Como contra Juventus: datos del partido
Dos equipos impulsados por sus éxitos europeos se miden en un duelo crucial en Lombardía
La jornada de Serie A del domingo por la noche ofrece, a orillas del lago de Como, un duelo de gran importancia entre dos clubes que llegan reforzados por sus éxitos europeos entre semana y aspiran a clasificarse para la Champions League.
El Como 1907 de Cesc Fàbregas suma 26 puntos, cinco más que la Juventus. Sigue invicto en casa en liga, con cuatro victorias y un empate, y solo ha encajado 10 goles en 12 partidos. Tras derrotar al Cagliari por 2-0 el pasado sábado gracias a los goles de cabeza de Jacobo Ramón y Lucas Da Cunha, el Como se impuso el martes al AEK Atenas por 1-0 en la Liga de Campeones de la UEFA con un gol decisivo de Luis Milla en la segunda parte.
Enfrente estará una Juventus que por fin ha encontrado un ritmo ofensivo demoledor a las órdenes de Luciano Spalletti. Después de golear al Venezia por 4-0 el pasado domingo con cuatro tantos en 18 minutos de la segunda parte, la Juventus, que suma 21 puntos, remontó un marcador adverso inicial para vencer al Omonoia FC por 4-1 el jueves en la Europa League de la UEFA.
El Como ganó sus dos partidos de liga contra la Juventus la temporada pasada por 2-0, incluido el disputado en Turín en febrero. Los hombres de Spalletti llegan decididos a tomarse la revancha y reducir la distancia en la lucha por los puestos europeos.
Noticias de los equipos y plantillas
Como contra Juventus alineaciones probables
Estado de forma
Enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
W
D
W
W
W
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
W
W
W
W
D
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
D
W
L
W
W
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
W
W
W
L
W
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
W
L
W
W
W
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
W
D
W
L
W
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
L
L
W
W
D
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
W
D
L
W
D
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
D
W
W
W
W
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
W
L
W
W
W
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
L
W
L
L
L
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
D
W
L
D
D
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
L
D
L
L
W
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
W
L
L
L
L
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
L
D
L
L
L
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
L
D
W
D
L
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
L
L
W
D
L
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
L
L
L
L
L
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
D
L
L
D
L
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
L
W
L
L
L