde, ha anotado tres de ellos pese a no ser titular. Su papel de «super suplente» podría resultar decisivo, aunque parte por detrás del jugador del Arsenal Kai Havertz.

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Ataque contra defensa férrea

El cuarteto ofensivo de Alemania se intercambia con libertad. A Jamal Musiala y Florian Wirtz les gusta ocupar los espacios centrales detrás del punta Havertz, así que el reto será no estorbarse en un área abarrotada. Probablemente se toparán con un 4-5-1 muy compacto, pues el Paraguay de Gustavo Álvarez buscará frustrar a su rival. Con dos partidos sin encajar gol, la estrategia guaraní está clara.

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Noticias de lesiones y sanciones

El central alemán Nico Schlotterbeck, lesionado de los ligamentos de la rodilla ante Costa de Marfil, se pierde el torneo. Antonio Rüdiger le reemplazará, mientras que el lateral izquierdo Nathaniel Brown es duda por una lesión leve. El exjugador del Newcastle Miguel Almirón, expulsado ante Turquía, tampoco estará con Paraguay.

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Posible once de Alemania

Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Posible once inicial de Paraguay

Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

Convocatoria de 26 jugadores de Alemania

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Múnich), Alexander Nubel (Stuttgart)

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle United)

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern de Múnich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

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Convocatoria de 26 jugadores de Paraguay

Porteros: Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Oliveira (Olimpia).

Defensas: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Juan José Cáceres (Dinamo de Moscú), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Centrocampistas: Damián Bobadilla (São Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Diego Gómez (Brighton), Mauricio Magalhães (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Estrasburgo), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramón Sosa (Palmeiras).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Julian Nagelsmann dirige a Alemania en este partido; por ahora no hay lesiones ni sanciones confirmadas. La alineación se anunciará más cerca del inicio del encuentro.

No hay confirmación del cuerpo técnico de Paraguay ni información sobre lesiones, sanciones o posibles alineaciones. Más detalles se anunciarán cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Alemania llega a los dieciseisavos con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos cuatro partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Ecuador el 25 de junio, que puso fin a una racha de victorias consecutivas. Antes, venció 2-1 a Costa de Marfil y 7-1 a Curazao en la fase de grupos, y 2-1 a Estados Unidos en un amistoso el 6 de junio. También derrotó 4-0 a Finlandia en su último amistoso de mayo.

En sus últimos cinco partidos, Paraguay sumó dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último encuentro fue un 0-0 con Australia el 26 de junio, resultado que le dio el pase a las eliminatorias como tercer clasificado. Antes, venció 1-0 a Turquía el 20 de junio y cayó 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio. En amistosos previos, derrotó 4-0 a Nicaragua y perdió 2-1 contra Marruecos en marzo.

Historial de enfrentamientos

ALE Últimos partidos PAR 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Alemania 3 - 3 Paraguay

Alemania 1 - 0 Paraguay 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han enfrentado dos veces, siempre con goles. El último duelo fue un amistoso 3-3 el 14 de agosto de 2013, y antes Alemania ganó 1-0 en el Mundial 2002.

Clasificación

Alemania terminó primera del Grupo E y Paraguay tercera del Grupo D.