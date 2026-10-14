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Premier League
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Previa del Leeds United-Manchester United en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Leeds vs Manchester United
Premier League
Leeds
Manchester United

Previa completa del Leeds United F.C. contra el Manchester United F.C. en la Premier League. Analizamos los últimos resultados en competiciones nacionales y europeas, el estado de forma de ambos equipos y las principales claves de este duelo de la séptima jornada, que se disputará el domingo por la tarde en Elland Road.

Leeds United vs. Manchester United: datos del partido

crest
Premier League - Jornada 7
Elland Road

El Leeds United y el Manchester United comenzarán su partido el 18 de octubre de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Duelo entre rivales de los Peninos en Yorkshire

El Leeds United recibe en Elland Road a su acérrimo rival, el Manchester United, en la séptima jornada de la Premier League 2026/27. En un ambiente que se prevé cargado de hostilidad en Yorkshire del Oeste, ambos equipos buscan recuperarse de sus recientes tropiezos y sumar puntos fundamentales en una de las rivalidades históricas más intensas del fútbol inglés. El Leeds quiere aprovechar el apoyo de su afición para conseguir su victoria más importante de la temporada, mientras que el Manchester United pretende recuperar la regularidad tras un exigente calendario de competiciones nacionales y europeas.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

La ajustada derrota del Leeds ante el Arsenal en el Emirates

El Leeds United afronta el derbi del domingo con la intención de reaccionar tras caer por 2-1 a domicilio ante el Arsenal en un partido muy disputado de la sexta jornada (10 de octubre). El defensa James Justin empató para el Leeds en el minuto 55 con un gol de bella factura, antes de que el Arsenal recuperase finalmente la ventaja. Con la combatividad de un centro del campo articulado en torno a Ethan Ampadu y Anton Stach, además de la amenaza de James Justin por la banda, el equipo de Daniel Farke llega al choque del domingo con solidez defensiva e intensidad física.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

El tropiezo europeo del Manchester United en Madrid

El Manchester United cruza los Peninos con la intención de rehacerse tras una semana difícil. Después de empatar 1-1 con el Tottenham Hotspur en Old Trafford en la sexta jornada (10 de octubre), el United perdió 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes 13 de octubre. Con la creatividad de referentes como Bruno Fernandes, el United busca recuperar la fluidez en ataque ante un Leeds que presiona arriba.

Duelo en Elland Road

Desde el punto de vista táctico, el duelo del domingo se presenta como una intensa batalla de disputas físicas y transiciones rápidas. El Leeds confiará en el liderazgo defensivo de Tarik Muharemović y Nico Elvedi por el centro para neutralizar la delantera del United, al tiempo que buscará a Dominic Calvert-Lewin y Brenden Aaronson en contraataques rápidos. Por su parte, el Manchester United tratará de controlar el ritmo a través de Youri Tielemans y Andrey Santos y de dejar en situaciones de uno contra uno por las bandas a Bryan Mbeumo y Marcus Rashford. Con el orgullo local y puntos vitales de la Premier League en juego, el partido del domingo promete emociones intensas desde el pitido inicial.

Novedades de los equipos y plantillas

Leeds contra Manchester United alineaciones probables

Manager

  • D. Farke

El Leeds no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Daniel James por lesión, aunque Daniel Farke aún no ha confirmado su alineación titular para el partido. Se esperan novedades sobre la disponibilidad de los jugadores más cerca de la hora del inicio.

El Manchester United también viaja con bajas por lesión. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton y Manuel Ugarte están descartados, lo que limita aún más las opciones de Michael Carrick. Luke Shaw también es duda después de que se le viera cojear tras el empate del pasado fin de semana contra el Tottenham, y su participación sigue siendo incierta.

Estado de forma

LEE

LEE - Formulario

BHA
D1-1
CHE
L6-3
NEW
W4-1
CRY
D0-0
ARS
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
MUN

MUN - Formulario

MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Leeds United llega a este encuentro tras una racha irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-1 ante el Newcastle United en la Premier League, aunque después perdió 6-3 contra el Chelsea en la Copa de la Liga y, más recientemente, cayó 2-1 ante el Arsenal en liga. En esos cinco partidos, el Leeds marcó siete goles y encajó diez.

Los últimos cinco partidos del Manchester United reflejan una irregularidad similar: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su único triunfo llegó en la Champions League ante el Sabah FK, al que ganó 4-0, pero en las competiciones nacionales ha tenido dificultades: perdió contra el Manchester City y no consiguió vencer ni al Tottenham ni al Fulham. El United ha marcado siete goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

LeedsEmpateManchester United
1
2
2
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos terminó con una victoria del Leeds por 1-2 en Old Trafford en abril de 2026, un resultado que dará confianza a los jugadores de Farke de cara a este partido. Antes, un encuentro de liga disputado en Elland Road en enero de 2026 acabó 1-1. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, ninguno de los dos equipos ha dominado: los resultados han estado repartidos y ambos han marcado con regularidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
W
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
8
HullHullHUL
623186+29
D
L
D
D
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
L
W
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
L
W
L
D
W
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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