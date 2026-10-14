Previa del Leeds United-Manchester United en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Leeds United vs. Manchester United: datos del partido

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Elland Road

El Leeds United y el Manchester United comenzarán su partido el 18 de octubre de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Duelo entre rivales de los Peninos en Yorkshire

El Leeds United recibe en Elland Road a su acérrimo rival, el Manchester United, en la séptima jornada de la Premier League 2026/27. En un ambiente que se prevé cargado de hostilidad en Yorkshire del Oeste, ambos equipos buscan recuperarse de sus recientes tropiezos y sumar puntos fundamentales en una de las rivalidades históricas más intensas del fútbol inglés. El Leeds quiere aprovechar el apoyo de su afición para conseguir su victoria más importante de la temporada, mientras que el Manchester United pretende recuperar la regularidad tras un exigente calendario de competiciones nacionales y europeas.

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La ajustada derrota del Leeds ante el Arsenal en el Emirates

El Leeds United afronta el derbi del domingo con la intención de reaccionar tras caer por 2-1 a domicilio ante el Arsenal en un partido muy disputado de la sexta jornada (10 de octubre). El defensa James Justin empató para el Leeds en el minuto 55 con un gol de bella factura, antes de que el Arsenal recuperase finalmente la ventaja. Con la combatividad de un centro del campo articulado en torno a Ethan Ampadu y Anton Stach, además de la amenaza de James Justin por la banda, el equipo de Daniel Farke llega al choque del domingo con solidez defensiva e intensidad física.

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El tropiezo europeo del Manchester United en Madrid

El Manchester United cruza los Peninos con la intención de rehacerse tras una semana difícil. Después de empatar 1-1 con el Tottenham Hotspur en Old Trafford en la sexta jornada (10 de octubre), el United perdió 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes 13 de octubre. Con la creatividad de referentes como Bruno Fernandes, el United busca recuperar la fluidez en ataque ante un Leeds que presiona arriba.

Duelo en Elland Road

Desde el punto de vista táctico, el duelo del domingo se presenta como una intensa batalla de disputas físicas y transiciones rápidas. El Leeds confiará en el liderazgo defensivo de Tarik Muharemović y Nico Elvedi por el centro para neutralizar la delantera del United, al tiempo que buscará a Dominic Calvert-Lewin y Brenden Aaronson en contraataques rápidos. Por su parte, el Manchester United tratará de controlar el ritmo a través de Youri Tielemans y Andrey Santos y de dejar en situaciones de uno contra uno por las bandas a Bryan Mbeumo y Marcus Rashford. Con el orgullo local y puntos vitales de la Premier League en juego, el partido del domingo promete emociones intensas desde el pitido inicial.

Novedades de los equipos y plantillas

El Leeds no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Daniel James por lesión, aunque Daniel Farke aún no ha confirmado su alineación titular para el partido. Se esperan novedades sobre la disponibilidad de los jugadores más cerca de la hora del inicio.

El Manchester United también viaja con bajas por lesión. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton y Manuel Ugarte están descartados, lo que limita aún más las opciones de Michael Carrick. Luke Shaw también es duda después de que se le viera cojear tras el empate del pasado fin de semana contra el Tottenham, y su participación sigue siendo incierta.

Estado de forma

El Leeds United llega a este encuentro tras una racha irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-1 ante el Newcastle United en la Premier League, aunque después perdió 6-3 contra el Chelsea en la Copa de la Liga y, más recientemente, cayó 2-1 ante el Arsenal en liga. En esos cinco partidos, el Leeds marcó siete goles y encajó diez.

Los últimos cinco partidos del Manchester United reflejan una irregularidad similar: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su único triunfo llegó en la Champions League ante el Sabah FK, al que ganó 4-0, pero en las competiciones nacionales ha tenido dificultades: perdió contra el Manchester City y no consiguió vencer ni al Tottenham ni al Fulham. El United ha marcado siete goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos terminó con una victoria del Leeds por 1-2 en Old Trafford en abril de 2026, un resultado que dará confianza a los jugadores de Farke de cara a este partido. Antes, un encuentro de liga disputado en Elland Road en enero de 2026 acabó 1-1. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, ninguno de los dos equipos ha dominado: los resultados han estado repartidos y ambos han marcado con regularidad.