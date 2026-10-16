Everton vs. Chelsea: Datos del partido

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. y Chelsea F.C. comenzarán su partido el 17 de octubre de 2026 a las 11:30 GMT (7:30 EST / 12:30 BST / 13:30 SAST).

El Everton recibe a un Chelsea en plena forma

El Everton regresa al Hill Dickinson Stadium para recibir al Chelsea en la séptima jornada de la Premier League 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el Everton busca aprovechar el buen trabajo realizado a domicilio y conseguir un resultado importante en casa, en Liverpool. Para el Chelsea, el viaje a Merseyside después de marcar cinco goles en una actuación dominante antes del parón supone una oportunidad de seguir escalando posiciones en la Premier League.

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El emocionante empate a cuatro goles del Everton en el MKM Stadium

El Everton llega al partido del sábado tras empatar 2-2 a domicilio ante el Hull City en la sexta jornada (11 de octubre). El centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall igualó el marcador en el minuto 55 y el delantero Thierno Barry adelantó al Everton en el 68, antes del empate tardío del Hull. Con el apoyo de Jack Grealish, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall en la creación por el centro, el Everton aspira a imponer un buen ritmo en el centro del campo ante su afición.

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El Chelsea golea al Bournemouth con cinco tantos

El Chelsea viaja a Liverpool con la confianza que le dio su contundente victoria por 5-1 en casa ante el AFC Bournemouth, lograda el 10 de octubre en Stamford Bridge. Los goles tempraneros de Jordan Henderson y Morgan Rogers dieron el control del partido al Chelsea, antes de que João Pedro marcara dos veces en la segunda parte y Henderson añadiera su segundo gol en los minutos finales. Con Cole Palmer y Morgan Rogers como creadores de juego y João Pedro en ataque, el Chelsea llega al duelo del sábado en un gran momento ofensivo.

Las cinco últimas visitas del Chelsea al Everton

1 de mayo de 2022: Premier League, derrota 1-0

6 de agosto de 2022: Premier League, victoria 1-0 | penalti de Jorginho

10 de diciembre de 2023: Premier League, derrota 2-0

22 de diciembre de 2024: Premier League, empate 0-0

21 de marzo de 2026: Premier League, derrota 3-0

Noticias de los equipos y plantillas

David Moyes aún no ha confirmado su probable alineación para el encuentro y, por el momento, no constan bajas por lesión ni sanción en el Everton. Se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

En el Chelsea, Xabi Alonso no puede contar con Jamie Gittens, baja por lesión. No se han comunicado sanciones en el equipo visitante y las demás opciones de Alonso para la convocatoria se confirmarán más cerca del partido.

Estado de forma

El Everton llega a este partido en un buen momento: acumula cinco encuentros sin perder en todas las competiciones, con tres victorias y dos empates. El equipo de Moyes empató 2-2 con el Hull City en su último compromiso, después de encadenar dos victorias por 1-0 ante el Ipswich Town en la Premier League y el Wolverhampton Wanderers en la Carabao Cup. El empate 2-2 frente al Manchester United en un encuentro anterior de esa racha demostró que puede competir con rivales de la mitad superior de la tabla. En esos cinco partidos, el Everton ha marcado cinco goles y solo ha encajado tres, cifras que reflejan su creciente solidez defensiva.

La trayectoria reciente del Chelsea es más irregular. El equipo de Alonso ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue la goleada por 5-1 al Bournemouth en el más reciente, aunque venía de perder 3-0 ante el Brentford. En esa secuencia también figura una victoria por 6-3 frente al Leeds United en la Carabao Cup. El Chelsea ha marcado 16 goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo capaz de brillar y de mostrar vulnerabilidad a partes iguales.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en marzo de 2026, cuando el Everton ganó 3-0 en casa, su resultado más contundente en el historial reciente entre los dos. Antes de eso, el Chelsea había dominado los duelos, con una victoria por 2-0 en Stamford Bridge en diciembre de 2025 y otra por 1-0 el abril anterior. El Chelsea tiene el mejor balance global en los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, aunque la victoria del Everton en casa a principios de este año recuerda que este partido no siempre responde al estado de forma de cada equipo.