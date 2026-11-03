Previa del Fenerbahçe vs Liverpool en la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

El Liverpool viaja a Estambul para enfrentarse al Fenerbahçe en el Chobani Stadyumu, en la fase liga de la Champions League. El partido comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 13:45 EST y las 17:45 GMT.

El Liverpool busca recuperarse tras su decepción en la Premier League

El Liverpool de Andoni Iraola llevaba cinco partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones, pero el Arsenal puso fin a esa racha el domingo en Anfield, en la Premier League. Aun así, el Liverpool ha comenzado esta campaña de Champions League con pleno de victorias en sus tres partidos y viajará a Turquía con confianza tras haber perdido solo dos encuentros en toda la temporada.

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El Fenerbahçe lucha por mantenerse a flote

El Fenerbahçe ha perdido sus dos últimos partidos de la Superliga turca y solo ha sumado dos puntos en sus tres encuentros de Champions League. No cabe duda de que es un momento difícil para el entrenador interino Dirk Kuyt. El Fenerbahçe desperdició una ventaja de dos goles y empató 2-2 con el Slavia en su último partido de Champions League en casa, y cayó por 6-0 en el campo del Aston Villa en la segunda jornada. Kuyt, que pasó seis años como jugador del Liverpool, difícilmente podría afrontar un reto más complicado en su debut como entrenador en la Champions League.

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Estadísticas clave y noticias sobre lesiones

Ronald Araujo, cedido por el Liverpool, ha marcado en cada uno de sus dos últimos partidos de Champions League.

En seis de los últimos siete partidos del Fenerbahçe en casa hubo más de 2,5 goles.

Marco Asensio y Nathan Aké causan baja por lesión en el Fenerbahçe.

Dominik Szoboszlai reapareció tras su lesión al entrar como suplente ante el Arsenal el fin de semana, en la derrota del Liverpool por 1-0 en la Premier League.

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