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Liga de Campeones
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Previa del Feyenoord-Inter en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Feyenoord vs Inter Milán
Feyenoord
Inter Milán
Liga de Campeones

Análisis completo del Feyenoord-Inter en la Champions League: tácticas, novedades de los equipos, estado de forma y mucho más.

Previa del Feyenoord vs. Inter en la Champions League

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
de Kuip

El Inter viaja a Róterdam para disputar un partido de la Champions League en De Kuip el martes 3 de noviembre. El inicio está previsto para las 16:00 EST y las 20:00 GMT.

El Inter necesita recuperarse de un mal fin de semana

El Inter perdió el liderato de la Serie A tras caer por un contundente 3-1 ante el Milan en el derbi de la Madonnina. Finalista de la Champions League en 2023 y 2025, el Inter ha comenzado mal la presente edición, con solo tres puntos en tres partidos. Las derrotas ante el Real Madrid y el Club Brugge supusieron el peor comienzo posible, pero el equipo de Christian Chivu logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Shakhtar en su último partido para poner en marcha su campaña.

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Los partidos del Feyenoord son garantía de goles

El Feyenoord no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones, una racha que incluye dos empates en la Eredivisie y una derrota ante el Real Betis en la Champions League. Tras una abultada derrota ante el Barcelona y una victoria en casa por 3-2 frente al Como, hemos aprendido a esperar cualquier cosa del equipo de Gio van Bronckhorst en esta competición. En nueve de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones se han marcado más de 3,5 goles, así que los encuentros del Feyenoord ofrecen espectáculo de verdad.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Datos clave y novedades sobre las lesiones

  • El Feyenoord debe afrontar el partido sin Bart Nieuwkoop, Jordan Bos y Thomas Beelen, bajas de larga duración.
  • El Inter sigue sin su capitán, Lautaro Martinez, que se lesionó ante el Club Brugge en una fase anterior de la competición.
  • El Inter tampoco puede contar con Curtis Jones, John Stones ni Benjamin Pavard. Por su parte, Alessandro Bastoni está sancionado.

Novedades de los equipos y plantillas

Feyenoord contra Inter Milán alineaciones probables

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaH. MkhitaryanH. MkhitaryanP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-3
Feyenoord

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

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