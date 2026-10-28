¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoBorussia Dortmund
¡Mira aquí! Disney+ Premium
Con la colaboración de

Previa del Bayern de Múnich-Borussia Dortmund en la Bundesliga: Duelo de gigantes en Der Klassiker

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bundesliga
Bayern Múnich
Borussia Dortmund

Tras imponerse con eficacia por 3-1 a domicilio al Friburgo, el Bayern de Múnich, que persigue el liderato, recibe a un Borussia Dortmund con la moral alta después de su dramática victoria por 3-2 entre semana ante el Werder Bremen en la Copa de Alemania.

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund: datos del partido

crest
Bundesliga - Jornada 8
Allianz Arena

El Allianz Arena pone a prueba la determinación del Borussia Dortmund

El Bayern de Múnich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena de Múnich en uno de los partidos más intensos de la Bundesliga. Ambos equipos se enfrentan en lo más alto de la tabla: tras siete jornadas, el Bayern ocupa el primer puesto y el Dortmund, el segundo.

El Bayern llega a este encuentro en circunstancias poco habituales. Su entrenador, Vincent Kompany, se desplomó el viernes en el campo de entrenamiento y fue trasladado al hospital, por lo que el segundo entrenador, Aaron Danks, asumió la dirección del equipo. Danks dirigió al Bayern en la victoria por 3-1 ante el Friburgo el domingo y seguirá en el cargo hasta que Kompany reciba el alta para regresar, un proceso que se espera que dure al menos varias semanas.

Pese a la conmoción, la plantilla del Bayern ofreció una actuación serena ante el Friburgo. Dayot Upamecano abrió el marcador, Serge Gnabry anotó el segundo y Michael Olise sentenció la victoria en el tiempo añadido tras un final de partido tenso. El resultado mantiene al Bayern líder de la Bundesliga con 17 puntos.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

El Dortmund llega a este partido en buena forma bajo las órdenes de Niko Kovac. Ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt en su encuentro más reciente de la Bundesliga y ha sumado puntos en desplazamientos difíciles durante las últimas semanas. Tiene los mismos puntos que el Bayern y solo la diferencia de goles separa a ambos equipos.

La lista de bajas por lesión del Bayern sigue siendo larga. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Tarek Buchmann no están disponibles. El Dortmund no puede contar con Emre Can, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma.

Noticias de los equipos y plantillas

Bayern Múnich contra Borussia Dortmund alineaciones probables

Manager

  • V. Kompany

El Bayern de Múnich volverá a afrontar el partido sin un número considerable de jugadores del primer equipo. El portero Manuel Neuer, el extremo Luis Diaz, los centrocampistas Jamal Musiala y Aleksandar Pavlovic y el defensa Tarek Buchmann figuran como lesionados. El entrenador Vincent Kompany tampoco estará disponible, por lo que el segundo entrenador Aaron Danks seguirá dirigiendo al equipo desde la banda. La información sobre la probable alineación se añadirá más cerca del inicio del partido.

El Borussia Dortmund afronta el encuentro sin Emre Can, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma por lesión. No constan sanciones en ninguno de los dos equipos. El once inicial previsto de Niko Kovac aún no está confirmado y se actualizará antes del partido.

Estado de forma

FCB

FCB - Formulario

FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
Gol marcado (encajado)
16/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BVB

BVB - Formulario

BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bayern de Múnich ha registrado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 a domicilio ante el SC Freiburg en la Bundesliga. Antes, empató 2-2 con el Arsenal en la Champions League y ganó 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Bayern marcó 16 goles y encajó nueve. La victoria por 6-1 ante el Leipzig destaca como su actuación más dominante de esta serie.

El Borussia Dortmund ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado otros dos y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Durante este periodo también ganó 2-1 a domicilio al Sabah FK en la Champions League y empató 0-0 con el Union Berlin en la liga. El Dortmund marcó cuatro goles y encajó tres en esos cinco encuentros. Su única derrota fue ante el Bodoe/Glimt en la Champions League.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en la Supercopa el 22 de agosto de 2026, cuando el Bayern de Múnich ganó 2-1 al Borussia Dortmund. Antes, el Bayern había ganado 3-2 en Dortmund en la Bundesliga el 28 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Bayern ha logrado tres victorias, con un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado 10 goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
7520256+1917
W
W
D
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
L
L
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
L
W
W
W
D
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
W
L
W
L
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
W
D
D
W
D
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
L
W
L
W
L
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
L
W
L
D
L
9
AugsburgoAugsburgoFCA
72321713+49
D
L
D
L
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
W
W
L
L
W
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
W
D
L
W
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
L
L
D
W
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google