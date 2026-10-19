Juventus vs. Rennes: datos del partido

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC y Stade Rennais F.C. jugarán el 22 de octubre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

El gigante italiano busca resarcirse en casa ante el ataque francés

La Juventus recibe al Stade Rennais F.C. en el Allianz Stadium en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27. El conjunto italiano vuelve a la competición continental decidido a reaccionar de inmediato tras un decepcionante partido de liga en casa. Mientras tanto, el Rennes viaja a Piamonte con la intención de complicarle las cosas al equipo local y sumar valiosos puntos a domicilio en la fase de liga.

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La reacción de la Juventus tras el revés en liga

La Juventus afronta el partido del jueves con ganas de dejar atrás la frustración por la derrota en casa por 3-0 ante la S.S. Lazio en la Serie A el domingo 18 de octubre. Pese a tener un 56 % de posesión, la Juventus fue castigada al contraataque. Sin embargo, el equipo turinés ya ha demostrado su capacidad en Europa esta temporada con una trabajada victoria a domicilio por 2-1 ante el RC Celta de Vigo en la segunda jornada de la Europa League, el 15 de octubre. Con el delantero Randal Kolo Muani y los creadores de juego por las bandas Nicolás González y Francisco Conceição, la Juventus aspira a volver a imponer su dominio en el Allianz Stadium.

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El impulso de la remontada del Rennes

El Stade Rennais viaja a Italia tras una semana intensa en todas las competiciones. El Rennes logró una emocionante victoria por 2-1 tras remontar ante el OFI Creta en la UEFA Europa League el jueves 15 de octubre, que lo situó en los primeros puestos de la fase de liga. El domingo 18 de octubre, el Rennes perdió un frenético encuentro de la Ligue 1 por 4-3 ante el Paris FC, en el que el delantero Esteban Lepaul firmó un extraordinario triplete de penalti (28', 73' y 87'). Con la aportación de los creadores de juego Ludovic Blas, Przemysław Frankowski y Esteban Lepaul, el Rennes cuenta con suficiente potencial goleador para poner a prueba la defensa de la Juve.

Noticias de los equipos y plantillas

Luciano Spalletti seguirá sin poder estar en la banda por sanción mientras la Juventus prepara este partido de la Europa League. Aún no se ha publicado una lista confirmada de lesionados ni una probable alineación titular, y se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

El entrenador del Rennes, Franck Haise, tampoco ha confirmado todavía la convocatoria ni la situación de los lesionados. Se añadirán novedades conforme se conozcan en los días previos al partido.

Estado de forma

La Juventus llega a este encuentro con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue una derrota en casa por 3-0 ante la Lazio en la Serie A, después de una victoria por 1-2 tras remontar a domicilio ante el Celta de Vigo en la Europa League. Antes, dentro de esa serie de cinco partidos, venció por 2-0 al Atalanta en la Serie A y empató 1-1 con el Cagliari. El único otro tropiezo fue una derrota por 0-1 ante el Cremonese en un amistoso.

El Rennes ha ganado dos partidos, ha perdido dos y ha perdido uno en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 4-3 ante el Paris FC en la Ligue 1, aunque se repuso de sus dificultades anteriores con una victoria por 4-1 sobre el Auxerre. La contundente derrota por 4-0 ante el Lyon en un partido anterior de esa serie pone de relieve la irregularidad que ha mostrado el equipo de Haise durante este periodo.

Enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos entre la Juventus y el Rennes de cara a este partido. Se añadirá más contexto histórico cuando haya información disponible a medida que se acerque el inicio del encuentro.