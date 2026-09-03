Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

El Everton vs Manchester United comienza el 6 de septiembre de 2026 a las 09:00 EST y 14:00 GMT.

David Moyes se reencuentra con algunos viejos amigos

Ahora en su segunda etapa como entrenador del Everton, David Moyes tendrá recuerdos encontrados de su etapa como técnico del Manchester United entre 2013 y 2014. El Everton ha empezado bien esta campaña, con una victoria en casa ante el Crystal Palace y un empate 1-1 a domicilio contra el Bournemouth después del tardío empate de James Tarkowski, ejecutado con maestría tras un saque de esquina. El Everton aspira a ganar partidos consecutivos de liga en el Hill Dickinson Stadium por segunda vez. La venta en el último día de mercado del extremo senegalés Iliman Ndiaye supondrá un golpe que Moyes deberá gestionar.

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Hay que esperar lo inesperado de un peligroso United

El United ha encajado el primer gol en sus dos partidos de la Premier League esta temporada hasta ahora. Empezó con una sorprendente derrota por 0-3 ante el Hull y luego sobrevivió a un susto inicial contra el Ipswich para dominar la segunda parte y ganar por 5-2. El talismán Bruno Fernandes marcó un hat-trick y dio una asistencia para continuar donde lo dejó como Jugador del Año de la PFA en 2025-26. Nadie puede decir que el United no mereciera la victoria. Firmó 33 remates, su mayor cifra en un partido de liga desde octubre de 2016. 11 fueron a puerta y generó un xG de 4,77.

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Estadísticas clave y noticias de lesiones

La única baja por lesión del Everton es el fichaje veraniego Christian Norgaard.

El delantero del Everton Thierno Barry ya suma cuatro goles en todas las competiciones esta temporada, incluido un hat-trick contra el antiguo club de Moyes, el Preston, en la EFL Cup.

El United no podrá contar con los lesionados Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte.

Este será el 20.º partido de Premier League del segundo ciclo de Carrick al mando, y ningún club ha sumado más puntos que los 42 del United en ese periodo.

Bruno Fernandes ha participado en 11 goles de la EPL, seis tantos y cinco asistencias, en 13 partidos contra el Everton.

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Posibles onces

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Noticias de los equipos y plantillas

David Moyes tiene una baja confirmada en el Everton, con Christian Noergaard en la lista de lesionados. No hay sancionados en el Everton y, por ahora, no se ha confirmado ninguna alineación probable. Se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

La plantilla del Manchester United está bastante más exigida. Michael Carrick no puede contar por lesión con Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte. No hay sancionados en el equipo visitante, aunque el volumen de ausencias pondrá a prueba la profundidad de plantilla de Carrick, especialmente en defensa.

Forma

El Everton llega a este partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente terminó 1-1 contra el Bournemouth en la Premier League, mientras que su anterior estreno liguero se saldó con un triunfo por 2-0 sobre el Crystal Palace. Entre ambos resultados aparece una victoria por 4-0 ante el Preston North End en la Carabao Cup. El Everton ha marcado nueve goles en esos cinco partidos y ha encajado tres, con la portería a cero ante el Crystal Palace entre sus aportaciones defensivas más destacadas.

La forma reciente del Manchester United es más irregular. El equipo de Carrick logró una victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town en su partido más reciente, después de una derrota por 2-0 ante el Hull City en la Premier League. El United también perdió por 4-2 contra el AC Milan en pretemporada. En cinco partidos ha marcado diez goles, pero ha encajado nueve, lo que subraya la fragilidad defensiva que ha generado escrutinio.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Manchester United ganó 1-0 en el Hill Dickinson Stadium en la Premier League. Antes de eso, el United también ganó 1-0 cuando ambos equipos se enfrentaron en Old Trafford en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, cada club ha logrado dos victorias y ha habido un empate, y los partidos han dejado un total combinado de 11 goles.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Everton ocupa actualmente la sexta plaza, mientras que el Manchester United es décimo.