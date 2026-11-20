Chelsea-Leeds United: Datos del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Stamford Bridge

La revancha tras un festival de goles en la Copa llega con mucho en juego en la liga

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El Chelsea recibe al Leeds United en Stamford Bridge en la Premier League. El equipo de Xabi Alonso busca poner fin a una racha de resultados irregulares que lo ha dejado quinto en la clasificación.

El Chelsea llega a este partido tras perder 1-0 ante el Sunderland, un resultado que prolongó la irregularidad del equipo de Alonso en la competición doméstica. Solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga, con derrotas ante el Tottenham y el Sunderland a ambos lados de una victoria sobre el Manchester United.

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El Leeds llega al oeste de Londres en novena posición, pero con una dinámica positiva. El equipo de Daniel Farke venció 1-0 al Tottenham el pasado fin de semana y solo ha perdido uno de sus últimos tres partidos de la Premier League.

El portero James Trafford regresa a Stamford Bridge en un gran momento de forma tras su actuación decisiva con Inglaterra durante el parón internacional. Una doble parada suya en los últimos minutos ayudó a asegurar la victoria por 3-2 ante España en Madrid en la Liga de Naciones.

Con ambos clubes aspirando a avanzar hacia la mitad superior de la tabla, este encuentro tiene una importancia real en una zona media muy apretada de la Premier League.

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