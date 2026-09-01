Previa del Newcastle United vs Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 07:30 St James' Park

El Newcastle United vs Bournemouth comienza el 5 de septiembre de 2026 a las 07:30 EST y a las 12:30 GMT.

St James' Park es el escenario del partido que abre el sábado

El Newcastle United recibe el sábado al Bournemouth en el noreste de Inglaterra, con la intención de mantener su inicio invicto.

Un Newcastle impresionante apunta a los Cherries

Mattias Jaissle ha empezado bien su etapa como técnico del Newcastle. Solo un soberbio penalti de Dominik Szoboszlai en el minuto 99 les privó de los tres puntos ante el Liverpool en la jornada inaugural, mientras que la velocidad de Anthony Elanga fue una amenaza constante para el Tottenham en la victoria por 2-0 del Newcastle en Londres el pasado fin de semana.

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Un Bournemouth que aún no ha ganado ha sido mejor de lo que sugieren los resultados

El Bournemouth ha encajado goles en el tiempo añadido en sus dos compromisos de la Premier League hasta ahora, lo que sugiere que sus resultados no explican necesariamente sus actuaciones generales bajo el mando del nuevo entrenador Marco Rose. Parte de su fútbol ha llamado la atención, como ocurría a menudo con Andoni Iraola. Fue por delante durante la mayor parte de su partido inaugural contra el Man City en la primera jornada, antes de acabar sucumbiendo por dos goles tardíos. Una volea de James Tarkowski en el minuto 91 les negó los tres puntos la última vez ante el Everton. Rose, sin embargo, no entrará en pánico.

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El Newcastle no puede contar con los ausentes de larga duración Dan Burn y Joelinton.

Los Cherries deberán prescindir del extremo estrella Junior Kroupi al menos hasta octubre.

Anthony Elanga es el primer jugador del Newcastle que marca en los dos primeros partidos de una temporada de la EPL desde Alan Shearer en la 2003-04.

El Bournemouth lleva siete partidos sin dejar la portería a cero.

El Newcastle no gana en casa un partido de la Premier League contra el Bournemouth desde noviembre de 2019.

Jugadores a seguir

Yoane Wissa rindió por debajo de lo esperado en su primera temporada con el Newcastle el curso pasado, pero ahora está brillando en un papel algo más retrasado. Lleva un gol y una asistencia hasta ahora, actuando junto al veloz Elanga. En la sala de máquinas del centro del campo, las actuaciones todoterreno de Nico Gonzalez también han llamado la atención tras su caro fichaje procedente del Man City.

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Los visitantes estarán aliviados de que el centrocampista de 23 años Alex Scott siga en el club pese al gran interés de otros equipos de la Premier League. El extremo brasileño de 20 años Rayan fue una amenaza constante contra el Everton gracias a su impresionante físico y su preciso pie izquierdo.

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Posibles onces

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

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