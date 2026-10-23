Bundesliga - Jornada 7 25 oct 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

El Freiburg-Bayern de Múnich comenzará el 25 de octubre de 2026 a las 11:30 EST y a las 15:30 GMT.

El Bayern afronta su primera prueba seria en la Bundesliga

Dos derrotas consecutivas han empañado un tanto el buen comienzo de temporada del Freiburg, pero el domingo seguirá siendo una prueba importante para el Bayern de Múnich, líder de la tabla, que juega a domicilio.

El Freiburg pierde el liderato

La derrota ante el Bayer Leverkusen en su último partido de Bundesliga hizo que el Freiburg perdiera el primer puesto de la clasificación. A ella le siguió una derrota contra el Mónaco en la Europa League entre semana. El equipo de Christian Streich no deja su portería a cero desde el 12 de septiembre y tiene pocas opciones de lograrlo en este partido. Eso sí, el Bayern tampoco ha dejado su portería a cero en sus últimos cuatro encuentros.

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La capacidad goleadora del Bayern siempre es una amenaza

Harry Kane, favorito al Balón de Oro, volvió a hacer de las suyas con el Bayern: marcó y dio una asistencia contra el Arsenal en el empate 2-2 de Champions League entre semana. Fue su 16.º gol contra el Arsenal a lo largo de su carrera y su décimo partido consecutivo de Champions League marcando. El Bayern goleó 6-1 al Leipzig en su último partido de Bundesliga, pero, curiosamente, esa es su única victoria en cuatro encuentros entre todas las competiciones.

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Datos clave y bajas por lesión

Harry Kane suma 16 goles esta temporada entre su club y su selección, y ha marcado en sus tres últimos enfrentamientos con el Freiburg.

Jamal Musiala es una baja de larga duración para el equipo visitante.

El Freiburg ha encajado goles en sus últimos 27 enfrentamientos con el Bayern.

Novedades de los equipos y plantillas

El Freiburg no podrá contar con Florent Muslija, Bruno Ogbus ni Berkay Yilmaz por lesión. Julian Schuster no tiene sanciones de las que preocuparse y se añadirán novedades sobre la probable alineación cuando se acerque la hora del partido.

El Bayern de Múnich tiene las bajas por lesión de Jamal Musiala y Tarek Buchmann. Vincent Kompany no tiene problemas de sanciones, aunque la información sobre el estado físico de la plantilla podría actualizarse antes del fin de semana tras el partido de Champions League disputado entre semana.

Estado de forma

El Freiburg llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, aunque antes se había repuesto de un empate contra el Eintracht Frankfurt con dos triunfos consecutivos frente al Schalke 04 y el Jablonec. En esos cinco partidos, el Freiburg marcó 12 goles y encajó nueve.

El Bayern de Múnich ha registrado dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 contra el Arsenal en la Champions League y, antes de eso, goleó 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. El Bayern ha marcado 20 goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros, cifras que reflejan tanto su capacidad ofensiva como sus ocasionales problemas defensivos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando el Bayern ganó 3-2 en el Europa-Park Stadion en un partido de Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern ha logrado cuatro victorias y un empate, con 19 goles a favor por nueve del Freiburg. El único punto del Freiburg en esa serie llegó con un empate 2-2 en el Allianz Arena en marzo de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Bundesliga, el Bayern de Múnich ocupa actualmente el primer puesto, mientras que el Freiburg es tercero.