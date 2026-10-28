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Previa del Chelsea-Manchester United de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick

Previa completa del Chelsea-Manchester United en la Premier League. ¿Tiene Michael Carrick los días contados?

Previa del Chelsea contra el Manchester United en la Premier League

crest
Premier League - Jornada 9
Stamford Bridge

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge el sábado 31 de octubre a las 08:30 EST y las 12:30 GMT.

El puesto de Carrick está a salvo, por ahora

La etapa de Michael Carrick al frente del Manchester United está a punto de terminar, aunque parece que seguirá en el banquillo ante el Chelsea en Stamford Bridge. El Manchester United solo ha ganado un partido de Premier League en sus ocho primeras jornadas y ya está a 15 puntos de los líderes, el Manchester City y el Arsenal. La derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford pareció la puntilla para Carrick, pero el técnico de 45 años tendrá aquí una oportunidad más de lograr una victoria de prestigio. Uno de los grandes temas de conversación es el capitán Bruno Fernandes, que la temporada pasada estableció el récord de asistencias en una sola campaña con 21. Se quedó en el banquillo y no jugó ni un minuto en la derrota ante el Bournemouth, pero al United le faltó creatividad sin el talento organizador de su referente portugués. El United solo ha ganado uno de los últimos 11 partidos en los que Fernandes no fue titular, así que Carrick se encuentra entre la espada y la pared.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Cabe esperar cualquier cosa del Chelsea de Xabi Alonso

El Chelsea perdió 2-0 en casa ante el Tottenham Hotspur en su último partido de Premier League. Fue apenas la segunda victoria del Tottenham en Stamford Bridge en 37 visitas en esta competición. No hace falta decir que es un resultado que no habrá sentado bien a la afición del Chelsea. Su irregularidad reciente se resume en dos derrotas, dos victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Premier League. Las victorias con muchos goles se han convertido en una constante en Stamford Bridge: el 4-3 ante el Brighton en liga, el 6-3 contra el Leeds en la Copa de la Liga inglesa y el 5-1 frente al Bournemouth en la Premier League resumen bien el espectáculo que se ofrece a la afición del Chelsea.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • Cole Palmer regresa tras cumplir una sanción ante el Liverpool en la Copa de la Liga inglesa.
  • El delantero del Chelsea Joao Pedro, que suma ocho participaciones directas en goles esta temporada en liga, será baja por un problema en el muslo.
  • El United lleva ocho partidos sin ganar en todas las competiciones y no ha encadenado nueve sin victoria en lo que va de siglo.
  • El Chelsea ha marcado 17 goles en sus últimos cinco partidos en casa, pero también ha encajado en todos ellos.
  • El único partido en el que el United ha dejado su portería a cero esta temporada en todas las competiciones fue ante el Sabah, debutante en la Champions League.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Posibles onces

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount; Mbuemo.

Noticias de los equipos y plantillas

Chelsea contra Manchester United alineaciones probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
M. PendersM. PendersL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. LacroixM. LacroixMoisés CaicedoMoisés CaicedoC. PalmerC. PalmerG. QuendaG. QuendaJ. HatoJ. HatoP. NetoP. NetoJ. HendersonJ. HendersonM. RogersM. RogersS. LammensS. LammensL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenH. MaguireH. MaguireD. DalotD. DalotC. BalebaC. BalebaY. TielemansY. TielemansM. MountM. MountA. DialloA. DialloA. SantosA. SantosB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
Chelsea

Once inicial

Manchester United

Manager

  • X. Alonso
  • M. Carrick

Estado de forma

CHE

CHE - Formulario

HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
EVE
W0-2
TOT
L0-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MUN

MUN - Formulario

TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

ChelseaEmpateManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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