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Previa del Newcastle United vs Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Premier League
Newcastle
Bournemouth
A. Elanga
Y. Wissa
A. Scott

Previa completa del Newcastle contra el Bournemouth en la Premier League en el primer partido del sábado. Hablamos de táctica, noticias de los equipos y más.

crest
Premier League - Jornada 3
St James' Park

El Newcastle United vs Bournemouth comienza el 5 de septiembre de 2026 a las 07:30 EST y a las 12:30 GMT.

St James' Park es el escenario del partido que abre el sábado

El Newcastle United recibe el sábado al Bournemouth en el noreste de Inglaterra, con la intención de mantener su inicio invicto.

Un Newcastle impresionante apunta a los Cherries

Mattias Jaissle ha empezado bien su etapa como técnico del Newcastle. Solo un soberbio penalti de Dominik Szoboszlai en el minuto 99 les privó de los tres puntos ante el Liverpool en la jornada inaugural, mientras que la velocidad de Anthony Elanga fue una amenaza constante para el Tottenham en la victoria por 2-0 del Newcastle en Londres el pasado fin de semana.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Un Bournemouth que aún no ha ganado ha sido mejor de lo que sugieren los resultados

El Bournemouth ha encajado goles en el tiempo añadido en sus dos compromisos de la Premier League hasta ahora, lo que sugiere que sus resultados no explican necesariamente sus actuaciones generales bajo el mando del nuevo entrenador Marco Rose. Parte de su fútbol ha llamado la atención, como ocurría a menudo con Andoni Iraola. Fue por delante durante la mayor parte de su partido inaugural contra el Man City en la primera jornada, antes de acabar sucumbiendo por dos goles tardíos. Una volea de James Tarkowski en el minuto 91 les negó los tres puntos la última vez ante el Everton. Rose, sin embargo, no entrará en pánico.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Noticias de los equipos y estadísticas clave

  • El Newcastle no puede contar con los ausentes de larga duración Dan Burn y Joelinton.
  • Los Cherries deberán prescindir del extremo estrella Junior Kroupi al menos hasta octubre.
  • Anthony Elanga es el primer jugador del Newcastle que marca en los dos primeros partidos de una temporada de la EPL desde Alan Shearer en la 2003-04.
  • El Bournemouth lleva siete partidos sin dejar la portería a cero.
  • El Newcastle no gana en casa un partido de la Premier League contra el Bournemouth desde noviembre de 2019.

Jugadores a seguir

Yoane Wissa rindió por debajo de lo esperado en su primera temporada con el Newcastle el curso pasado, pero ahora está brillando en un papel algo más retrasado. Lleva un gol y una asistencia hasta ahora, actuando junto al veloz Elanga. En la sala de máquinas del centro del campo, las actuaciones todoterreno de Nico Gonzalez también han llamado la atención tras su caro fichaje procedente del Man City.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Los visitantes estarán aliviados de que el centrocampista de 23 años Alex Scott siga en el club pese al gran interés de otros equipos de la Premier League. El extremo brasileño de 20 años Rayan fue una amenaza constante contra el Everton gracias a su impresionante físico y su preciso pie izquierdo.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Posibles onces

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Noticias de los equipos y plantillas

Newcastle contra Bournemouth alineaciones probables

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Newcastle
NEW
Formación
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Manager

  • M. Jaissle

Forma

NEW

NEW - Formulario

B04
L1-2
STR
L1-1
LIV
D2-2
WBA
W3-2
TOT
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOU

BOU - Formulario

GEN
W10-1
BET
D2-2
M05
L2-1
MCI
L2-1
EVE
D1-1
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

NewcastleEmpateBournemouth
1
2
2
Premier League
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1
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BOU
2
F
Copa
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3
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3
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0
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Newcastle
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0
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4
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
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Newcastle
NEW
1
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
3
HullHullHUL
220030+36
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
L
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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