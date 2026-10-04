Italia vs Turquía: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Italia y Turquía arrancarán el 5 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Getty Images

La Azzurra busca el pleno ante Turquía

Italia regresa a casa, al estadio Renato Dall'Ara, para recibir a Turquía en la jornada 4 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League en el Grupo A1. Tras un meritorio empate fuera de casa ante Francia, el equipo de Roberto Mancini aspira a sumar tres puntos ante su afición para afianzarse en la zona alta de la clasificación del grupo. Para la Turquía de Vincenzo Montella, el viaje a Bolonia después de una actuación complicada en Bélgica representa una oportunidad crucial para buscar la revancha del partido de septiembre.

Getty Images

La forma reciente de la Azzurra: Bastoni rescata un punto en Saint-Denis

Italia afronta la noche del lunes con una gran dinámica después de pelear hasta lograr un empate 1-1 contra Francia en el Stade de France en la jornada 3 (2 de octubre). Después de empezar por detrás en el marcador por un gol de Michael Olise, el defensa Alessandro Bastoni marcó de cabeza el tanto del empate en el minuto 68 para asegurar un valioso punto a domicilio. Sumado a su victoria por 4-1 sobre Turquía en Bursa en la jornada 2, la Azzurra de Mancini sigue de lleno en la pelea por una de las dos primeras plazas del Grupo A1, que dan acceso a cuartos de final.

Getty Images

El tropiezo de Turquía: derrota en Lieja

Turquía viaja a Italia con ganas de reaccionar después de sufrir una derrota por 3-0 fuera de casa ante Bélgica en el estadio Maurice Dufrasne en la jornada 3 (2 de octubre). A pesar de generar 20 intentos de disparo, el equipo de Montella se vio superado por un doblete de Kevin De Bruyne y un gol tardío de Romelu Lukaku. Después de haber encajado cuatro goles ante Italia en septiembre, la unidad defensiva turca, con Merih Demiral y Abdülkerim Bardakcı, estará sometida a una enorme presión para corregir sus problemas.

Duelo en Bolonia: equilibrio en el centro del campo frente a creatividad

Los enfrentamientos anteriores entre estas dos naciones han producido batallas tácticas con muchos goles, especialmente la victoria de Italia por 4-1 en Bursa, donde marcaron Davide Frattesi y Pio Esposito. El motor del centro del campo italiano, liderado por Sandro Tonali, Nicolò Fagioli y Davide Frattesi, tratará de marcar el ritmo y surtir de balones a Moise Kean en punta. Mientras tanto, Turquía confiará en la creatividad del talento del Real Madrid Arda Güler y en el juego por banda de Barış Alper Yılmaz para sorprender a la zaga italiana al contraataque. Con puntos cruciales del Grupo A1 en juego, el choque del lunes promete fútbol internacional de alta intensidad desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean

Turquía: Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul

Noticias de los equipos y plantillas

Roberto Mancini da su lista de Italia para este partido, con actualizaciones sobre lesiones y sanciones que se añadirán más cerca del inicio a medida que haya más información disponible.

Vincenzo Montella dirige a Turquía en este partido a domicilio en Bolonia. La concentración turca sufrió contratiempos por lesiones durante su primer partido de grupo contra Francia, y se confirmarán más novedades del equipo antes del inicio.

Forma

Italia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 4-1 sobre Turquía en la UEFA Nations League, después de una derrota por 2-0 ante Bélgica en Roma en la primera jornada de la misma competición. Antes de la Nations League, la Azzurra ganó dos amistosos consecutivos contra Grecia y Luxemburgo, ambos por 1-0. Italia marcó seis goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Turquía ha ganado uno y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, con un resultado adicional registrado. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-4 ante Italia en la Nations League, y también sufrió una derrota por 1-0 contra Francia en su primer partido de grupo. Una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial fue su resultado reciente más destacado. Turquía marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 28 de septiembre de 2026 en la UEFA Nations League A, con victoria de Italia por 4-1 en Bursa. En los últimos cinco duelos directos, Italia tiene una clara ventaja con tres victorias y un empate, mientras que Turquía logró un triunfo, un 2-3 en un amistoso disputado en marzo de 2022 en Sivas. El resultado más contundente de esa secuencia llegó en la Euro 2020, cuando Italia ganó 3-0 en Roma.

Clasificación