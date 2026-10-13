Ligue 1 - Jornada 7 17 oct 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

El Estrasburgo-PSG comienza el 17 de octubre de 2026 a las 11:15 EST y las 15:15 GMT.

El irregular PSG apunta al Estrasburgo

El PSG ha tenido un comienzo irregular en esta nueva temporada de la Ligue 1: ha sumado 11 puntos en sus seis primeros partidos, aunque ha ganado los tres últimos. En el más reciente venció 3-1 al Le Mans con goles de Lucas Beraldo, Kvichatskhelia y Maghnes Akliouche. Incluso pudo dar entrada desde el banquillo a Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha y Desire Doue para asegurar los tres puntos. Con un partido en casa ante el Barcelona en la Champions League solo tres días después de este encuentro, cabe esperar que Luis Enrique vuelva a introducir muchos cambios.

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El Estrasburgo se ha encontrado con dificultades

El Estrasburgo ha perdido sus dos últimos partidos de Ligue 1, ante el Niza y el Paris FC, y ha puesto fin así a una racha de tres encuentros invicto. Sin embargo, todavía no ha perdido en casa. El centrocampista portugués Dario Essugo, autor de su gol en la derrota ante el Niza, tuvo que retirarse lesionado en ese partido.

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Datos clave y lesiones

El Estrasburgo lleva 20 partidos sin dejar la portería a cero entre todas las competiciones.

Ambos equipos han marcado en sus últimos cinco enfrentamientos de Ligue 1.

El nuevo delantero del PSG Ferran Torres encabeza la tabla de goleadores de la Ligue 1 con cuatro tantos.

Dario Essugo es duda para el equipo local tras lesionarse ante el Niza.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Estrasburgo, Hugo Oliveira, debe preparar el partido sin Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure y Martial Godo, todos ellos de baja por lesión. Por ahora no figura ningún sancionado en el equipo local y habrá más novedades sobre la plantilla cuando se acerque el inicio del encuentro.

En el Paris Saint-Germain, Luis Enrique no puede contar con Senny Mayulu por lesión. La buena noticia para el PSG es que Ousmane Dembélé y Nuno Mendes han vuelto a entrenarse tras un periodo de descanso programado después de sus compromisos internacionales, lo que amplía las opciones de Enrique de cara a una semana cargada de partidos.

Estado de forma

El Estrasburgo llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales, en los que ha marcado 8 goles y encajado 11. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Niza en la Ligue 1, y también cayó por 2-1 frente al Paris FC en su anterior encuentro de liga en casa. Antes, una victoria por 2-6 ante el Troyes mostró su potencial ofensivo cuando tiene un buen día, aunque ese resultado se suma a un empate 1-1 con el Mónaco.

El Paris Saint-Germain ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, por 1-2 ante el Mónaco. En su encuentro más reciente venció 3-1 al Le Mans en la Ligue 1 y, durante esta serie de partidos, también logró una victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava en la Champions League. El PSG ha marcado 13 goles y encajado 5 en esos cinco encuentros, cifras que reflejan la regularidad de su ataque, aunque en ocasiones haya cometido errores defensivos.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Paris Saint-Germain ganó 2-1 a domicilio al Estrasburgo en la Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el PSG suma tres victorias, el Estrasburgo una y el otro partido terminó en empate. Ese empate fue un 3-3 en el Parque de los Príncipes en octubre de 2025, mientras que la única victoria del Estrasburgo en los datos registrados fue un 2-1 en casa en mayo de 2025.

Clasificación

El PSG ocupa la sexta posición de la Ligue 1 y persigue al grupo de cabeza en lugar de marcar el ritmo. Por eso, dejarse puntos en este partido perjudicaría sus aspiraciones al título. El Estrasburgo es undécimo, lo bastante cerca de la mitad superior de la tabla como para beneficiarse de un buen resultado, pero necesita reaccionar tras dos derrotas consecutivas en liga.