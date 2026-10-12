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Previa del LASK-Liverpool en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Liga de Campeones

Previa completa del LASK-Liverpool con el regreso de la Champions League tras un largo parón de selecciones. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Raiffeisen Arena

El LASK-Liverpool comenzará el 14 de octubre de 2026 a las 12:45 EST y las 16:45 GMT.

Dos equipos en baja forma se enfrentan en Austria

Tanto el LASK Linz como el Liverpool necesitan una victoria con urgencia para enderezar sus temporadas. ¿Qué ocurrirá cuando se enfrenten en el primer partido del miércoles?

El equipo local ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos

El LASK ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, incluida la derrota ante el AEK Athens en la primera jornada. El Liverpool arrancó su campaña en la Champions League con una victoria sobre el Atlético de Madrid en Anfield, pero su rendimiento en la competición doméstica ha sido irregular. Su única derrota hasta ahora en la Premier League llegó el pasado fin de semana contra el Manchester City, pero tres empates han agravado sus problemas: tras seis jornadas, ya está a nueve puntos del líder, el City.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y lesiones

  • Moses Usor y George Bello se lesionaron con el LASK en la derrota ante el Rapid Wien del pasado fin de semana, mientras que el Liverpool se enfrentó al Manchester City sin Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ni Alexander Isak.
  • El LASK ha marcado 15 goles en sus últimos cuatro partidos en casa.
  • El Liverpool ha marcado exactamente dos goles en cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa.

Noticias de los equipos y plantillas

LASK contra Liverpool alineaciones probables

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicG. BelloG. BelloS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Once inicial

Liverpool

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Se espera que el LASK de Dietmar Kuehbauer forme con Lukas Jungwirth en la portería y una defensa en la que figurarían Andres Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. El once previsto incluye a Robert Ljubicic y Sascha Horvath por el centro, mientras que Moses Usor y Christoph Lang aportarían peligro en ataque. No se han confirmado lesiones ni sanciones en el equipo local de cara a este encuentro. Si la situación cambia, se añadirán novedades más cerca del inicio del partido.

Se espera que Andoni Iraola alinee a Alisson Becker en la portería del Liverpool, con Virgil van Dijk y Ronald Araujo como pareja de centrales. El once previsto incluye a Florian Wirtz y Alexis Mac Allister en el centro del campo, con Bradley Barcola y Lewis Koumas apoyando el ataque. Por ahora no se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo visitante.

Estado de forma

LAS

LAS - Formulario

AEK
L1-0
SGR
L2-1
HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al LASK le ha faltado regularidad: suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Rapid Wien en la Bundesliga, y durante esa racha también ha perdido contra el Sturm Graz y el AEK Athens. El equipo austríaco empató 3-3 con el Hartberg y ganó un amistoso al First Vienna FC, pero sus resultados en competición oficial han sido frágiles. Ha encajado goles con facilidad y necesitará mejorar considerablemente para competir con un Liverpool que juega a nivel europeo.

El Liverpool ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-0 ante el Manchester City en la Premier League, pero antes había vencido por 1-0 al AFC Bournemouth y por 2-1 al Atlético de Madrid en la Champions League. Una victoria por 3-1 sobre el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup y un empate sin goles en el campo del Fulham completan el balance. El Liverpool ha demostrado que puede rendir en varias competiciones y sus resultados europeos esta temporada le dan confianza de cara a su visita a Linz.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
1Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en competición europea, ambas en la fase de grupos de la Europa League de la UEFA 2023-24. El Liverpool ganó 4-0 en Anfield en noviembre de 2023, después de haber derrotado al LASK por 3-1 en Linz en septiembre de ese mismo año. El Liverpool ha ganado los dos enfrentamientos, con siete goles a favor y solo uno en contra, lo que le da un claro dominio en este duelo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, el LASK ocupa actualmente el 27.º puesto y el Liverpool, el 13.º, una diferencia que refleja la distancia entre la trayectoria europea de ambos equipos en esta fase de la competición.

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