Previa del Everton vs Crystal Palace en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Everton vs. Crystal Palace: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton y Crystal Palace comenzarán el 22 de agosto de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Resumen del partido y lo que está en juego en la jornada inaugural

El Everton abre su campaña de la Premier League 2026/27 recibiendo al Crystal Palace en el Hill Dickinson Stadium en la jornada 1. Con ambos clubes buscando dar un golpe sobre la mesa en la primera fecha, este encuentro pone a prueba la preparación táctica de cada equipo tras un intenso verano de trabajo de pretemporada. Asegurar un impulso temprano en Merseyside será vital para marcar el tono de la larga temporada nacional que se avecina.

El Everton gana impulso a través de las pruebas de pretemporada

El Everton llega al inicio del curso tras un cargado calendario veraniego diseñado para afinar el ritmo competitivo de toda la plantilla. Después de arrancar su gira de preparación en julio con una contundente victoria por 4-0 ante el Dundee FC y empates contra el Bolton Wanderers, el Everton encontró su mejor versión en agosto. A una destacada victoria por 1-2 a domicilio ante el Hamburger SV le siguió un impresionante triunfo por 3-1 sobre el Newcastle United el 12 de agosto. El Everton cerró su preparación de pretemporada el 15 de agosto con un trabajado empate 1-1 ante el conjunto de la Ligue 1 LOSC Lille, en un partido en el que el delantero Iliman Ndiaye transformó un penalti.

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El nuevo capítulo del Crystal Palace bajo Pierre Sage

El Crystal Palace viaja a Merseyside para el debut oficial del técnico francés Pierre Sage, que se unió al club en junio tras una campaña con título en el RC Lens. Conocido por su flexibilidad táctica y su posesión controlada, Sage dedicó el verano a implantar su sistema durante un activo calendario de pretemporada. El Crystal Palace abrió su preparación ante el Swindon Town y el rival local Bromley, antes de participar en la Como Cup contra el RC Lens y cerrar su puesta a punto en Alemania frente al SC Freiburg el 15 de agosto.

Historial cara a cara y estadísticas clave

Los enfrentamientos recientes entre el Everton y el Crystal Palace han resultado muy igualados. En su partido más reciente de la Premier League, el 10 de mayo de 2026, ambos equipos firmaron un vibrante empate 2-2 en Selhurst Park, con goles de James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr y Jean-Philippe Mateta. A lo largo de sus últimos 20 enfrentamientos, los duelos entre estos dos equipos han ofrecido de forma constante batallas tácticas muy ajustadas, con victorias por la mínima o empates decidiendo la mayoría de sus encuentros destacados.

Posibles alineaciones

Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Harrison Armstrong, Hayden Hackney; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Oscar Mingueza, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Dwight McNeil; Jørgen Strand Larsen

Noticias de los equipos y plantillas

David Moyes no podrá contar con James Garner ni Tim Iroegbunam por lesión mientras el Everton prepara el partido inaugural. Actualmente no hay suspensiones registradas en el equipo local y el posible once inicial aún no ha sido confirmado. Se añadirán actualizaciones de la plantilla a medida que se acerque el inicio del partido.

Pierre Sage informa de que el Crystal Palace llega sin problemas físicos, sin lesiones ni sanciones en el equipo visitante. El conjunto londinense tiene opciones en toda la plantilla tras su reclutamiento veraniego, aunque por ahora no se ha dado a conocer una alineación confirmada.

Forma

El Everton afronta el partido después de haber disputado cinco amistosos de pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su partido más reciente terminó con empate 1-1 ante el Lille, mientras que el triunfo por 3-1 sobre el Newcastle United anteriormente en la pretemporada fue uno de los resultados más alentadores. Perdió 3-1 ante el VfB Stuttgart y cayó 1-0 frente al Stoke City, con cinco goles a favor y seis en contra en esos cinco encuentros.

La pretemporada del Crystal Palace dejó sensaciones mixtas. El equipo de Sage ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos, con los datos mostrando un resultado ante el Famalicao registrado como victoria pese a haber terminado 0-0. Su encuentro más reciente acabó con derrota por 3-0 ante el Freiburg, aunque una victoria por 1-2 sobre el Fulham anteriormente en la pretemporada dejó señales más positivas. El Palace marcó seis goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Historial cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en mayo de 2026, cuando Crystal Palace y Everton empataron 2-2 en Selhurst Park en la Premier League. En los últimos cinco duelos de Premier League entre ambos, el Everton ha ganado tres veces, con una victoria para el Palace y un empate. El Everton ha marcado nueve goles en esos cinco partidos, mientras que el Palace ha anotado siete.