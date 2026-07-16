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World Cup
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Previa del Francia-Inglaterra de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup
Inglaterra
Francia
H. Kane
M. Olise

Análisis detallado del Francia vs. Inglaterra en el Mundial 2026. Repasamos tácticas, lesiones y alineaciones antes del partido por el tercer puesto en Miami.

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World Cup - bronce
Miami Stadium

Nadie quiere jugar este partido: Francia e Inglaterra se juegan el bronce del Mundial.

El encuentro se disputará el 18 de julio de 2026 a las 15:00 EST (22:00 GMT).

¿Cómo llegaron hasta aquí y qué falló?

Ambas llegaban con aspiraciones de título, así que quedarse en el tercer puesto resulta decepcionante para jugadores y aficionados. Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, brilló en su 2-0 ante Marruecos en cuartos, pero España la superó 2-0 en semifinales.

Mbappe Yamal France SpainGetty Images

Inglaterra, sólida en los últimos años y con cinco cuartos de final consecutivos en grandes torneos, vuelve a tropezar en semifinales, un golpe duro tras perder la final de la Euro 2024 contra España. Lionel Messi volvió a ser decisivo para Argentina en las semifinales del miércoles, al dar dos asistencias en los últimos minutos: una a Enzo Fernández en el 85 y otra a Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria en el 92, tras el tanto inicial de Anthony Gordon para Inglaterra en el 55. Es difícil predecir cómo alinearán sus equipos ambos seleccionadores, pero cabe esperar rotaciones. El defensa del Arsenal William Saliba, lesionado ante España, se perderá el encuentro.

Jude Bellingham England 2:1Getty Images

Probable once de Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué; Olise, Barcola; Mbappé.

Posible once de Inglaterra

Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

Datos clave

  • El capitán francés, Kylian Mbappé, es uno de los dos únicos jugadores de la historia con siete o más goles en dos Mundiales distintos.
  • Trece de las últimas 16 victorias de Francia fueron por dos o más goles.
  • El seleccionador francés, Didier Deschamps, dirigirá aquí su 26.º partido en una fase final, récord absoluto.
  • El francés Michael Olise ha dado cinco asistencias en esta fase final, a solo una del récord de Pelé (seis en una misma edición).
  • Solo uno de los 14 goles que Inglaterra ha marcado en esta fase final lo marcó un jugador que la temporada pasada militó en la Premier League inglesa: Anthony Gordon, ahora en el Barcelona.
DeschampsGetty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).

france Getty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (cedido por el Manchester United al Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

england Getty Images

Noticias de equipos y plantillas

Forma actual

FRA

FRA - Formulario

NOR
W1-4
SWE
W3-0
PAR
W0-1
MAR
W2-0
ESP
L0-2
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ING

ING - Formulario

PAN
W0-2
COD
W2-1
MEX
W2-3
NOR
W1-2
ARG
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos

FRA

Últimos partidos

ING

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

8

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

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