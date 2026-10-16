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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Previa del Everton-Chelsea en la Premier League: ¿podrá el ataque de Xabi Alonso, en plena forma, doblegar a un Everton resistente?

Everton vs Chelsea
Premier League
Everton
Chelsea

Previa completa del partido entre Everton F.C. y Chelsea F.C. en la Premier League. Analizamos sus últimos resultados en competiciones nacionales, el estado de forma de ambos equipos y las claves del encuentro de la séptima jornada, que se disputará este sábado por la tarde en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Everton vs. Chelsea: Datos del partido

crest
Premier League - Jornada 7
Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. y Chelsea F.C. comenzarán su partido el 17 de octubre de 2026 a las 11:30 GMT (7:30 EST / 12:30 BST / 13:30 SAST).

El Everton recibe a un Chelsea en plena forma

El Everton regresa al Hill Dickinson Stadium para recibir al Chelsea en la séptima jornada de la Premier League 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el Everton busca aprovechar el buen trabajo realizado a domicilio y conseguir un resultado importante en casa, en Liverpool. Para el Chelsea, el viaje a Merseyside después de marcar cinco goles en una actuación dominante antes del parón supone una oportunidad de seguir escalando posiciones en la Premier League.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

El emocionante empate a cuatro goles del Everton en el MKM Stadium

El Everton llega al partido del sábado tras empatar 2-2 a domicilio ante el Hull City en la sexta jornada (11 de octubre). El centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall igualó el marcador en el minuto 55 y el delantero Thierno Barry adelantó al Everton en el 68, antes del empate tardío del Hull. Con el apoyo de Jack Grealish, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall en la creación por el centro, el Everton aspira a imponer un buen ritmo en el centro del campo ante su afición.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

El Chelsea golea al Bournemouth con cinco tantos

El Chelsea viaja a Liverpool con la confianza que le dio su contundente victoria por 5-1 en casa ante el AFC Bournemouth, lograda el 10 de octubre en Stamford Bridge. Los goles tempraneros de Jordan Henderson y Morgan Rogers dieron el control del partido al Chelsea, antes de que João Pedro marcara dos veces en la segunda parte y Henderson añadiera su segundo gol en los minutos finales. Con Cole Palmer y Morgan Rogers como creadores de juego y João Pedro en ataque, el Chelsea llega al duelo del sábado en un gran momento ofensivo.

Las cinco últimas visitas del Chelsea al Everton

1 de mayo de 2022: Premier League, derrota 1-0
6 de agosto de 2022: Premier League, victoria 1-0 | penalti de Jorginho
10 de diciembre de 2023: Premier League, derrota 2-0
22 de diciembre de 2024: Premier League, empate 0-0
21 de marzo de 2026: Premier League, derrota 3-0

Noticias de los equipos y plantillas

Everton contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryDamián MartínezDamián MartínezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonMoisés CaicedoMoisés CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Once inicial

Chelsea

Manager

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes aún no ha confirmado su probable alineación para el encuentro y, por el momento, no constan bajas por lesión ni sanción en el Everton. Se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

En el Chelsea, Xabi Alonso no puede contar con Jamie Gittens, baja por lesión. No se han comunicado sanciones en el equipo visitante y las demás opciones de Alonso para la convocatoria se confirmarán más cerca del partido.

Estado de forma

EVE

EVE - Formulario

MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
W1-0
IPS
W1-0
HUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CHE

CHE - Formulario

ARS
L2-1
LEE
W6-3
HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
Gol marcado (encajado)
14/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega a este partido en un buen momento: acumula cinco encuentros sin perder en todas las competiciones, con tres victorias y dos empates. El equipo de Moyes empató 2-2 con el Hull City en su último compromiso, después de encadenar dos victorias por 1-0 ante el Ipswich Town en la Premier League y el Wolverhampton Wanderers en la Carabao Cup. El empate 2-2 frente al Manchester United en un encuentro anterior de esa racha demostró que puede competir con rivales de la mitad superior de la tabla. En esos cinco partidos, el Everton ha marcado cinco goles y solo ha encajado tres, cifras que reflejan su creciente solidez defensiva.

La trayectoria reciente del Chelsea es más irregular. El equipo de Alonso ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue la goleada por 5-1 al Bournemouth en el más reciente, aunque venía de perder 3-0 ante el Brentford. En esa secuencia también figura una victoria por 6-3 frente al Leeds United en la Carabao Cup. El Chelsea ha marcado 16 goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo capaz de brillar y de mostrar vulnerabilidad a partes iguales.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

EvertonEmpateChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en marzo de 2026, cuando el Everton ganó 3-0 en casa, su resultado más contundente en el historial reciente entre los dos. Antes de eso, el Chelsea había dominado los duelos, con una victoria por 2-0 en Stamford Bridge en diciembre de 2025 y otra por 1-0 el abril anterior. El Chelsea tiene el mejor balance global en los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, aunque la victoria del Everton en casa a principios de este año recuerda que este partido no siempre responde al estado de forma de cada equipo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
W
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
8
HullHullHUL
623186+29
D
L
D
D
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
L
W
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
L
W
L
D
W
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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