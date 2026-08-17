Previa del Manchester City vs AFC Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Manchester City vs. AFC Bournemouth: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City y AFC Bournemouth se enfrentarán el 23 de agosto de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 a. m. EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

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Estreno de la Premier League en Manchester

El Manchester City arranca su campaña 2026/27 de la Premier League en casa recibiendo al AFC Bournemouth en el Etihad Stadium. Tras una tarde exigente en la Community Shield, el City buscará imponer de inmediato su autoridad ante su afición y marcar un tono enérgico para la nueva temporada liguera. Para el Bournemouth, visitar Manchester en la jornada 1 supone una dura primera prueba ante un rival de máximo nivel.

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El reajuste del City: sacudirse la decepción de la Community Shield

El equipo de Enzo Maresca afronta el estreno en la Premier League buscando una reacción inmediata tras la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la FA Community Shield en el Principality Stadium de Cardiff el 16 de agosto. Pese a controlar por momentos la posesión, las concesiones defensivas tempranas y las ocasiones falladas resultaron costosas, ya que los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard certificaron el resultado para el Arsenal. Con piezas clave como Erling Haaland, Phil Foden y los nuevos fichajes buscando acoplarse rápidamente, el City aspira a afinar su pegada y su disciplina defensiva de vuelta en casa.

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El reto del Bournemouth para sorprender al City

El AFC Bournemouth visita el Etihad Stadium con la intención de incomodar el planteamiento del City mediante una organización defensiva férrea y rápidos contraataques. El Bournemouth mostró su capacidad para llevar al límite a los grandes equipos al final de la pasada temporada, cuando empató 1-1 con el City en un dramático partido en el Vitality Stadium en mayo de 2026 gracias a un gol de Eli Junior Kroupi, antes de que Erling Haaland marcara el empate en el tiempo añadido. El Bournemouth se apoyará en gran medida en esa resiliencia mientras intenta desactivar la estructura de presión del City en la jornada inaugural.

Historial de enfrentamientos: dominio claro con duelos recientes ajustados

Históricamente, el Manchester City ha disfrutado de un dominio aplastante en este enfrentamiento, manteniendo una racha invicta en sus partidos de Premier League ante el Bournemouth. Sin embargo, los encuentros recientes han sido más igualados; junto al empate liguero 1-1 de mayo de 2026, el City superó por un ajustado 2-1 al Bournemouth en unos disputados cuartos de final de la FA Cup a principios de 2025. El City buscará mantener su imponente nivel como local, mientras que el Bournemouth luchará por lograr una histórica primera victoria en la Premier League en el Etihad.

Noticias de los equipos y plantillas

El Manchester City llega al partido con un número importante de ausencias. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku y Matheus Nunes figuran todos como no disponibles. Maresca no tiene un posible once confirmado por el momento, y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Bournemouth tiene una lista aún más larga de jugadores no disponibles para Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams y Julian Araujo están todos de baja por lesión. Ryan Christie también será baja por sanción. Al igual que ocurre con el City, no se ha confirmado ningún once inicial previsto antes del partido.

Forma

Los últimos cinco resultados del Manchester City ofrecen sensaciones mixtas. Ganó dos de sus amistosos de pretemporada, al imponerse por 3-1 al Atlético de Madrid y por 3-1 al K-League All Stars durante la gira. Más allá de un empate ante el Inter y una derrota en su último amistoso de preparación, el resultado más significativo llegó el domingo, cuando el Arsenal le ganó 3-0 en la Community Shield. Su último partido liguero oficial terminó con una derrota por 2-1 en casa del Aston Villa en mayo.

El balance del Bournemouth en pretemporada muestra tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos. El resultado más destacado fue una goleada por 10-1 al Genoa, aunque el nivel de ese rival debe valorarse en consecuencia. También ganó 2-5 al Augsburg a domicilio y 4-1 al St. Pauli, antes de empatar 2-2 con el Real Betis y perder más recientemente por 2-1 ante el Mainz 05. El equipo de Rose marcó 20 goles en esos cinco encuentros y encajó ocho.

Historial cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 1-1 en el Vitality Stadium en mayo de 2026, un partido de la Premier League que privó al City de una victoria cómoda a domicilio. Antes de eso, el City había ganado tres de los cuatro enfrentamientos anteriores, incluidas una victoria en casa por 3-1 en noviembre de 2025 y otro triunfo por 3-1 en el Etihad en mayo de 2025. La única victoria del Bournemouth en los últimos cinco enfrentamientos directos llegó con un triunfo liguero en casa por 2-1 en noviembre de 2024.