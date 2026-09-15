Europa League - Jornada 1 17 sept 2026 - 15:00 Selhurst Park

El Crystal Palace vs Lech Poznań comenzará el 17 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y a las 19:00 GMT.

Previa del Crystal Palace vs Lech Poznań en la Europa League

El Crystal Palace, campeón de la UEFA Conference League de la temporada pasada, inicia la campaña de esta temporada en la UEFA Europa League ante el conjunto polaco Lech Poznań en Londres.

El Palace debe mejorar su rendimiento en casa

El Crystal Palace sigue adaptándose a la vida después de Oliver Glasner, que les dio su primer gran título de la historia con la FA Cup de 2025 y después lo acompañó con la gloria en la Conference League de 2026. Tras dos victorias consecutivas, el Palace perdió 3-2 en casa ante el recién ascendido Ipswich, lo que significa que solo ha ganado una vez en sus últimos cinco partidos en Selhurst Park. Daichi Kamada ha participado en cuatro goles del Palace en sus últimos tres partidos, incluidas tres asistencias, así que el mediapunta japonés será clave para el equipo londinense de Pierre Sage, que ha empezado mal la Premier League con solo tres puntos en cuatro jornadas.

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El Lech Poznań vio cómo su racha de nueve partidos oficiales sin perder llegaba a su fin el sábado, cuando cayó 2-1 ante el Górnik Zabrze en la Ekstraklasa polaca. El Lech ganó sus dos eliminatorias de clasificación para la UEL por marcadores globales de 6-0 y 9-2 y, después de haber ganado cinco de sus últimos seis partidos europeos a domicilio (1E), viajará a Londres rebosante de confianza.

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Estadísticas clave y noticias de lesiones

Doce de los últimos 14 partidos oficiales del Palace tuvieron más de 2,5 goles.

El Palace ha marcado 2 o más goles en cinco de sus últimos seis partidos europeos en casa.

Los últimos cinco partidos del Lech fueron todos igualados y en ninguno hubo una diferencia mayor de un gol.

El Lech ha marcado en 15 partidos europeos consecutivos a domicilio.

El Poznań ha marcado 15 goles en cuatro eliminatorias de clasificación para la UEL.

Patrik Wålemark marcó cuatro goles en las tres últimas eliminatorias de clasificación para la UEL del Lech Poznań.

El Palace sigue sin poder contar con el trío ofensivo formado por Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, mientras que Ali Gholizadeh no juega desde mayo con el Lech Poznań.

Posibles onces

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Noticias de los equipos y plantillas

Las opciones de Pierre Sage son limitadas de cara a este encuentro. No se ha confirmado ninguna alineación probable y el club no ha facilitado información oficial sobre lesiones o sanciones para este partido. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio.

En el caso del Lech Poznan, Niels Frederiksen tampoco ha confirmado todavía su plantilla ni su lista de lesionados. No se ha informado de ninguna sanción. Se añadirán más novedades del equipo en cuanto estén disponibles.

Forma

El Crystal Palace ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League el 12 de septiembre, donde un gol en los últimos minutos decidió el encuentro. Antes de eso, el Palace venció 3-0 al Middlesbrough en la Carabao Cup y ganó 3-2 en casa del Fulham en la Premier League, aunque antes había perdido 4-1 contra el Manchester City y 2-0 frente al Everton. En esos cinco encuentros, el Palace marcó nueve goles y encajó diez.

El Lech Poznan ha ganado tres y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, con un empate. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Gornik Zabrze en la Ekstraklasa el 12 de septiembre. Antes de eso, venció 1-0 al Rakow Czestochowa y 2-1 al Jagiellonia Bialystok en dos triunfos ligueros consecutivos, ganó 3-2 a domicilio ante el Widzew Lodz y empató 2-2 con el Thun en la fase de clasificación de la Europa League. El Lech marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para este partido entre el Crystal Palace y el Lech Poznan.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Crystal Palace y el Lech Poznan ocupan ambos la primera posición de cara a este partido.