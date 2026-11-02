Borussia Dortmund vs Real Betis: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

El Muro Amarillo pone a prueba a un Betis invicto

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El Borussia Dortmund recibe al Real Betis en el Signal Iduna Park en la Champions League. El equipo de Niko Kovac quiere prolongar la buena racha que lo ha llevado a lo más alto de la Bundesliga.

El Dortmund llega a este encuentro con la dinámica a su favor. Un gol en los últimos minutos del suplente Maxi Beier selló la victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en liga, antes de que un libre directo de Marcel Sabitzer en el tiempo añadido le diera el triunfo por 3-2 frente al Werder Bremen en la Copa de Alemania. El exigente calendario está poniendo a prueba a la plantilla, pero el fondo de armario de Kovac ha ofrecido soluciones en cada ocasión.

El portero Gregor Kobel ha sido una presencia constante bajo palos, mientras que el equipo de Nico Schlotterbeck ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones. El liderazgo del capitán y la disciplina defensiva del equipo dan al Dortmund una base sólida de cara a la competición europea.

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El Real Betis llega desde Sevilla a las órdenes de Manuel Pellegrini y ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Champions League. El conjunto español ha demostrado que puede competir a este nivel tras vencer al Feyenoord por 1-0 y al FC Porto por 3-2 en sus dos últimos compromisos europeos.

El Betis, sin embargo, ha mostrado cierta irregularidad recientemente: empató 0-0 con el Celta de Vigo en LaLiga y sufrió una dura derrota por 5-2 ante el Barcelona. El equipo de Pellegrini tendrá que encontrar mayor continuidad en ataque si quiere poner en apuros a una defensa del Dortmund cada vez más difícil de superar.

El encuentro enfrenta a dos clubes en situaciones distintas en la clasificación del grupo. El Dortmund necesita mejorar sus resultados en Europa tras un comienzo irregular en la Champions League.

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Cara a cara Empate 1 0 0 Amistosos Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 F 2 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

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