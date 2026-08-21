Primera División - Jornada 2 23 ago 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche vs Barcelona comienza el 23 de agosto de 2026 a las 15:30 EST y a las 20:30 GMT.

El campeón Barça arranca la defensa de su título ante el Elche

Las opciones de permanencia de los locales dependen de su rendimiento en casa

El Elche terminó 15º la pasada temporada con 43 puntos, haciendo lo suficiente para asegurar la permanencia por un solo punto, y probablemente vuelva a tenerlo difícil este curso. Su balance en el Martínez Valero podría ser crucial, ya que sumó unos impresionantes 35 puntos, el 81 % del total, en su estadio, lo que le convirtió en el sexto mejor equipo como local de LaLiga 2025-26. Los franjiverdes abrieron su campaña con un trabajado empate 1-1 ante el Deportivo de La Coruña tras encajar el primero. El Elche marcó en ambos enfrentamientos contra el Barcelona la pasada temporada después de no haber visto puerta en nueve de los 11 anteriores, así que llegará con confianza para plantar cara en su primer partido en casa del curso.

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Los gigantes catalanes son favoritos para revalidar el título

El Barcelona ganó el título la pasada temporada con 94 puntos, marcando unos notables 95 goles en una campaña dominante. Parte como claro favorito para revalidar su corona.

¿Qué ha hecho el Barça en el mercado de fichajes?

Rodri, ganador del Balón de Oro del Mundial con España, es el fichaje estrella, llegado desde el Man City en una operación valorada inicialmente en 60 millones de euros. En ataque, Anthony Gordon (70 millones de euros), Karim Adeyemi (22 millones de euros) y Jesse Bisiwu (8,5 millones de euros) han llegado para sustituir a los salientes Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford.

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Noticias de los equipos

Adam Boayar, Grady Diangana y Yago Santiago arrastran molestias menores en el conjunto local. Mientras tanto, el metrónomo del centro del campo del Barça, Frenkie de Jong, sigue de baja por una lesión de rodilla. Roony Bardghji también es baja a largo plazo. El fichaje estrella para el centro del campo, Rodri, es seria duda tras su participación en el Mundial.

Posibles alineaciones

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Noticias de los equipos y plantillas

El Elche afronta este partido sin cuatro jugadores. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio y Adam Boayar figuran todos como lesionados, lo que deja a Anselmi con menos opciones entre las que elegir. No hay sanciones registradas y no se ha confirmado ninguna alineación probable antes del saque inicial.

El Barcelona también tiene problemas con las lesiones. Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen de baja, aunque Flick no tiene sanciones con las que lidiar. El club no ha dado a conocer un once inicial confirmado y se esperan actualizaciones más cerca del partido.

Forma

El Elche no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un balance de una victoria, cuatro empates y ninguna derrota en esa racha. Su único triunfo llegó ante Kaizer Chiefs en un amistoso de pretemporada, y empató 1-1 con el Deportivo de A Coruña en su estreno en LaLiga el 17 de agosto. En esos cinco partidos, el Elche marcó seis goles y encajó seis. La racha incluye empates consecutivos en amistosos ante Cordoba y Al-Ain.

Los últimos cinco partidos del Barcelona se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 en un amistoso ante Al Ahly SC el 19 de agosto, después de un triunfo por 2-5 contra el Basel el 16 de agosto. Perdió ante el Udinese y empató con el Birmingham City, pero también venció 1-0 al Nottingham Forest. En esos cinco encuentros, el Barcelona marcó diez goles y encajó nueve.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-3 a favor del Barcelona en el Estadio Martínez Valero el 31 de enero de 2026, en un partido de LaLiga. En el duelo de la primera vuelta de esa misma temporada, el Barcelona ganó 3-1 en casa el 2 de noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona ha ganado los cinco, con trece goles a favor y dos en contra.